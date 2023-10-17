Оккупанты ночью обстреляли из минометов Краснопольскую громаду в Сумской области, - ОВА
Российские захватчики дважды обстреляли пограничную громаду Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады.
Зафиксировано 2 взрыва. Без пострадавших.
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