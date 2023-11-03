В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов"

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов". БПЛА фиксируются в восточных, центральных и южных областях.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, группа "шахедов" между Николаевом и Кривым Рогом двигалась к западу. Также БПЛА наблюдались вблизи Харькова, Винницы и на границе Киевской и Черкасской областей.

Воздушная тревога распространилась на Черновицкую и Ривненскую области, отбой в Одесской области.

Угроза вражеских БПЛА для западных областей Украины – Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской.