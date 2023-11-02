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На Харьковщине объявлена принудительная эвакуация детей из 66 населенных пунктов, - Минреинтеграции

дети,эвакуация

В связи с ситуацией с безопасностью в 66 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей.

Об этом информирует Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сложной ситуации с безопасностью в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию планируют провести на протяжении 45 суток из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуричанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавили в ведомстве.

Читайте также: Из опасных районов Харьковщины нужно эвакуировать еще около 200 детей, - Верещук

Автор: 

дети (6576) Харьковщина (5577) эвакуация (2102) Министерство реинтеграции (278)


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эта мера запоздала на 2 года.
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02.11.2023 12:51 Ответить
Верещук, делай свою работу!

А не саботируй ее.

Создайте нормальные условия переселенцам/ эвакуируемым и Люди сами выедут с детьми в подготовленные новые места проживания.
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02.11.2023 15:08 Ответить
 
 