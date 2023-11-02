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Созданное Минкультом англоязычное СМИ "The Gaze", на которое потратили 60 млн грн из бюджета, набирает только десятки просмотров

the,gaze

На сайт проекта заходят преимущественно с территории Украины, на США приходится всего 1,72% посещения.

Об этом сообщил журналист Тарас Мищенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас до сих пор существует созданное Минкультом англоязычное СМИ The Gaze, на запуск которого государство потратило 60 млн грн, и видео которого на YouTube набирает меньше просмотров, чем мой англоязычный аккаунт в Твиттере, на который государство потратило 0 гривен. Еще раз, англоязычное видео на крупнейшей платформе видео в мире набирает десятки просмотров. Буквально ДЕСЯТКИ.

Сайт The Gaze, судя по данным Similarweb, дорос в сентябре до 30 000 визитов, 91,3% приходится на посещения из Украины, и только 1,72% на США, на которые он и должен быть ориентирован. Возможно, это такой план очень ползучего увлечения Западной аудитории, но, если честно, все выглядит так, что и заказчики, и исполнители давно понимают, что они просто сливают бюджет", - говорится в сообщении.

Созданное Минкультом англоязычное СМИ The Gaze, на которое потратили 60 млн грн из бюджета, набирает только десятки просмотров 01

По словам Мищенко, несмотря на откровенно плохие результаты, работа The Gaze никак не корректируется.

"Видео на YouTube делается "на отстань" с озвучкой в стиле "лет ми спик фром май харт". И все это очень досадно, особенно учитывая, что есть действительно крутые кейсы выхода украинских медиа на англоязычную аудиторию с миллионными охватами", - добавил он. 

Читайте: Если партнеры прекратят внешнее финансирование Украины, выходов будет два - урезание затрат или печать денег, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

YouTube (108) бюджет (4839) Министерство культуры и информационной политики (779)


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Топ комментарии
+21
Зате чиїсь кишені гарно набрали бабла.
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02.11.2023 09:57 Ответить
+13
Лиш би не на армію і не на озброєння,"зелені свині сороса" з ногами і руками залазять в бюджетне корито українців і жеруть з нього ,як в останній день перед закінченням світу
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02.11.2023 09:59 Ответить
+10
Бо англійською володіє малий відсоток населення. За кордоном лайнофон не дивляться. А друзьям распиліть малєха бюджета получілась.
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02.11.2023 10:10 Ответить
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Немає зацікавленості у кінцевих виконавців.
Натомість русня у свої інфопомийниці вкладається.
Кожни руслік знає: справа розширення росії - то справа свята, не можна халтурити або шкодувати сил.
От і виходить, що у них - є, у нас - немає. Бо їм треба, а нам, схоже, не дуже.
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02.11.2023 09:55 Ответить
Зате чиїсь кишені гарно набрали бабла.
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02.11.2023 09:57 Ответить
Лиш би не на армію і не на озброєння,"зелені свині сороса" з ногами і руками залазять в бюджетне корито українців і жеруть з нього ,як в останній день перед закінченням світу
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02.11.2023 09:59 Ответить
Сорос-ворог номер1 у трампа,путіна,ердогана,усіх людиноненависників і алегархів.і ти до них відносися.
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02.11.2023 10:10 Ответить
Ти сам придумав,чи "зелені соросятники" Тобі це "надули в черепну коробку" ?Якщо включиш думалку на чому заробляє сорос, тоді зрозумієш ,в яких країнах(включаючи Україну), і на чому він заробляє .
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02.11.2023 14:16 Ответить
ключове, тут: витратили 60 млн грн з бюджету.
нікого не цікавить: набирає лише десятки переглядів.
у всьому винний, саймон!
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02.11.2023 10:03 Ответить
Бо англійською володіє малий відсоток населення. За кордоном лайнофон не дивляться. А друзьям распиліть малєха бюджета получілась.
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02.11.2023 10:10 Ответить
Так це ж слоган зеленої влади з 19 року, просремо все - збогатимо себе!
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02.11.2023 10:16 Ответить
Опщім, спижжено 1,5 млн доларів. У той час як купа насправді успішних проектів і напрямів фінансуються державою геть миршаво. Бо як красти, то собі, а як фінансувати - то нехай волонтери і патріоти. Наволоч зелена.
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02.11.2023 10:21 Ответить
краще б ті 60 млн витратили на дрони (750 мавіків) .

ну навіщо зливати 60 лямів на гівно-медіа, з гівно-контентом, і в надконкурентне середовище . ще й коли кожна копійка потрібна фронту.

p.s. не здивуюсь, якщо все обійшлось у 200к (сайт, відосики), а решта - в кишеню
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02.11.2023 10:27 Ответить
Це медіа було створене, щоб красти гроші. Крапка. Гроші вкрадено, результат досягнуто.
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02.11.2023 10:40 Ответить
Mass pogrom? Відчувається потужний рівень "проффесіоналізму" зелених довбойобів.
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02.11.2023 10:49 Ответить
Щодо діяльності оцих всіх "мінкультів"- згоден з автором, хоча обкрадання бюджету і іншими "мін-..." - не новина, вони всі впевнені, що для того і приставлені. Але зауваження автору - ну для чого калічити українську мову, це ж треба - писати "є справді круті кейси виходу українських медіа..."! Автор хвалиться, що веде англомовну сторінку, але ж хіба не розуміє, що англійська мова на відміну від української - контекстна, те ж слово "case" може вживатися в різних значеннях - від кримінальної справи до сматфонного чохла, а в данному випадку це взагалі дико звучить, адже невже не можна написати "є справді успішні приклади виходу медіа". На жаль, останнім часом у багатьох журналістів з'явилася мода вживати запозичений з англійської сленг де треба і не треба, нібито вихваляються, що знають англійську, хоча схоже - зовсім навпаки.
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02.11.2023 10:56 Ответить
Откровенный распил 60 миллионов грн.
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02.11.2023 11:00 Ответить
ну і назва , треба було Тне Gaza назвати)
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02.11.2023 11:01 Ответить
А дешевше не можна було? ****. Дайте розкрученому блогеру 1 мільйон і діло буде зроблене.
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02.11.2023 11:26 Ответить
Дов...би
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02.11.2023 11:36 Ответить
О як треба освоювати бюджет!
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02.11.2023 12:19 Ответить
Пілітє, Щура, пілітє ана залатая.
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02.11.2023 13:59 Ответить
The gaze - погляд. Погляд куди? В очі #уйла? Шо, опять? А для не англомовних звучить як газ, чи сектор газа. Актуальненько, ***...
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02.11.2023 14:51 Ответить
краще б скористалися схемою параші,

пропагандисти відпрацювали сюжет-отримали бабло,

тільки про Україну можна правду розповідати
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02.11.2023 23:50 Ответить
під шумок війни можна дерибанити мільйони,
роботу для галочки зробили,

це саме могли краще зробити студенти фрілансери
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02.11.2023 23:53 Ответить
 
 