Россия и ХАМАС похожи, потому что ведут варварские войны, - фон дер Ляйен

Война России против Украины и террористическая атака ХАМАС против Израиля имеют одну общую черту: и РФ, и Хамас пытаются убивать как можно больше невинного мирного населения, поэтому они похожи друг на друга.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иран, патрон ХАМАСа, хочет лишь подпитывать пламя хаоса. Россия, которая является клиентом Ирана во время войны, внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС подобны. Как заявил президент Зеленский, "их суть одна". Обе намеренно ищут невинных гражданских людей, включая младенцев и детей, чтобы убить или захватить заложников, это варварский путь ведения войны. Если оставить все, как есть, эта зараза имеет потенциал к распространению, в регионе Европы, по Ближнему Востоку и Индо-Тихоокеанскому региону", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС и США обязались защищать демократию "от всех ветров". Но, по словам фон дер Ляйен, эти ветры сегодня не просто дуют, они приобретают штормовую силу.

Читайте: Шольц - о словах Путина по поводу Израиля: "Нет ничего более циничного, чем это"

"Наши демократии под постоянной и системной атакой со стороны тех, кто ненавидит свободу, поскольку она угрожает их власти. Уже более 600 дней наши друзья в Украине воюют и умирают за свою свободу в борьбе с российской агрессией. И сейчас Израиль страдает от самой плохой террористической атаки" в истории, от массового убийства евреев, худшего со времен Холокоста. Эти два кризиса разные, но они призывают Европу и Америку занять позицию и стоять вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что Путин хочет стереть Украину с карты. ХАМАС, при поддержке Ирана, хочет стереть Израиль с карты. Поэтому долг Европы и США – защитить эти демократии. Если этого не сделать, такой ужас будет распространяться.

+6
І що в цьому поганого, що вона лобіювала те, що допомогло подолати пандемію?
Чи ти зі свідків світової змови?
Чи ти зі свідків світової змови?
показать весь комментарий
20.10.2023 03:13
+5
Чому? Все по факту. Рашисти - такі саме терористи і так само зомбують своїх людей, як і Хамас.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:15
+5
Звісно, що кацапи значно сильнійші, але суть у них одна.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:27
І що в цьому поганого, що вона лобіювала те, що допомогло подолати пандемію?
Чи ти зі свідків світової змови?
Чи ти зі свідків світової змови?
показать весь комментарий
20.10.2023 03:13
тиерре. У тебе розум э. Пандемія, війни.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:44
БАЗУ выдала.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:11
Хамасу до Рашистів ще вбивати й вбивати!
Чи вони відірвані у ЄС від реальності чи прикидаються що не розуміють розмір загрози від РФ? Хамас поруч з Рашистами школяр з обдертими колінами.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:12
слегка уронил? Ну роняй себе в урон. Так держать.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:41
Юдеї на тих землях живуть тисячиліттями - агресія проти них від сьогодні відомих як араби пішла десь з середніх віків з поширенням там ісламу. Молода релігія з масою двозначностей і протиріч.
показать весь комментарий
20.10.2023 05:29
чому як якась ***** на "цензорі", то обов'язково кацапсячою?
показать весь комментарий
20.10.2023 09:16
Кацапський спам
показать весь комментарий
20.10.2023 12:00
Якась маячня повна.
показать весь комментарий
20.10.2023 02:52
Чому? Все по факту. Рашисти - такі саме терористи і так само зомбують своїх людей, як і Хамас.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:15
хамас це комаха,у порівнянні з кацапами.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:23
Звісно, що кацапи значно сильнійші, але суть у них одна.
показать весь комментарий
20.10.2023 03:27
Муха цеце шановний,вона набагато меньше кобри,),результат нападу, в більшості випадків-аналогічний,),
показать весь комментарий
20.10.2023 05:47
 
 