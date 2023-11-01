Магазины H&M уже в ноябре возобновят работу в Украине

Шведская сеть магазинов одежды H&M начнет возобновлять работу в Украине уже в ноябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года.

Возвращение международных гигантов, таких как H&M, IKEA и другие – одна из целей украинской дипломатии сегодня и одно из самых ожидаемых решений для украинцев.

Это тоже сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинские магазины H&M начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года, и добавил, что "возвращение ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро также будут хорошие новости" .

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