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Новости Война
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ВСУ удерживают позиции и проводят атаки на левобережье Херсонщины, - ISW

всу

Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области, атаковали вблизи Поймы и Пищановки, а также ведут боевые действия около Крынок

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Российские блоггеры продолжают утверждать, что украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.

По их данным, украинские военные атаковали вблизи Поймы и Пищановки, а также, что идут боевые действия около Крынок.

Российские блоггеры утверждали, что украинские военные сохраняют позиции в Крынках, где продолжают укреплять свои позиции и где российские военные наносят тяжелые авиаудары и удары термобарической артиллерии. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска заминировали район около Крынок, чтобы затруднить атаки российской пехоты в этом районе.

Также смотрите: Украинские защитники форсируют Днепр и штурмуют село Крынки на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

боевые действия (4314) ISW (493) Херсонская область (4891)


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Топ комментарии
+6
"Російський військовий блогер заявив, що українські війська замінували район поблизу Кринків, щоб утруднити атаки російської піхоти в цьому районі". Немає на них там єлдака і верещук, а то прийшлося би розміновавти, що вони зробили біля Чонгару, Чаплинки та інших місць, що дозволило кацапам захопити південь. Під авіаударами та ударами термобаричної артилерії наші продовжують утримувати ці позиції за рахунок свого життя. Велика їм за це подяка. А тут, "патріоти" один поперед одного пишуть про ізраїльські, російські та інша паспорти, які вони мають, та продовжують витрачати бюджетні гроші куди завгодно, але тільки не на армію.
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02.11.2023 07:18 Ответить
+2
Аналіз потрібно ще підтвердити, а Південь говорить,що зайві аналізи тільки заважають. Наразі фарба не змінена, там реально важко, як і на усіх напрямках
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02.11.2023 07:09 Ответить
+2
Я тоже скучаю за морозными и снежными зимами. Но когда начинают приходить 4-значные счета за отопление, я уже не знаю, чего хочу больше
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02.11.2023 08:22 Ответить
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Аналіз потрібно ще підтвердити, а Південь говорить,що зайві аналізи тільки заважають. Наразі фарба не змінена, там реально важко, як і на усіх напрямках
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02.11.2023 07:09 Ответить
Жаль что зимы теперь теплые,а то можно было потом по льду войска перебросить и обойти запорожский укрепрайон.
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02.11.2023 07:17 Ответить
А те шо це мож працювати в дві сторони ви не подумали - і ше повно є аргументів проти вашої задумки .
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02.11.2023 07:25 Ответить
Я тоже скучаю за морозными и снежными зимами. Но когда начинают приходить 4-значные счета за отопление, я уже не знаю, чего хочу больше
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02.11.2023 08:22 Ответить
Он просто артой лёд будут подрывать. Или мины на него раскидавать.
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02.11.2023 12:15 Ответить
"Російський військовий блогер заявив, що українські війська замінували район поблизу Кринків, щоб утруднити атаки російської піхоти в цьому районі". Немає на них там єлдака і верещук, а то прийшлося би розміновавти, що вони зробили біля Чонгару, Чаплинки та інших місць, що дозволило кацапам захопити південь. Під авіаударами та ударами термобаричної артилерії наші продовжують утримувати ці позиції за рахунок свого життя. Велика їм за це подяка. А тут, "патріоти" один поперед одного пишуть про ізраїльські, російські та інша паспорти, які вони мають, та продовжують витрачати бюджетні гроші куди завгодно, але тільки не на армію.
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02.11.2023 07:18 Ответить
Цена вопроса? Или снова: "мы за ценой не постоим...."?
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02.11.2023 09:45 Ответить
Цена вопроса: даже если не удастся продвинутся именно там, эти плацдармы отвлекают орков от Роботиного и других мест. Где-то да провремся, я нашему нынешнему Генштабу доверяю.
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02.11.2023 12:15 Ответить
провремся прорвемся (очепятка)
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02.11.2023 12:16 Ответить
Не чипайте військових.
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02.11.2023 09:49 Ответить
 
 