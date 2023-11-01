За сутки россияне обстреляли Сумщину 19 раз

В течение 1 ноября российские войска совершили 19 обстрелов пограничных громад Сумщины.

Об этом в фейсбуке сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 101 взрыв. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Середино-Будская, Дружбовская громады", - говорится в сообщении.

В частности, 10 мин сбросил враг на территорию Миропольской громады, три взрыва прогремели в результате обстрела из минометов в Юнаковской ТГ. С территории РФ совершены минометные обстрелы (15 взрывов) Середино-Будской громады. В Дружбовской громаде зафиксирован обстрел из самолета - НАР (2 взрыва) и минометный обстрел (8 взрывов). Из артиллерии и минометов россияне обстреляли Великописаревскую, Краснопольскую и Белопольскую громады.

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