Правительство Латвии выделило дополнительные 10,3 миллиона евро для поддержки украинских беженцев
Денежные средства должны пойти на жилье, питание, социальную поддержку, образование и другие потребности украинских беженцев.
Об этом пишет Delfi, информирует Цензор.НЕТ.
С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования для поддержки беженцев из Украины, которое выделили ранее, а также запросов от местного самоуправления, Правительство решило дополнительно предоставить более 10 миллионов евро.
В течение этого года общая сумма в поддержку украинцев в Латвии составила почти 32,2 миллиона евро.
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Герхард
показать весь комментарий18.10.2023 08:56 Ответить Мне нравится 2
Чайка Київ
показать весь комментарий18.10.2023 09:18 Ответить Мне нравится 2
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