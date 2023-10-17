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Оккупанты ночью обстреляли из минометов Краснопольскую громаду в Сумской области, - ОВА

сумщина

Российские захватчики дважды обстреляли пограничную громаду Сумской области.

Об этом сообщает Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ночью россияне совершили минометный обстрел Краснопольской громады.

Зафиксировано 2 взрыва. Без пострадавших.

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Автор: 

обстрел (27396) Сумская область (3178)


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