На Харьковщине объявлена принудительная эвакуация детей из 66 населенных пунктов, - Минреинтеграции

В связи с ситуацией с безопасностью в 66 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей.

Об этом информирует Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за сложной ситуации с безопасностью в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуацию планируют провести на протяжении 45 суток из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуричанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области.

"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавили в ведомстве.

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