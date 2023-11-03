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Новости Война
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В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов"

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы шахедов 01

Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов". БПЛА фиксируются в восточных, центральных и южных областях.

Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, группа "шахедов" между Николаевом и Кривым Рогом двигалась к западу. Также БПЛА наблюдались вблизи Харькова, Винницы и на границе Киевской и Черкасской областей.

Воздушная тревога распространилась на Черновицкую и Ривненскую области, отбой в Одесской области.

Угроза вражеских БПЛА для западных областей Украины – Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской.

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по.уй,, ОПа та зебіл на шарнірах- не постраждають бо свої в асфальт...
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03.11.2023 00:30 Ответить
Сукіни діти... Підбирається тривого і до мого міста
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03.11.2023 00:58 Ответить
Але треба спати, бо рано вставати на роботу. Зробив собі металеву решітку на вікнах в середині оселі. Щоб уламки не летіли на голову там, де сплю. Ну при відносно невеличкій ударній хвилі, зрозуміло
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03.11.2023 01:00 Ответить
В Харькове уже бумкнуло
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03.11.2023 01:05 Ответить
Около девяти вечера жужжали над головой гады.Неделю назад азербайджанский эксперт Агиль Рустам Заде спрашивал почему вы тратите дорогие ракеты на Шахеды когда сами продавали всем радары которые можно ставить рядом с автоматическими зенитными установками и сбивать беспилотники ночью.
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03.11.2023 06:32 Ответить
 
 