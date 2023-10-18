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Правительство Латвии выделило дополнительные 10,3 миллиона евро для поддержки украинских беженцев

латвія

Денежные средства должны пойти на жилье, питание, социальную поддержку, образование и другие потребности украинских беженцев.

Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования для поддержки беженцев из Украины, которое выделили ранее, а также запросов от местного самоуправления, Правительство решило дополнительно предоставить более 10 миллионов евро.

В течение этого года общая сумма в поддержку украинцев в Латвии составила почти 32,2 миллиона евро.

Читайте: Число беженцев из Украины в странах ЕС растет, - Евростат

Автор: 

беженцы (1645) Латвия (1339)


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В ОПЗЄ мабуть вже і список потерпілих є на ці гроші.
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18.10.2023 08:56 Ответить
Дякуємо.
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18.10.2023 09:18 Ответить
 
 