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Магазины H&M уже в ноябре возобновят работу в Украине

h&m

Шведская сеть магазинов одежды H&M начнет возобновлять работу в Украине уже в ноябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"На этой неделе наши дипломаты в Стокгольме получили окончательное подтверждение, что украинские магазины H&M, закрытые в связи с полномасштабным вторжением России, начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года.

Возвращение международных гигантов, таких как H&M, IKEA и другие – одна из целей украинской дипломатии сегодня и одно из самых ожидаемых решений для украинцев.
Это тоже сигнал уверенности в победе Украины и надежности партнерства с нашим государством", - говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что украинские магазины H&M начнут возобновлять работу уже в ноябре этого года, и добавил, что "возвращение ИКЕА активно продолжается, и я рассчитываю, что по этому направлению скоро также будут хорошие новости" .

Читайте также: Кулеба: Работаем над возвращением Ikea, H&M и Zara в Украину

Автор: 

МИД (7001) H&M (2)


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Топ комментарии
+3
Ось чого мені не вистачало )))
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01.11.2023 21:06 Ответить
+2
А бомжі тут до чого? Не треба ображати людей
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01.11.2023 21:32 Ответить
+2
Фігасє... Тобто ви така у ДольчєГабана, а в кого не такі статки- то вже й Ейч енд М вже "мотлох для бомжів"? ***, як оці крайності дебільні набридли! Якщо ж Ви хотіли сказати, що повернення ЕйчендЕму "НЕ Є ЗАСЛУГОЮ зе-влади", то так би й написали, нє?
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01.11.2023 22:03 Ответить
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Ось чого мені не вистачало )))
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01.11.2023 21:06 Ответить
Трохи здивувався сьогодні:

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01.11.2023 21:09 Ответить
чого ви здивовані? .війна?...
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01.11.2023 21:12 Ответить
Футболісти у своєму чемпі грають.
Волейбол простіше організувати.
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01.11.2023 21:19 Ответить
Ось саме цього мотлоху для бомжів якраз і не вистачає! Ще пишаються, ніби це так важливо зараз!
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01.11.2023 21:15 Ответить
А бомжі тут до чого? Не треба ображати людей
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01.11.2023 21:32 Ответить
Якраз не вистачає працюючої економіки. І чим більше бізнесів повертається до роботи, ьм краше економіці, більше товарообігу, більше робочих місць тощо.
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01.11.2023 21:51 Ответить
Фігасє... Тобто ви така у ДольчєГабана, а в кого не такі статки- то вже й Ейч енд М вже "мотлох для бомжів"? ***, як оці крайності дебільні набридли! Якщо ж Ви хотіли сказати, що повернення ЕйчендЕму "НЕ Є ЗАСЛУГОЮ зе-влади", то так би й написали, нє?
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01.11.2023 22:03 Ответить
не всім достався папаня як тобі
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01.11.2023 23:25 Ответить
Порошенко закликав шведських гігантів IKEA та H&M повернутись в Україну: уряд Швеції міг би надати страхові гарантії та експортні кредити

https://prm.ua/news/ НОВИНИ 13:44, 02 жовтня 2023
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01.11.2023 22:31 Ответить
Відверто, то шо там продають то мотлох десь на 2 з 5. Реально навіть наші краще і дешевше. А так , пішов прийшов, все одно е чим замінить. По цьому бренду повне розчарування по якості.
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01.11.2023 22:34 Ответить
 
 