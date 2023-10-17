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Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ

Киевский областной совет приостановил полномочия депутатов Оппозиционной платформы "За життя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Відсіч.

Как отмечается в сообщении, депутаты ОПЗЖ не могут голосовать на сессии, пока будет действовать военное положение.

Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ 01

Читайте: Нардеп от ОПЗЖ Борт не раз летал в оккупированный Крым через Россию, - СМИ

Автор: 

облсовет (538) Оппозиционная платформа - За жизнь (452)


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Топ комментарии
+10
Быстро ожеребились: и двух лет не прошло...
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17.10.2023 12:43
+10
Сьогодні знову запропонувала пану Кличко подумати над виборами президента. Ох скільки подоляків налетіло. Рій саранчі. Не можуть депутати ворога вирішувати проблеми України.
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17.10.2023 12:43
+4
/депутати ОПЗЖ не можуть голосувати на сесії, поки діятиме воєнний стан/
Ok. А як щодо Ради? Там їм і досі можна голосувати?
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17.10.2023 12:58
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17.10.2023 12:43 Ответить
Быстро ожеребились: и двух лет не прошло...
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17.10.2023 12:43 Ответить
с 2014 нужно отсчет вести
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17.10.2023 14:39 Ответить
Сьогодні знову запропонувала пану Кличко подумати над виборами президента. Ох скільки подоляків налетіло. Рій саранчі. Не можуть депутати ворога вирішувати проблеми України.
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17.10.2023 12:43 Ответить
Так у нас все вороже: і уряд, і депутати. А хто тоді буде вирішувати проблеми? Збитих льотчиків не пропонувати. Вже були і нічого абсолютно не вирішили.
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17.10.2023 12:50 Ответить
"Збиті льотчики" тільки в головах проросійських сил і тільки за того, щоб не потрапив Порошенко, бо всі вони разом з пуйлом бояться його, як чорт ладана. А головне, що Гетьман ні в кого нічого питатися не буде. Вирішить балатуватися - люди зроблять свою справу. Головне щоб не було антимайданівців, зеків і марафонистих шахраїв.
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17.10.2023 13:17 Ответить
Смішний. Не набридло ще маячню писати? І в якому ти класі? Бо всі твої опуси в стилі школяра, який завішав свою кімнату портретами свого кумира, здібності ,якості та досягнення якого сам же і нафантазував. Хто боїться? Кого? І чого його боятись? Проснись вже...
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17.10.2023 13:24 Ответить
Та ну, прямо в стилі школяра? А хто ж тоді Ви пане, коли школярі знають більше? "Збитих льотчиків не пропонувати. Вже були і нічого абсолютно не вирішили"... ще й як вирішили, що підгоряють дупи у кацапів і їх посіпак на цьому ресурсі, а ще як пізніше вирішать. Перечисляти здобутки не буду, пан їх точно знає, але корчить тут із себе проффффесора.
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17.10.2023 13:38 Ответить
А як міг "шокольядний заєць" обрушити долар, коли всі золото-валютні і гривневі запаси вкрав зек-яник? А потім йому допоміг барига Беня, який вкрав з банку 5,5 мільярдів доларів США, а винен "шоколадний"? А хто сьогодні винен, що долар полетів за хмари, чи думають заборонити писати його ціну на обмінниках і він подешевшає? А головне, що біля зека-яника були татаров, єлдак, демченко, шурма, смірнов і вони зараз при владі працюють слугами, тільки вже при Боневтіку. А при Бені був, є і буде знову Боневтік. "Совпадєніє"? Не вірю!!!
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17.10.2023 13:52 Ответить
Мене не цікавлять ні кацапські дупи, ні дупи їх посіпак. Мене цікавить моя країна, яку треба відбудовувати і "виводити в люди", тобто робити правовою, заможною і багатою, з розвиненою промисловістю, медициною, наукою і освітою. Роботи дуже і дуже багато. А прийти, щоб знов лишень попіаритись, і знов все просрати? Ні, досить.
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17.10.2023 13:50 Ответить
Я побачив хто і як Вас цікавить. Розвинену, правову країну робили до 2019 року, але після виборів 2019 року всі надбання були знищені, відійшли від "Прозоро", гроші з громад почали забирати в Київ, попризначали замість мерів своїх голів військово-цивільних адміністрацій, які гроші громад витрачали на барабани і обочерізки по захмарних цінах, дозволили собі не декладрувати статки, призначили баканових, наумових, кулінічів..., похєрили все, що тільки можна. Але поставили на рейки мародерство, кража бюджетиних грошей і брехня. Ось якраз Ви за цих і проти тих, хто розпочав ці реформи. Не дуже багато для школяра?
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17.10.2023 14:09 Ответить
Якщо достатньо розвинена фантазія, то не багато. Але я вже вийшов з того віку, щоб читати казки і, тим більше, вірити в них. Правову країну? На фоні масового рейдерства та беззаконня "маскі-шоу", які набули особливого розмаху в ті часи, твої розповіді виглядають досить дивно. І не тільки це. Але тут не те місце, де можна вільно вести подібні дискусії.
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17.10.2023 14:20 Ответить
Ви самі собі відповіли, бо такого "маскі-шоу", як сьогодні не було навіть при Янику-зеку. А розвинена не фантазія, а аналітика, яка показує реальні факти, хто що зробив, а не обіцяв, навіть попри брехню на марафоні і вкиди якоїсь брехні і фейків на опонентів. Ви з самого початку стараєтеся принизити людину, яка думає по-іншому і нав'язати свою точку зору. Але так не буває, ніколи не вірив і не користувався чужими думками і вкидами, розраховую тільки на свої.
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17.10.2023 14:38 Ответить
Саме так, Овоч в порівнянні з тим, хто прийшов після нього, сопляк і дилетант. А блазень всього лиш продовжує почате попереднім. І все. Реальні факти? Освіжи пам"ять, перечитавши, хоча б, статті часів попереднього тут, на Цензорі, та коментарі під ними. Будеш дуже здивований.
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17.10.2023 14:52 Ответить
Читаю постійно і статті і коментарі, навіть більше-цікавлюся хто, що зробив, а хто обіцяв золоті гори, а прийшовши покрав і зруйнував те, що було зроблене до нього. "А блазень всього лиш продовжує почате попереднім"... звучить ніби гарно, але не відповідає дійсності. Приведу всього декілька прикладів та ще одну цитату з Вашого недавно залишеного коментаря "Мене не цікавлять ні кацапські дупи, ні дупи їх посіпак. Мене цікавить моя країна, яку треба відбудовувати і "виводити в люди", тобто робити правовою, заможною і багатою, з розвиненою промисловістю, медициною, наукою і освітою. Роботи дуже і дуже багато." Бачите, як все написане не відповідає дійсності, бо попередник всіма силами, маючи всього до сотні дупутатів зумів створити коалацію в Раді(бо в нас парламентсько-президентська республіка) і прийняти "мовний закон", шлях до ЄС і НАТО, отримали Томос, щоб в Україні була єдина, помісна церква, а не сатана з московії, одягнута в рясу.
Як Ви збираєтеся і з ким будувати державу на російській мові, бо всі "позитивні" блогери, телеканали "Дом" і "Фрідом" за бюджетні кошти виключно на російській мові? Напишите, щоб більше людей дивилося з тієї сторони? А навіщо? Вони нас ненавидять і ці телеканали не дивляться, можливо одиниці. Тоді краще було б створити один англомовний телеканал, бо маємо доносити правду тим країнам, які нам допомагають грошима, грошима платників податків. А російська церква під час війни з росією? В чому справа, Зеленському не потрібно домовлятися з другими лідерами партій, у нього у парламенті монобільшість, щоб прийняти закон про її заборону. Це пояснюється дуже просто - російська цереква в Україні налічує більше 10 тисяч приходів, їх любітєлі "русского мира" залишилися без "месії", бо "партія "За життя" заборонена, то за кого вони будуть голосувати, за того, хто отримав Томос і перечеркнув їх тут існування, чи того, хто їх захистив? То Ви побачили таку Україну, точніше новоросію у фантику під назвою Україна?
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17.10.2023 17:13 Ответить
Пан колись перечитав багато фантастики. Тоді ваш допис можна зрозуміти. В іншому випадку виникає питання: з якими керівниками пан бажає піднімати країну? Дякую за відповідь.
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17.10.2023 14:09 Ответить
Пан хоче сказати, що побудувати в нас таку країну, як я описав, нереально? Може й так, тим більше, що керівників, які здатні це зробити, поки що на горизонті, дійсно, не проглядається...
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17.10.2023 14:23 Ответить
Якщо на горизонті не проглядається, а вибирати потрібно з тих, що є, то потрібно оцінити, хто з них чого доброго зробив для України, а не для себе і своїх коришей. Хто відновив армію?Хто втримав розвал і відновив банківську систему та економіку? Хто отримав асоціацію і безвіз? Хто отримав Томос? Хто відвоював з військом велику окупровану терииторію? Хто створив і доробив нові ракетні програми? Хто створив коаліцію і ввів санкції проти ворога? Хто прийняв закон про захист української і вніс до Конституції рух в ЄС і НАТО???
А хто віддав наші ракети ворогу? Хто заморозив вже новітні ракетні програми? Хто призначив ворогів України на генеральські посади в СБУ, що допомогли здати південь, Запорізьку АЕС, Новокаховську ГЕС, все Азовське море, більше 3-х тисяч наших в полон і на смерть? Хто пристроїв своїх дружків і дружків януковича біля себе і дозволив їм виїзджати за кордон і не йти до ЗСУ? Хто розповідав про зло олігархів, а сам виступає на їх телеканалі і від олігархів призначив спікера і премєр-міністра? Хто чи при кому купували яйця по 17 грн і комусь віддали 42 мільярди?
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17.10.2023 17:24 Ответить
Ще раз: перечитуй статті на Цензорі і освіжай пам"ять. Може, тоді зрозумієш, за що турнули вашого ідола від корита. А казки, повторюю, черговий раз переповідати мені не треба.
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17.10.2023 19:59 Ответить
Я зеленим антитмайданівцям казки не переповідаю, для них Бені-медведчук-Омансько-мародерський створили кіно про Голобородьку, я їх тикаю їх зеленим рилом в корито Бені і Володі Оманського.
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17.10.2023 20:44 Ответить
Тикни краще себе носом в статті на Цензорі 5-6 річної давності. Може, трохи прозрієш. І покажи оманський текст. Є? Чи теж балабол?
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18.10.2023 00:49 Ответить
/депутати ОПЗЖ не можуть голосувати на сесії, поки діятиме воєнний стан/
Ok. А як щодо Ради? Там їм і досі можна голосувати?
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17.10.2023 12:58 Ответить
ну в Гугла то хочаби спитай, якщо геть не слідкуєш за тим, що діється в Україні. у березні 2022 року РНБО припинила роботу партії на час воєнного стану. у червні 2022 року апеляційний адміністративний суд у Львові задовольнив позов Міністерства юстиції, остаточно заборонивши цю "партію".
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17.10.2023 13:14 Ответить
Адміністративний суд може заборонити, але тільки не РНБО. Можливо я щось пропустив і все РНБО має виносити такі рішення? Але партії братів "слуг" - "за життя" немає чого боятися, бо всі можуть перейти на службу в "ОП" - там всі виключно з їх рядів, або до інших "позитивних" структур.
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17.10.2023 13:20 Ответить
РНБО заборонити діяльність партії не може, а обмежити на час військового стану може. тому спочатку було обмеження від РНБО, а потім повна заборона від суду.
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17.10.2023 13:22 Ответить
Чомусь мені здається, що і РНБО не може обмежувати, вони можуть виносити рішення, які мають затверджувати компетентні органи.
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17.10.2023 13:24 Ответить
Та тобі ж вже три рази написали, що заборонено судом.
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17.10.2023 13:39 Ответить
Так я вже третій раз пишу, що компетентними органами - судами, а не РНБО.
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17.10.2023 14:10 Ответить
А ви за чим слідкуєте? Хоч у Гугла запитали б, чи що...
"Сформована у 2019 році та друга за чисельністю фракція Верховної Ради "Опозиційна платформа - За життя" припинила своє існування у травні минулого року. Проте станом на зараз більшість її колишніх членів продовжують роботу як народні депутати України та представники 2-х новостворених політичних сил. Крім того, колишні члени фракції ОПЗЖ сьогодні входять до складу 21 комітету Верховної ради України."
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17.10.2023 13:25 Ответить
А нардепи гребуть бабло...їм зараз не до України...час іде..треба гребти... які опзж? яка москальська церква?резніка ловлять на крадіжці(у великих розмірах) і ШО ? І ШО, я вас питаю?
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17.10.2023 15:29 Ответить
Надеюсь, зелёные янелохи следующие.
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17.10.2023 13:00 Ответить
.там треба робити велике слідство.. тюрма , то для них мало...
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17.10.2023 15:31 Ответить
не прошло и 10 лет после начала войны
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17.10.2023 13:34 Ответить
пєрвиє пять лєт не всчьот,!!! тогда гЄтьман бил!!! і ОПеЗеЖе другоЄ!, било,,,),,навЄрнАє,,), і нє кА врємєнІ,!,),
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17.10.2023 13:53 Ответить
Так вони всі крадуть однаково, що пзж, що мзж, яка в хріна різниця.
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17.10.2023 13:38 Ответить
щось в лісі здохло
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17.10.2023 13:42 Ответить
 
 