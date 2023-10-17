Украина планирует открыть 4 новых пункта пропуска на границе с Польшей

Украина ведет переговоры об открытии четырех новых пунктов пропуска на границе с Польшей.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Речь идет об открытии пунктов пропуска (ПП - Ред.) "Адамчуки - Збереже" на Волыни, ПП "Млынище - Слипче", ПП "Варяж - Усьмеж", ПП "Белз - Будынин".

Также планируется открытие пункта пропуска "Нижанковычи - Мальховице" в Польше, работающего на временной инфраструктуре исключительно для пустых грузовых транспортных средств.

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"Этот пункт пропуска должен быть общим на польской стороне. Нам обещали завершить работы до конца текущего года. Официальное открытие и запуск для транспорта с грузами на этом ПП планировалось со второго квартала", - отметил замминистра.

По словам Деркача, Украина поднимает с Румынией вопрос разрешения на проезд грузового транспорта через "Краснойильск - Викову де Сус", где сейчас могут проезжать только грузовики.