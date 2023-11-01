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Байден и Си встретятся в ноябре, - Reuters

байден,цзіньпін

Соединенные Штаты Америки и Китай достигли договоренности о встрече президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина в ноябре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Есть принципиальная договоренность о встрече в Сан-Франциско в ноябре. Мы все еще работаем над важными деталями, необходимыми для завершения этих планов", - приводит издание высокопоставленного чиновника администрации Байдена.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уже подтвердила, что лидеры США и Китая планируют провести "конструктивную беседу" на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который состоится в Сан-Франциско 11-17 ноября.

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Автор: 

Байден Джо (2795) Китай (3042) США (27145) Си Цзиньпин (301)


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Рашистам кабзда
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01.11.2023 22:51 Ответить
Він сказав йому "сі"
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01.11.2023 22:57 Ответить
Китай і Захід знаходяться в стані глибокої взаємної економічної залежності. Так що якщо при загостренні ситуації навколо Тайваню справа дійде до санкцій і контрсанкцій, то обидві сторони постраждають економічно.
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01.11.2023 23:01 Ответить
моль напрягла булки
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01.11.2023 23:14 Ответить
Тільки від Китаю зараз залежить мир, поки що вони зацікавлені економічно у війні, надіюсь Байден має якесь рішення ...
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01.11.2023 23:51 Ответить
 
 