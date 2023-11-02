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Умер военный Юрий Куприч, которого избила группа людей на Одесчине
Военный, которого избили в Черноморске в Одесской области, умер в больнице.
Об этом в Facebook написала его жена Олеся Куприч, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в Черноморске неизвестные жестоко избили военного - старшего сержанта украинской армии. Пятеро мужчин напали на защитника Украины, а затем украли у него банковские карты, телефон и военный билет.
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