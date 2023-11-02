ВСУ удерживают позиции и проводят атаки на левобережье Херсонщины, - ISW
Украинские военные удерживают позиции на левом берегу Херсонской области, атаковали вблизи Поймы и Пищановки, а также ведут боевые действия около Крынок
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Российские блоггеры продолжают утверждать, что украинские военные удерживают позиции и проводят атаки на восточном (левом) берегу Херсонской области.
По их данным, украинские военные атаковали вблизи Поймы и Пищановки, а также, что идут боевые действия около Крынок.
Российские блоггеры утверждали, что украинские военные сохраняют позиции в Крынках, где продолжают укреплять свои позиции и где российские военные наносят тяжелые авиаудары и удары термобарической артиллерии. Российский военный блоггер заявил, что украинские войска заминировали район около Крынок, чтобы затруднить атаки российской пехоты в этом районе.
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