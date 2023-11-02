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Новости Агрессия России против Украины
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Вечером 1 ноября враг еще раз обстрелял Херсон, женщина получила ранения

херсон

В результате вчерашнего вечернего обстрела Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск получила ранение 70-летняя женщина.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"На момент вражеской атаки она находилась в доме. С взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Херсонской городской территориальной громаде из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.

Также смотрите: Последствия утренних обстрелов Херсона: погибла сотрудница ГВА, два человека ранены. ВИДЕО+ФОТО

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обстрел (27860) Херсон (2895) Херсонская область (4891)


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02.11.2023 07:01 Ответить
 
 