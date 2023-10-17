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Европарламент проголосовал за создание Украинского фонда на 50 млрд евро

европарламент

Депутаты Европарламента поддержали в первом чтении создание фонда в 50 миллиардов евро для обеспечения долгосрочных потребностей Украины в 2024-2027 годах.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента, передает Цензор.НЕТ.

Евродепутаты проголосовали за усовершенствованное предложение по выделению 50 миллиардов евро на восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины в период 2024-2027 годов.

"За" такую инициативу отдали голос 512 депутатов ЕП, 45 выступили "против" и еще 63 "воздержались".

"Депутаты Европарламента призывают усилить демократическую подотчетность в рамках механизма и призывают Украину сохранить многопартийный характер своего демократического государственного устройства и согласовать требования членства в ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что создание этого фонда является частью пересмотра долгосрочного бюджета Евросоюза, который необходимо скорректировать, поскольку он "значительно истощен из-за многочисленных кризисов, с которыми ЕС столкнулся с 2021 года".

Евродепутаты настаивают на скорейшем утверждении фонда для Украины в рамках пересмотра бюджета, поскольку никакой помощи для нее после конца 2023 года не предусмотрено.

Также читайте: В Европарламенте рассказали о стратегии ЕС относительно вооружения Украины в условиях войны на истощение

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зёля, расслабся. это не про тебя
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17.10.2023 15:20 Ответить
Зі стриманим оптімізмом. З повним - після затвердження
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17.10.2023 15:20 Ответить
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17.10.2023 15:21 Ответить
все це виглядає смішно й жалюгідно з огляду на дві речі: 1) конфіскованих кацапських активів там в рази більше, 2) звичайні програми допомоги таким європігмеям, як угорщина, значно більші. все це виглядає радше як "відчепіться"
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17.10.2023 15:24 Ответить
По активам там окрема пісня. Не треба слюни розпускать
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17.10.2023 15:56 Ответить
В ОП вже розпочали святкування. Дилерські з продажу ексклюзивних автомобілів та агенства, які займаються елітною нерухомістю готуються до зростання продажів. Свято наближається, свято наближається...
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17.10.2023 15:37 Ответить
Только в руки - ни-ни
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17.10.2023 19:06 Ответить
 
 