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Умер военный Юрий Куприч, которого избила группа людей на Одесчине

Военный, которого избили в Черноморске в Одесской области, умер в больнице.

Об этом в Facebook написала его жена Олеся Куприч, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 7 утра перестало биться сердечко нашего Юры", - говорится в сообщении.

Умер военный Юрий Куприч, которого избила группа людей на Одесчине 01

Ранее сообщалось, что в Одесской области в Черноморске неизвестные жестоко избили военного - старшего сержанта украинской армии. Пятеро мужчин напали на защитника Украины, а затем украли у него банковские карты, телефон и военный билет.

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