Байден и Си встретятся в ноябре, - Reuters
Соединенные Штаты Америки и Китай достигли договоренности о встрече президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина в ноябре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Есть принципиальная договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще работаем над важными деталями, необходимыми для завершения этих планов", - приводит издание высокопоставленного чиновника администрации Байдена.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже подтвердила, что лидеры США и Китая планируют провести "конструктивную беседу" на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября.
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Дарниця КИЇВ
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