Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ
Киевский областной совет приостановил полномочия депутатов Оппозиционной платформы "За життя".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Відсіч.
Как отмечается в сообщении, депутаты ОПЗЖ не могут голосовать на сессии, пока будет действовать военное положение.
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+10 Hanna Hanna
показать весь комментарий17.10.2023 12:43
+10 valentyna #410470
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+4 Ярослав Кийко
показать весь комментарий17.10.2023 12:58
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Як Ви збираєтеся і з ким будувати державу на російській мові, бо всі "позитивні" блогери, телеканали "Дом" і "Фрідом" за бюджетні кошти виключно на російській мові? Напишите, щоб більше людей дивилося з тієї сторони? А навіщо? Вони нас ненавидять і ці телеканали не дивляться, можливо одиниці. Тоді краще було б створити один англомовний телеканал, бо маємо доносити правду тим країнам, які нам допомагають грошима, грошима платників податків. А російська церква під час війни з росією? В чому справа, Зеленському не потрібно домовлятися з другими лідерами партій, у нього у парламенті монобільшість, щоб прийняти закон про її заборону. Це пояснюється дуже просто - російська цереква в Україні налічує більше 10 тисяч приходів, їх любітєлі "русского мира" залишилися без "месії", бо "партія "За життя" заборонена, то за кого вони будуть голосувати, за того, хто отримав Томос і перечеркнув їх тут існування, чи того, хто їх захистив? То Ви побачили таку Україну, точніше новоросію у фантику під назвою Україна?
А хто віддав наші ракети ворогу? Хто заморозив вже новітні ракетні програми? Хто призначив ворогів України на генеральські посади в СБУ, що допомогли здати південь, Запорізьку АЕС, Новокаховську ГЕС, все Азовське море, більше 3-х тисяч наших в полон і на смерть? Хто пристроїв своїх дружків і дружків януковича біля себе і дозволив їм виїзджати за кордон і не йти до ЗСУ? Хто розповідав про зло олігархів, а сам виступає на їх телеканалі і від олігархів призначив спікера і премєр-міністра? Хто чи при кому купували яйця по 17 грн і комусь віддали 42 мільярди?
Ok. А як щодо Ради? Там їм і досі можна голосувати?
"Сформована у 2019 році та друга за чисельністю фракція Верховної Ради "Опозиційна платформа - За життя" припинила своє існування у травні минулого року. Проте станом на зараз більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та представники 2-х новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України."