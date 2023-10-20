Зеленский наградил орденами 175 защитников Украины, 173 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 175 защитников Украины, 173 из них посмертно.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное исполнение воинского долга, воины награждены орденом Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней и орденом "За мужество" III степени.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

