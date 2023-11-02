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Новости Война
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На Купянском направлении россияне осуществили передислокацию новых подразделений, штурмуют позиции ВСУ, однако все безуспешно

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На Купянском направлении россияне, предположительно, решили вопрос с дефицитом снарядов и провели передислокацию новых подразделений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

На Купянском направлении российские военные увеличили количество артиллерийских обстрелов. Ранее армия россии чаще применяла минометы и гранатометы. В то же время оккупанты пытаются навязать воинам ВСУ стрелковые бои. Это может быть связано с поступлением большего количества снарядов или передислокации новых подразделений.

"Кроме того, сейчас улучшилась погода, и россияне пробуют навязать нам стрелковые бои, а также штурмовать позиции. Впрочем, враг не имеет никаких успехов, ведь наша беспилотная авиация также работает и уничтожает их технику", - отметил спикер.

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Дибров добавил, что на этом направлении россиянам трудно подойти танками к позициям украинских военных, поэтому оккупанты используют их как САУ и ведут огонь вне зоны прямой видимости.

Автор: 

боевые действия (4314) Купянск (680)


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Навіщо знати людям про частковий успіх орків біля Масютівка чи що там біля річки Оскол? Менше знаєш, довго ще спати від обстрілу не будеш.
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02.11.2023 10:08 Ответить
 
 