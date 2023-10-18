Венгры выбросили и оплевали в Литве флаг Украины. Их задержали

Шесть футбольных фанатов из Венгрии, приехавших в литовский Каунас на матч чемпионата Европы, выбросили в мусорку и оплевали флаг Украины. Их могут оштрафовать или посадить на два года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Накануне литовские СМИ сообщили о задержании четырех человек, которые вечером в воскресенье несли украинский флаг, после чего положили в мусорный бак деревянным шестом вверх и, плюнув на него, ушли.

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Тогда не уточнялось, гражданами какой страны они есть. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на следующий день сообщил об аресте и задержании "нескольких болельщиков" в Литве – без дополнительных подробностей. Но изданию RTL Híradó удалось выяснить, что эти два сообщения связаны между собой.

Оно утверждает, что литовские власти арестовали шестерых болельщиков из Венгрии, одного из которых сразу же отпустили. Остальных заключили под стражу, поскольку записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что они осквернили украинские флаги.

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Всех венгерских граждан в Литве отпустили из-под стражи. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.