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Венгры выбросили и оплевали в Литве флаг Украины. Их задержали

преступление,арест,наручники,преступник,преступность

Шесть футбольных фанатов из Венгрии, приехавших в литовский Каунас на матч чемпионата Европы, выбросили в мусорку и оплевали флаг Украины. Их могут оштрафовать или посадить на два года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Накануне литовские СМИ сообщили о задержании четырех человек, которые вечером в воскресенье несли украинский флаг, после чего положили в мусорный бак деревянным шестом вверх и, плюнув на него, ушли.

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Тогда не уточнялось, гражданами какой страны они есть. Но министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на следующий день сообщил об аресте и задержании "нескольких болельщиков" в Литве – без дополнительных подробностей. Но изданию RTL Híradó удалось выяснить, что эти два сообщения связаны между собой.

Оно утверждает, что литовские власти арестовали шестерых болельщиков из Венгрии, одного из которых сразу же отпустили. Остальных заключили под стражу, поскольку записи с камер видеонаблюдения подтвердили, что они осквернили украинские флаги.

Смотрите: Папе Римскому подарили знамя 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Он сказал, что будет молиться. ФОТО

Всех венгерских граждан в Литве отпустили из-под стражи. Им грозит наказание от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет.

Автор: 

Венгрия (1965) Литва (2477) флаг (937) футбол (3586)


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Топ комментарии
+42
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18.10.2023 08:44
+39
Уральські дикуни - все ж таки походження багато про що каже (((
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18.10.2023 08:38
+35
Доречніше фраза: я приємно вражений професійністю Литовських правоохоронців, щодо притягнення до кримінальної відповідальності дикунів з Угорщини за наругу над Державними символами Країни, що власноруч захищає цивілізований світ від пі.даросійської агресії!
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18.10.2023 08:49
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Нехай посидять. А литовці молодці.
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18.10.2023 08:37 Ответить
Уральські дикуни - все ж таки походження багато про що каже (((
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18.10.2023 08:38 Ответить
а як же, ****, вони благали, київських князів, дозвіл на прохід до балатону.
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18.10.2023 09:12 Ответить
і пішли через землі печенігів, а не Русі
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18.10.2023 09:33 Ответить
Це було на протязі деякого часу. Деякі йшли через Київ.
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18.10.2023 17:21 Ответить
Та ніяк вони насправді не благали.
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18.10.2023 09:42 Ответить
(з насолодою):
Як же ж мені ******* від того, що мадьярам гуйово!
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18.10.2023 08:39 Ответить
Доречніше фраза: я приємно вражений професійністю Литовських правоохоронців, щодо притягнення до кримінальної відповідальності дикунів з Угорщини за наругу над Державними символами Країни, що власноруч захищає цивілізований світ від пі.даросійської агресії!
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18.10.2023 08:49 Ответить
2 роки
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18.10.2023 08:40 Ответить
****** смердючі. А саме цікаве,що якби це вони в Україні зробили то ніхто б і не напрягався щоб їх шукати.
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18.10.2023 08:41 Ответить
Ir gerai malku duoti, už tai kad ***** vardą teršia...
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18.10.2023 08:43 Ответить
Я так розумію що по литовськи це щось кшталт навішати люлей за образу Каунаса?! Я не проти!
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18.10.2023 09:05 Ответить
дійсно так, і назавжди заборонити вторгнення в Литву...
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18.10.2023 09:38 Ответить
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18.10.2023 08:44 Ответить
Розжиріла жаба - ропуха за кремлівське бабло
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18.10.2023 09:13 Ответить
Заборонити цим мадярами потрапляти на матчі,путінські курви,і наймити,мразі
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18.10.2023 08:56 Ответить
Пропаганда не пропускає можливості вплинути на слабих мозком, тому й угорці, котрі кожен день чують від керівництва їх країни принизливі речі на адресу України та поділяють думки Орбана і його співпартійців теж не полишають можливості якось принизити нас та нашу державу то ж не бачу нічого дивного у тому що багато угорців поводять себе не краще за рашистів. Сподіваюсь що покарання відбудеться і ці тваринки отримають по заслузі запам'ятавши, що їх витівки не залишаться безкарними де б подібне не відбулось!!!
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18.10.2023 09:01 Ответить
А назовите то время, когда мадьяры были нам дружественны. Бабушка говорила, шо мадьяры - страшнее чем гитлеровцы.
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18.10.2023 09:12 Ответить
, не всі мадяри. У мене в бабусі в Хмельницькій обл. в селі були мадяри. Дід був на війні, а вона з двома маленькими дітьми залишилась і підселили до неї мадярського офіцера. Так бабуся розповідала, що він ділився їжею з дітьми. А інша бабуся на Київщині з 7 дітьми і дід теж на фронті. Там були німці, і нікого не вбили, не влаштовували геноцид, як це зараз роблять *російські нацисти*. Нема гіршої нації на Землі, чим *москаль*
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18.10.2023 11:48 Ответить
Мабуть, рашистам немае пари.
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18.10.2023 18:31 Ответить
На Волині під час німецької окупвції самими жорстокими в зондеркомандах були мадьярські пвдлюки по розповідях очевидців.
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18.10.2023 11:49 Ответить
Вот вам и новоиспеченные венгрочмобики. Хотя они были испечены, еще при Гитлере.
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18.10.2023 09:08 Ответить
Хворі створіння
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18.10.2023 09:08 Ответить
В далеком 1971 году поехали с другом в Вильнюс купить электрогитару. Пошли на музыкальный рынок, присмотрели, купили и пошли обмывать. И за столом литовец говорит тост: "Выпьем, брат" Наверное у меня глаза покруглели, потому что он пояснил: "И ты, и я - под игом!"
Потом были сумашедшие выходные в братском городе - хорошо хоть гитару не оставили "на чай" в одной из многих точек вольной жизни, типа ресторана Интурист, со стриптизом, в который граждан СССР русской национальности не пускали, а мы были братьями, что уравнивало нас в глазах швейцара на входе с американцами, шведами, финнами и прочими папиками. Волшебное слово - "Брат со мной". Может оттуда Багров запомнил свое "Не брат ты мне!". Точно, его наверное где-то не пустили из-за кацапской заносчивости.
Но вот нашим некоторым дебилам хочу сказать - Слава Україні звучит одинаково гордо на всех языках.
А тому хочу одразу попередити виводок від квочки типу Фаріон - я розмовляю і пишу по російськи по завданню самого Буданова. Тренуюся вживати мову ворогу! Якщо це вас, дебилів заспокоїть...
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18.10.2023 09:08 Ответить
наверное я бы согласилась с тобой по поводу выводка если бы приехав из россии в 91 в Киеве не нашла садика для дочки с украинским языком
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18.10.2023 09:18 Ответить
Не швиди - спочатку треба племені Тарасовому десять років під різними халдеями, типа Кучми, поблукати навколо землі обетованної в Кончі Заспі, перш ніж вифти таки в кінці кінців на перший Майдан! От тільки фарисеї типу Фаріон і Колесникова одразу розбрат почали - на якій мові лозунг про владу народові малювати... А потім все пішло по-англійськи - "Divide and Rule"!
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18.10.2023 09:40 Ответить
для дебіла, абясняю, шта вираженіє "divide et impera", єсть нє английскоє, а латинское(пріменялось в дрєвнєм Рімє, а нє латинской Омєрікє).
Самим откритим способом начало прімєнятся в ізбєратєльной кампанії дважди НЄ судімава прєзідєнта даунбасят(3сорта украінцев на картє).
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18.10.2023 10:08 Ответить
Ти диви - почті начитаний дебіл. Ти не колега Бебика по мамонтоводству? І ще, я не казав, шо вираз історично англійський, але пішло по-англійськи. І ще - а шо, британці цей принцип у своїй імперії не використовували? Якщо таки використовували, то пішов ти до Бебика у ширіньку!
І трохи ще, для обчітанних дебілів - немає жодного письмового підтверження того, що цей принцип був озвучений кимось із римлян - це вже виказали свої домисли середньовікові Бебики.
Тому не полінюсь і загляну у Вікіпедію:
"На английском языке (divide and rule) впервые у https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84 Джозефа Холла в Meditations and Vowes (https://ru.wikipedia.org/wiki/1605 1605 )"
Латинскую же формулу пока ещё не удалось найти в более раннем сочинении, чем сатира https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1 Боккалини «Известия с Парнаса» (https://ru.wikipedia.org/wiki/1612 1612 ).
Можно прочитать «разделяй и властвуй» и у Макиавелли: che tu hai in governo, divise («то, чем управляешь, разделяй» - «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», III, XXVII. В тексте Макиавелли не ссылается на конкретного автора.
Так шо поздоровляю переможця тижня по попаданню пальцем в дупу!
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18.10.2023 10:39 Ответить
Госпіді, і цей істори
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18.10.2023 10:12 Ответить
"Тренуйся" краще! А то погано виходить! Пишеш безграмотно!
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18.10.2023 09:34 Ответить
Для дебилов объясняю - все по легенде! Поэтому я не ты, крутой перец из верхов. Мне хватит и того, как я пишу - я учителем к Буданову не нанимался!
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18.10.2023 09:44 Ответить
та вот ано чьо, міхалич.....................
то аказиваєца злая фаріонша ва фсьом вінавата, са сваєй сєлюцкай мовай!!!! 🤔🤔
то такіє каг ана унічтажают родіну і єзиг бістрякова!!

так чого ж ти поперся до ляхів, а не в доску свой тамбов, хдє ніхто нє раздєляєт???
а чого бістряков убіжал ат вайни до німців, а не в мацкву, гдє іво радной єзиг??!!
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18.10.2023 09:56 Ответить
Долго объяснять зальотным на форуме вроде тебя...
Я в Тамбов писал запрос в военкомат - ставят ли они на учет вывших военных из Украины, которые в 2014 году были добровольцами в ЗСУ. Они мне сказали, что таким как я лучше сразу в морге место занимать.
А в нашем украинском военкомате мне сказали в феврале 2022, шо иди дед домой и жди! Т.е. жди, кто за тобой придет. А ведь много не просил - автомат или СВД с патронами и пяток гранат. Тогда бы сидел и ждал, так уже не то что не бегая, а и хожу с трудом. Но указательный палец еще гнется. Но ничего не дали суки - только адрес и телефон просили.
Вот я и решил не ждать, а податься в Польшу к родственникам.
А ти пистуй куди знаєш, бо я тебе в хороше місце не пошлю!
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18.10.2023 10:16 Ответить
А для чого цю мразоту мадьярську відпустили ?
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18.10.2023 09:10 Ответить
Звичайні провокатори, які знали, де камери спостережень.
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18.10.2023 09:11 Ответить
вкотре переконуюсь, що дикі мадяри дуже вигідні ЄС: мовляв, віддали б Україні душу й тіло, але ******-пере****** угорщина заважає. тому, любі українці, смокчіть пісю
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18.10.2023 09:37 Ответить
Po futbolu Litva s vengrami sigrala nyciu 2-2 tem samim vengri ne zanila pervoje mesto v grupe,dlia nasix eta igra neimela znacenije .Za to sto zdelali s flagom,otvetit po nasim zakonam,tut vengrov mnenije nekomu neinteresna.Pust radujetsia jesli policija ix ecio nepobyla pri zaderzaniji
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18.10.2023 09:43 Ответить
Проведение операции по массовому задержанию на Закарпатье тех у кого есть помимо украинского и МУДЬЯрский паспорт, с показательным лишением их гражданства Украины и депортацией на оккупированную этим восточно-уральским сбродом территорию, даст положительный эффект.
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18.10.2023 09:47 Ответить
знищення дасть ще гарніший ефект, довготривалий )
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18.10.2023 10:25 Ответить
Мы не рашисты, не фашисты и не национал-социалисты с коммунитсами, поэтому мы не занимаемся геноцидом. Всё по закону. Есть паспорт МУДЬЯрии - суд - лишение украинского гражданства - конфискация движимого и недвижимого имущества - узелок в руки - пропускной пункт Чоп - Загон (Захонь) - вЯликая МУДЬЯрия.
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18.10.2023 11:12 Ответить
кстати то что у венгерских болельщиков был украинских флаг может свидетельствовать о том что возможно они участвовали в какой либо провокации во время матча, с целью дискредитации болельщиков под украинским флагом . такие истории уже были не раз....
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18.10.2023 10:22 Ответить
Trudno skazat no samix Ukrainskix flagov ******* ocen mnogo na mnogix domax.Vidimo stacyli otkuda to.Teper otvetit po zakonu,eto kak sud resit,nekuda oni nedenitsia jesli osudit na 2 goda znacit budet sidet.ES zakoni vo vsiom ES priznani,iskliucenyje netu dlia vengrov
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18.10.2023 10:38 Ответить
а що тим циганам наш прапор поганого зробив?
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18.10.2023 10:24 Ответить
Уявляю, що ці угорські дикуни в угорщині роблять з нашим Прапором.
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18.10.2023 11:23 Ответить
Trudno skazat kak resit na etot raz, bil slucaj mesni ruski izdevalsia iz litovskogo flaga,tak polucil obcestvenix rabot na 8 mesiacev v dome pristorelix.Po zakonu za izdevatelstvo zarubeznogo flaga ecio stroze smotrit Litve,eto plius neuvazenije drugoj strane.Realno mozet i 2 goda polucit
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18.10.2023 11:34 Ответить
 
 