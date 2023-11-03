В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы "шахедов"
В ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских ударных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов". БПЛА фиксируются в восточных, центральных и южных областях.
Как сообщали в Воздушных силах ВСУ, группа "шахедов" между Николаевом и Кривым Рогом двигалась к западу. Также БПЛА наблюдались вблизи Харькова, Винницы и на границе Киевской и Черкасской областей.
Воздушная тревога распространилась на Черновицкую и Ривненскую области, отбой в Одесской области.
Угроза вражеских БПЛА для западных областей Украины – Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской.
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Ig Shu
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Евгений Magirus
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govtva
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