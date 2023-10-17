Совбез ООН отклонил предложенную РФ резолюцию относительно Газы
Совет Безопасности ООН в понедельник вечером не смог принять резолюцию, предложенную Россией. Авторы призвали к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа. В документе не осуждались действия боевиков ХАМАС.
Об этом сообщают Новости ООН, передает Цензор.НЕТ.
Авторы документа призвали к гуманитарному прекращению огня в Секторе Газы, потерпевшему разрушения в результате 10-дневных боевых действий между Израилем и боевиками ХАМАСа, однако в нем не было осуждения действий террористической группировки.
Предложенный Россией проект резолюции поддержали пять делегаций (Китай, Габон, Мозамбик, Россия и Объединенные Арабские Эмираты), четыре страны высказались против (Франция, Япония, Великобритания и США) и шесть стран воздержались (Албания, Бразилия, Эквадор, Гана, Мальта и Швейцария).
В документе был призыв к немедленному прекращению огня в гуманитарных целях, освобождению всех заложников, доступу к гуманитарной помощи и безопасной эвакуации мирных жителей.
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, заявила о том, что Россия выдвинула свою резолюцию без консультаций.
"В резолюции не упоминается ХАМАС, нет ни слова о нем. А не осудив ХАМАС, Россия покрывает террористическую группу, которая жестоко расправилась с мирными жителями, которые ни в чем не виноваты. Это возмутительно", - добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якась чергова телеграм-помийка несе світло правди в маси.