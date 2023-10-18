Венгры выбросили и оплевали в Литве флаг Украины. Их задержали
Шесть футбольных фанатов из Венгрии, приехавших в литовский Каунас на матч чемпионата Европы, выбросили в мусорку и оплевали флаг Украины. Их могут оштрафовать или посадить на два года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.
Накануне литовские СМИ сообщили о задержании четырех человек, которые вечером в воскресенье несли украинский флаг, после чего положили в мусорный бак деревянным шестом вверх и, плюнув на него, ушли.
Тогда не уточнялось, гражданами какой страны они есть. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на следующий день сообщил об аресте и задержании "нескольких болельщиков" в Литве – без дополнительных подробностей. Но изданию RTL Híradó удалось выяснить, что эти два сообщения связаны между собой.
Оно утверждает, что литовские власти арестовали шестерых болельщиков из Венгрии, одного из которых сразу же отпустили. Остальных заключили под стражу, поскольку записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что они осквернили украинские флаги.
Всех венгерских граждан в Литве отпустили из-под стражи. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.
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Як же ж мені ******* від того, що мадьярам гуйово!
Потом были сумашедшие выходные в братском городе - хорошо хоть гитару не оставили "на чай" в одной из многих точек вольной жизни, типа ресторана Интурист, со стриптизом, в который граждан СССР русской национальности не пускали, а мы были братьями, что уравнивало нас в глазах швейцара на входе с американцами, шведами, финнами и прочими папиками. Волшебное слово - "Брат со мной". Может оттуда Багров запомнил свое "Не брат ты мне!". Точно, его наверное где-то не пустили из-за кацапской заносчивости.
Но вот нашим некоторым дебилам хочу сказать - Слава Україні звучит одинаково гордо на всех языках.
А тому хочу одразу попередити виводок від квочки типу Фаріон - я розмовляю і пишу по російськи по завданню самого Буданова. Тренуюся вживати мову ворогу! Якщо це вас, дебилів заспокоїть...
Самим откритим способом начало прімєнятся в ізбєратєльной кампанії дважди НЄ судімава прєзідєнта даунбасят(3сорта украінцев на картє).
І трохи ще, для обчітанних дебілів - немає жодного письмового підтверження того, що цей принцип був озвучений кимось із римлян - це вже виказали свої домисли середньовікові Бебики.
Тому не полінюсь і загляну у Вікіпедію:
"На английском языке (divide and rule) впервые у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 Джозефа Холла в Meditations and Vowes (https://ru.wikipedia.org/wiki/1605 1605 )"
Латинскую же формулу пока ещё не удалось найти в более раннем сочинении, чем сатира https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 Боккалини «Известия с Парнаса» (https://ru.wikipedia.org/wiki/1612 1612 ).
Можно прочитать «разделяй и властвуй» и у Макиавелли: che tu hai in governo, divise («то, чем управляешь, разделяй» - «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», III, XXVII. В тексте Макиавелли не ссылается на конкретного автора.
Так шо поздоровляю переможця тижня по попаданню пальцем в дупу!
то аказиваєца злая фаріонша ва фсьом вінавата, са сваєй сєлюцкай мовай!!!! 🤔🤔
то такіє каг ана унічтажают родіну і єзиг бістрякова!!
так чого ж ти поперся до ляхів, а не в доску свой тамбов, хдє ніхто нє раздєляєт???
а чого бістряков убіжал ат вайни до німців, а не в мацкву, гдє іво радной єзиг??!!
Я в Тамбов писал запрос в военкомат - ставят ли они на учет вывших военных из Украины, которые в 2014 году были добровольцами в ЗСУ. Они мне сказали, что таким как я лучше сразу в морге место занимать.
А в нашем украинском военкомате мне сказали в феврале 2022, шо иди дед домой и жди! Т.е. жди, кто за тобой придет. А ведь много не просил - автомат или СВД с патронами и пяток гранат. Тогда бы сидел и ждал, так уже не то что не бегая, а и хожу с трудом. Но указательный палец еще гнется. Но ничего не дали суки - только адрес и телефон просили.
Вот я и решил не ждать, а податься в Польшу к родственникам.
А ти пистуй куди знаєш, бо я тебе в хороше місце не пошлю!