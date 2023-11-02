На Харьковщине объявлена принудительная эвакуация детей из 66 населенных пунктов, - Минреинтеграции
В связи с ситуацией с безопасностью в 66 населенных пунктах Харьковской области объявили принудительную эвакуацию детей.
Об этом информирует Минреинтеграции, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за сложной ситуации с безопасностью в Харьковской области одобрена принудительная эвакуация 275 детей с их семьями из 66 населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эвакуацию планируют провести на протяжении 45 суток из Кондрашевской, Купянской, Куриловской, Петропавловской, Двуричанской и Ольховатской территориальных громад Купянского района Харьковской области.
"Эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или же законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д.", - добавили в ведомстве.
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