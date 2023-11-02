Созданное Минкультом англоязычное СМИ "The Gaze", на которое потратили 60 млн грн из бюджета, набирает только десятки просмотров

На сайт проекта заходят преимущественно с территории Украины, на США приходится всего 1,72% посещения.

Об этом сообщил журналист Тарас Мищенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас до сих пор существует созданное Минкультом англоязычное СМИ The Gaze, на запуск которого государство потратило 60 млн грн, и видео которого на YouTube набирает меньше просмотров, чем мой англоязычный аккаунт в Твиттере, на который государство потратило 0 гривен. Еще раз, англоязычное видео на крупнейшей платформе видео в мире набирает десятки просмотров. Буквально ДЕСЯТКИ.

Сайт The Gaze, судя по данным Similarweb, дорос в сентябре до 30 000 визитов, 91,3% приходится на посещения из Украины, и только 1,72% на США, на которые он и должен быть ориентирован. Возможно, это такой план очень ползучего увлечения Западной аудитории, но, если честно, все выглядит так, что и заказчики, и исполнители давно понимают, что они просто сливают бюджет", - говорится в сообщении.

По словам Мищенко, несмотря на откровенно плохие результаты, работа The Gaze никак не корректируется.

"Видео на YouTube делается "на отстань" с озвучкой в стиле "лет ми спик фром май харт". И все это очень досадно, особенно учитывая, что есть действительно крутые кейсы выхода украинских медиа на англоязычную аудиторию с миллионными охватами", - добавил он.

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