Россия и ХАМАС похожи, потому что ведут варварские войны, - фон дер Ляйен

Война России против Украины и террористическая атака ХАМАС против Израиля имеют одну общую черту: и РФ, и Хамас пытаются убивать как можно больше невинного мирного населения, поэтому они похожи друг на друга.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иран, патрон ХАМАСа, хочет лишь подпитывать пламя хаоса. Россия, которая является клиентом Ирана во время войны, внимательно за этим наблюдает. Россия и ХАМАС подобны. Как заявил президент Зеленский, "их суть одна". Обе намеренно ищут невинных гражданских людей, включая младенцев и детей, чтобы убить или захватить заложников, это варварский путь ведения войны. Если оставить все, как есть, эта зараза имеет потенциал к распространению, в регионе Европы, по Ближнему Востоку и Индо-Тихоокеанскому региону", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕС и США обязались защищать демократию "от всех ветров". Но, по словам фон дер Ляйен, эти ветры сегодня не просто дуют, они приобретают штормовую силу.

"Наши демократии под постоянной и системной атакой со стороны тех, кто ненавидит свободу, поскольку она угрожает их власти. Уже более 600 дней наши друзья в Украине воюют и умирают за свою свободу в борьбе с российской агрессией. И сейчас Израиль страдает от самой плохой террористической атаки" в истории, от массового убийства евреев, худшего со времен Холокоста. Эти два кризиса разные, но они призывают Европу и Америку занять позицию и стоять вместе", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что Путин хочет стереть Украину с карты. ХАМАС, при поддержке Ирана, хочет стереть Израиль с карты. Поэтому долг Европы и США – защитить эти демократии. Если этого не сделать, такой ужас будет распространяться.