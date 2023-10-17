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Новости
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Украина планирует открыть 4 новых пункта пропуска на границе с Польшей

граница,румыния

Украина ведет переговоры об открытии четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об открытии пунктов пропуска (ПП - Ред.) "Адамчуки - Збереже" на Волыни, ПП "Млынище - Слипче", ПП "Варяж - Усьмеж", ПП "Белз - Будынин".

Также планируется открытие пункта пропуска "Нижанковычи - Мальховице" в Польше, работающего на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовых транспортных средств.

Также читайте: Украина открывает пункт пропуска Кучурган на границе с Молдовой. Он был закрыт с начала войны

"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - отметил замминистра.

По словам Деркача, Украина поднимает с Румынией вопрос разрешения на проезд грузового транспорта через "Краснойильск - Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только грузовики.

Автор: 

граница (5275) Польша (8439) пункт пропуска (676)


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Топ комментарии
+2
Ну так соромся собі далі за океаном. Мені яке діло до твого сорому. Можеш відсмоктати у першого зустрічного поляка аби віддячити їм.
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17.10.2023 14:50
+1
Соромно з Польщею , після того, що вона зробила і робить для України , так вести себе, як веде влада зермака. І ще щось від Польщі просити далі
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17.10.2023 14:41
+1
Україна планує.... ,,,лять, коли цей совок відійде в саме пекло???? КОЛИ???? Ви можете планувати все що вам заманеться... Оприлюднюйте новину, яка дійснилася!!! ****,,,, хочеться кричати, тупотіти ногами та битися головою об стіну...Скільки гною в наших СМІ???...Цензор також... весь в гівні!
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17.10.2023 14:42
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А Польща про це знає?
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17.10.2023 14:29 Ответить
А в статті що з цього приводу написано?
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17.10.2023 14:35 Ответить
Соромно з Польщею , після того, що вона зробила і робить для України , так вести себе, як веде влада зермака. І ще щось від Польщі просити далі
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17.10.2023 14:41 Ответить
Ну так соромся собі далі за океаном. Мені яке діло до твого сорому. Можеш відсмоктати у першого зустрічного поляка аби віддячити їм.
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17.10.2023 14:50 Ответить
Зеля! Це ти
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17.10.2023 14:54 Ответить
Коли аргументів нема то опонент чи зелайно чи кацап
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17.10.2023 16:29 Ответить
Україна планує.... ,,,лять, коли цей совок відійде в саме пекло???? КОЛИ???? Ви можете планувати все що вам заманеться... Оприлюднюйте новину, яка дійснилася!!! ****,,,, хочеться кричати, тупотіти ногами та битися головою об стіну...Скільки гною в наших СМІ???...Цензор також... весь в гівні!
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17.10.2023 14:42 Ответить
хорошо, что хоть не с оккупированными территориями
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17.10.2023 14:48 Ответить
а навiщо? грошей та вiйскових дiвати нiкуда?
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17.10.2023 15:07 Ответить
А существующие не справляются?
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17.10.2023 18:56 Ответить
 
 