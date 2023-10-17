Киевский облсовет приостановил полномочия депутатов ОПЗЖ

Киевский областной совет приостановил полномочия депутатов Оппозиционной платформы "За життя".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Відсіч.



Как отмечается в сообщении, депутаты ОПЗЖ не могут голосовать на сессии, пока будет действовать военное положение.

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