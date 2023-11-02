Созданное Минкультом англоязычное СМИ "The Gaze", на которое потратили 60 млн грн из бюджета, набирает только десятки просмотров
На сайт проекта заходят преимущественно с территории Украины, на США приходится всего 1,72% посещения.
Об этом сообщил журналист Тарас Мищенко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас до сих пор существует созданное Минкультом англоязычное СМИ The Gaze, на запуск которого государство потратило 60 млн грн, и видео которого на YouTube набирает меньше просмотров, чем мой англоязычный аккаунт в Твиттере, на который государство потратило 0 гривен. Еще раз, англоязычное видео на крупнейшей платформе видео в мире набирает десятки просмотров. Буквально ДЕСЯТКИ.
Сайт The Gaze, судя по данным Similarweb, дорос в сентябре до 30 000 визитов, 91,3% приходится на посещения из Украины, и только 1,72% на США, на которые он и должен быть ориентирован. Возможно, это такой план очень ползучего увлечения Западной аудитории, но, если честно, все выглядит так, что и заказчики, и исполнители давно понимают, что они просто сливают бюджет", - говорится в сообщении.
По словам Мищенко, несмотря на откровенно плохие результаты, работа The Gaze никак не корректируется.
"Видео на YouTube делается "на отстань" с озвучкой в стиле "лет ми спик фром май харт". И все это очень досадно, особенно учитывая, что есть действительно крутые кейсы выхода украинских медиа на англоязычную аудиторию с миллионными охватами", - добавил он.
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Натомість русня у свої інфопомийниці вкладається.
Кожни руслік знає: справа розширення росії - то справа свята, не можна халтурити або шкодувати сил.
От і виходить, що у них - є, у нас - немає. Бо їм треба, а нам, схоже, не дуже.
нікого не цікавить: набирає лише десятки переглядів.
у всьому винний, саймон!
ну навіщо зливати 60 лямів на гівно-медіа, з гівно-контентом, і в надконкурентне середовище . ще й коли кожна копійка потрібна фронту.
p.s. не здивуюсь, якщо все обійшлось у 200к (сайт, відосики), а решта - в кишеню
пропагандисти відпрацювали сюжет-отримали бабло,
тільки про Україну можна правду розповідати
роботу для галочки зробили,
це саме могли краще зробити студенти фрілансери