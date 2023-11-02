На Купянском направлении россияне осуществили передислокацию новых подразделений, штурмуют позиции ВСУ, однако все безуспешно

На Купянском направлении россияне, предположительно, решили вопрос с дефицитом снарядов и провели передислокацию новых подразделений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На Купянском направлении российские военные увеличили количество артиллерийских обстрелов. Ранее армия россии чаще применяла минометы и гранатометы. В то же время оккупанты пытаются навязать воинам ВСУ стрелковые бои. Это может быть связано с поступлением большего количества снарядов или передислокации новых подразделений.

"Кроме того, сейчас улучшилась погода, и россияне пробуют навязать нам стрелковые бои, а также штурмовать позиции. Впрочем, враг не имеет никаких успехов, ведь наша беспилотная авиация также работает и уничтожает их технику", - отметил спикер.

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Дибров добавил, что на этом направлении россиянам трудно подойти танками к позициям украинских военных, поэтому оккупанты используют их как САУ и ведут огонь вне зоны прямой видимости.