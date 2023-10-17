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Совбез ООН отклонил предложенную РФ резолюцию относительно Газы

оон,радбез

Совет Безопасности ООН в понедельник вечером не смог принять резолюцию, предложенную Россией. Авторы призвали к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. В документе не осуждались действия боевиков ХАМАС.

Об этом сообщают Новости ООН, передает Цензор.НЕТ.

Авторы документа призвали к гуманитарному прекращению огня в Секторе Газы, потерпевшему разрушения в результате 10-дневных боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАСа, однако в нем не было осуждения действий террористической группировки.

Предложенный Россией проект резолюции поддержали пять делегаций (Китай, Габон, Мозамбик, Россия и Объединенные Арабские Эмираты), четыре страны высказались против (Франция, Япония, Великобритания и США) и шесть стран воздержались (Албания, Бразилия, Эквадор, Гана, Мальта и Швейцария).

Читайте: Южная Корея и США усилят сотрудничество на фоне сообщений о поставках оружия из КНДР в РФ

В документе был призыв к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, освобождению всех заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, заявила о том, что Россия выдвинула свою резолюцию без консультаций.

"В резолюции не упоминается ХАМАС, нет ни слова о нем. А не осудив ХАМАС, Россия покрывает террористическую группу, которая жестоко расправилась с мирными жителями, которые ни в чем не виноваты. Это возмутительно", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в очередной раз созывает Совбез ООН для "осуждения поставок оружия в Украину"

Автор: 

россия (95702) Сектор Газа (178) Совбез ООН (1114) Хамас (185)


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Топ комментарии
+14
Страшно очєнь страшно,ми нє знаєм что ето такоє ...
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17.10.2023 09:43
+9
Це вже радує! Роблю висновок з свого життєвого досвіду - на ранок кацапня готувала масовані удари силами армійської авіації (Су-25 та вертольотами - вони літають переважно вдень) по наших військах Звезли на стоянки купу *********** та розпочали передполітну підготовку І тут "прийшов Кіндзюліс" (як кажуть наші сусіди - литовці, в анекдотах) В даному випадку - "Піздюліс" І все те "добро" загорілося та стало вибухать прямо на стоянках літальних апаратів А воно (в основному) - фугасно-осколочного типу Тобто "місиво" було добряче Порубало та попалило і техніку і самий інженерно-технічний склад Літунів не зачепило - бо вони в цей час спали в казармах чи ескадрильських будиночках, відпочиваючи перед вильотом Але, якщо нема техніки та інженерів, льотчики сидітимуть на землі і "горобцям дулі показуватимуть"
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17.10.2023 10:02
+6
причому тут Буданов? Це вой стоїть на усіх кацапських телеграм каналах
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17.10.2023 09:56
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Страшно очєнь страшно,ми нє знаєм что ето такоє ...
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17.10.2023 09:43 Ответить
По якому саме аеродрому? Коли саме? Де офіційне підтвердження?
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17.10.2023 09:46 Ответить
в Бердянску та Луганську
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17.10.2023 09:46 Ответить
как возбудились эти двое FF b cі...
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17.10.2023 09:53 Ответить
Бо треба повідомляти те, що є насправді, а не фантазувати на сміх кацапам.
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17.10.2023 09:56 Ответить
т *** туда нужно запустить - потом всё расскажешь...
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17.10.2023 10:10 Ответить
Знов чергова, нічим не підтверджена, "перемога" від Буданова і Ко, яка потім ганебно розвінчується? Набридли вже своїми фантазіями.
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17.10.2023 09:53 Ответить
причому тут Буданов? Це вой стоїть на усіх кацапських телеграм каналах
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17.10.2023 09:56 Ответить
А підтвердження є хоч яке-небудь? Бо якщо сприймати всерйоз кожен вкид в телеграмах...
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17.10.2023 09:59 Ответить
"Фєдя", взагалі то новина про удари по аеродромах захоплених рашистами під Бердянськом та Луганськом вже із бородою, це по перше, а по друге удари по ціх містах вже були й не один раз і дуже ефективні. Достатньо згадати про ДВА результативні удари по порту Бердянська коли були знешкоджені десантні кораблі, а у Луганську був знешкоджений склад БК розташований у недобудові котра стояла ще з радянських часів а від детонації та розльоту тоді постраждали дома та лікарня т.я. склад зробили поряд із житловою зоною прикриваючись населенням!!! Тому не розумію "здивування"!!!
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17.10.2023 10:00 Ответить
Для "Фєді" - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4632151-ziavylos-video-vybukhiv-v-okupovanomu-berdiansku Міський голова Мелітополя Іван Федоров показав відео з Бердянська. На кадрах можна побачити детонацію та вибухи
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17.10.2023 10:03 Ответить
А ось ще: Вhttps://fakty.com.ua/ua/proisshestvija/20231017-vybuh-u-voznesensku-ta-udary-po-aerodromah-bilya-luganska-ta-berdyanska-golovni-podiyi-nochi-17-zhovtnya/ ибух у Вознесенську та удари по аеродромах біля Луганська та Бердянська: головні події ночі 17 жовтня
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17.10.2023 10:07 Ответить
Він його особисто знімав? Добре, якщо підтвердится. А якщо ні? Черговий зашквар і чергова фейкова "перемога", яких вже і так було немало. Навіщо? Щоб наші люди все менше довіряли подібним "новинам"? Чи щоб кацапи насміхались? Не розумію.
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17.10.2023 10:12 Ответить
Як і кадри про влучання по танках, гарматах, системах РЕБ та ППО, окопах і бліндажах рашистів відео знімалось завжди "особисто" розповсюджувачами! Одне питання тобі "Фєдя", ти з дитинства ТАКИЙ, чи це в тебе придбане через тяжке життя, або через травму голови?!
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17.10.2023 10:19 Ответить
Ха, та Цензор теж про це вже розповідав:
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17.10.2023 10:26 Ответить
Смішний ти. Я теж хочу вірити. Але знаючи Федорова, який вже більше року розповідає, що з Мелітополя всі кацапи давно втекли, розумію, що це його відео заслуговує на довіру не більше, ніж плаксиві гундосики Боневтіка.
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17.10.2023 10:30 Ответить
"Не можеш", а що сталося?! І щось не прикадую про новини що "кацапи втікли" з Мелітополя, пам'ятаю лише про виїзд колаборантів та перенесення адміністрації окупантів у Бердянськ та у Крим. То ж не вигадуй "Фєдя". А ось і ще - OBOZ (тут до речі є й посилання на рашистські ресурси стосовно цієї новини): https://war.obozrevatel.com/vsu-udarili-po-vertoletam-okkupantov-i-oborudovaniyu-aerodromov-vozle-luganska-i-berdyanska-video.htm?_gl=1*1wg16ew*_ga*MTYzOTQ3NzgzOC4xNjkyMjcxNzc2*_ga_JBX3X27G7H*MTY5NzUyNTU3OC43NS4xLjE2OTc1Mjc4ODQuNTguMC4w&_ga=2.2720432.1889027424.1697521772-1639477838.1692271776 ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео
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17.10.2023 10:37 Ответить
Що сталось? Забрехались різні офіційні особи. Забрехались до того, що вірити не можна вже жодному слову. От і все.
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17.10.2023 10:41 Ответить
А до чого тут ОСОБИ коли йдеться про інформацію від ЗСУ котру деякі особи теж вирішили сповістити?! Тому не варто переводити стрілки та шукати виправдання ВЛАСНОЇ позиції у цьому!!!
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17.10.2023 10:57 Ответить
Якого виправдання? Смієшся? Перед ким? Я власну позицію лише озвучив і все. Інформацію від ЗСУ? А хто її озвучує? Малярша і Гуменюк, які давно себе дискредитували? Ти справді вважаєш, що їм можна довіряти? Ти реально смішний.
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17.10.2023 11:10 Ответить
Тобто, ця "новина" вже піврічної давності? Тоді навіщо знов її постити? І знову ж, як можна такій "новині" довіряти, якщо ATACAMS в Україні ще й близко нема?
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17.10.2023 10:06 Ответить
Чому це "піврічної"? Усе відбулось ЦІЄЇ НОЧІ!!! А тобі НАГАДАЛИ що Бердянськ та Луганськ вже давно у зоні досяжності для ударів!!! Не валяй дурня "Фєдя", тобі не личить!
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17.10.2023 10:08 Ответить
"Фєдя", стосовно ATACAMS (котрих дійсно не має поки в Україні) нагадаю про удари по штабу та кораблям ЧіФи у Севастополі, і саме ракетами, а це значно далі аніж той же Бердянськ чи Луганськ від лініє фронту, але дістали й дуже влучно. То ж годі з себе клеїти "Фому невіручого", коли ФАКТИ кажуть ЗА!
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17.10.2023 10:14 Ответить
Які факти? Наведи хоч один достовірний. Відео від Федорова, невідомо, де, ким і коли зняте, та маячня в телеграмі - це не факти.
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17.10.2023 10:25 Ответить
Можеш особисто туди поїхати аби переконатися бо у протилежному випадку не варто тобі ВЗАГАЛІ НІЧОМУ НЕ ВІРИТИ, бо ти ВЛАСНИМИ очами не бачив, та ВЛАСНИМИ руками не торкався. А якщо не віриш Цензору, то що ти тут робиш?! "Цензор.нет":
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17.10.2023 10:29 Ответить
OBOZ (тут до речі є й посилання на рашистські ресурси стосовно цієї новини): https://war.obozrevatel.com/vsu-udarili-po-vertoletam-okkupantov-i-oborudovaniyu-aerodromov-vozle-luganska-i-berdyanska-video.htm?_gl=1*1wg16ew*_ga*MTYzOTQ3NzgzOC4xNjkyMjcxNzc2*_ga_JBX3X27G7H*MTY5NzUyNTU3OC43NS4xLjE2OTc1Mjc4ODQuNTguMC4w&_ga=2.2720432.1889027424.1697521772-1639477838.1692271776 ВСУ ударили по вертолетам оккупантов и оборудованию аэродромов возле Луганска и Бердянска. Видео
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17.10.2023 10:34 Ответить
ракетами ATACAMS, якими в Україні й не пахне. ну, ну.
якась чергова телеграм-помийка несе світло правди в маси.
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17.10.2023 09:49 Ответить
Так це ж кацапи такий висновок зробили! Вони й "Леопарди" з "Абрамсами" вже цілий рік палять на полях України! (хоча "Леопарди" ще й півроку не воюють, а "Абрамси" лише кілька тижнів, як приїхали!)
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17.10.2023 10:07 Ответить
Дубль: "cimbitep", стосовно ATACAMS (котрих дійсно не має поки в Україні) нагадаю про удари по штабу та кораблям ЧіФи у Севастополі, і саме ракетами, але іншими, а це значно далі аніж той же Бердянськ чи Луганськ від лініє фронту, але дістали й дуже влучно. То ж годі з себе клеїти "Фому невіручого", коли ФАКТИ кажуть ЗА!
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17.10.2023 10:16 Ответить
Це вже радує! Роблю висновок з свого життєвого досвіду - на ранок кацапня готувала масовані удари силами армійської авіації (Су-25 та вертольотами - вони літають переважно вдень) по наших військах Звезли на стоянки купу *********** та розпочали передполітну підготовку І тут "прийшов Кіндзюліс" (як кажуть наші сусіди - литовці, в анекдотах) В даному випадку - "Піздюліс" І все те "добро" загорілося та стало вибухать прямо на стоянках літальних апаратів А воно (в основному) - фугасно-осколочного типу Тобто "місиво" було добряче Порубало та попалило і техніку і самий інженерно-технічний склад Літунів не зачепило - бо вони в цей час спали в казармах чи ескадрильських будиночках, відпочиваючи перед вильотом Але, якщо нема техніки та інженерів, льотчики сидітимуть на землі і "горобцям дулі показуватимуть"
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17.10.2023 10:02 Ответить
там вже давно потрібна резолюція про гаазу...
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17.10.2023 09:49 Ответить
Приятель ***** і трампа - ********** вже висловив своє обурення . ?
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17.10.2023 09:51 Ответить
ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ ГУМАНЫТАРНЕ по кремлівське з метою ПЕРЕГРУПУВАННЯ терористів і продовження...
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17.10.2023 09:54 Ответить
та вони завжди наполягають на гуманітарному припиненні вогню, розуміючі, що для ООН слова "гуманітарне припинення вогню", як червона ганчірка для бика, тільки навпаки - вона на все стає згодна..., але ж тут дійсно ситуація, коли, або ти вб'єш, або вб'ють твоїх громадян, неможливо закликати до припинення вогню тільки одну сторону та не засуджувати жорстокість та провокативні дії іншої, ХАМАС свідомо наразив населення Гази на небезпеку, вбиваючи мирних ізраїльтян з особливою жорстокістю, про це треба волати з трибуни ООН, а вони розглядають зараз припинення вогню, якого б не було, якби не дії ХАМАСу...
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17.10.2023 10:09 Ответить
Рашисти як завжди закликають не давати здачі нападнику, аби той уникнув покарання, бо самі такі ж!!!
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17.10.2023 09:55 Ответить
Натаньяху поговорил яталой Хомейни
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17.10.2023 11:02 Ответить
Сивоха все таки умер ,уже все официальные СМИ пишут
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17.10.2023 11:04 Ответить
А где озабоченность?
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17.10.2023 11:12 Ответить
На болотах скавінчать, що це війна Ізраїлю проти глобального юга. Не дивно, що дерьмак теж повторює як мантру -зараз все залежить від глобального юга. І друзі дерьмака гібони із габону тут як тут. І Коняра туди ж з глобальним югом.
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17.10.2023 11:19 Ответить
 
 