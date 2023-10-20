РУС
Зеленский наградил орденами 175 защитников Украины, 173 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 175 защитников Украины, 173 из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга, воины награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" III степени.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Читайте: Зеленский ввел в действие решение СНБО о защите и бесперебойной работе объектов критической инфраструктуры и энергетики в условиях войны

Зеленский Владимир (21647) награда (1841)
Низький уклін Захисникам України!
Вибачте, Батьки та рідні
20.10.2023 00:32 Ответить
Героям Слава!
20.10.2023 04:34 Ответить
Нагородну службу пора на передок. Там хай вручають разом з клованом.Без бронiкiв i без касок. Хiба в защитных масках.
20.10.2023 05:12 Ответить
 
 