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Ни один пленный россиянин не бездельничает, все работают, - Малюська

російські,військовополонені

Все российские военнопленные, которые не ранены и не находятся на лечении, в лагере работают. Эффективность их труда выше эффективности труда обычных заключенных.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Українському радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все военнопленные, которые не ранены и не проходят лечение, работают в лагере для военнопленных. Это не сложный труд - плетение мебели из лозы, склеивание разнообразных материалов. То есть, это простой физический труд, вместе с тем они заняты. А с точки зрения отношение к труду и дисциплине, безусловно, с ними работать проще, чем с обычными заключенными, совершившими преступление. Поэтому там дисциплина на высшем уровне и, соответственно, эффективность труда лучше. Ни один военнопленный, который находится в нашей системе, не бездельничает, все работают", - рассказал министр.

Он напомнил, что труд заключенных в Украине добровольный.

"Многие заключенные хотят работать, и мы создаем все условия с тем, чтобы они работали... Если он (заключенный - ред.) будет работать, с одной стороны, он скорее всего получит навыки, которые будут ему полезны, чтобы потом трудоустроиться после выхода на свободу. С другой стороны, он получает дополнительный доход в виде заработной платы, часть которой пойдет на возмещение причиненного им ущерба, когда он совершил преступление", - рассказал Малюська.

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По его словам, заключенные работают в разных местах: на заводах, предприятиях, на предприятиях внутри тюремной системы.

Он также отметил, что наиболее опасным преступникам режим учреждения не позволит работать за пределами учреждения исполнения наказания: "Если же мы говорим о работе вне учреждения исполнения наказания, то это, как правило, преступления небольшой тяжести, где риски того, что человек совершит повторное преступление при выполнении такой работы, крайне незначительны".

Ранее Малюська сообщал, что в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания российских военнопленных создан 51 участок и лагерь, где обеспечены надлежащие бытовые условия и организовано медицинское обеспечение.

Автор: 

военнопленные (1116) плен (2632) пленные (2172) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+16
На розмінування їх, якщо Малюська не знає як, нехай запитає в США, в них є досвід залучення полонених нацистів, за результатами Другої Світової.
Або роблять FPV дрони, або розбирають завали, або врешті-решт на кар'єр, довбати граніт киркою, для Великого дорожнього будівництва Зеленського. Він схвалить 100%. Або хоча б 1 000 000 дерев саджають.
А не в комфорті і ситості "плетуть меблі з лози...."
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03.11.2023 09:45 Ответить
+12
при такій дебільній владі дійсно дивно.)))
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03.11.2023 09:32 Ответить
+11
Це прям камінь з душі впав, особлдиво враховуючи рівень безробіття українців. Ну та вже давно ж відомо стало, що аби отримувати людське ставлення до себе від країни, тим же пенсіонерам треба записатися в воєнізований зброд мразії і здатися в полон. Бо там 14 тисяч платять, а не 2800. І лікують за державний кошт.
******* клоунський цирк, бляха.
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03.11.2023 09:41 Ответить
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не верю)
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03.11.2023 09:32 Ответить
Чому? Їм віддали роботу сліпих - клеїти подарункові пакети й збирати розетки. За це, крім утримання, ще з гроші в євро платять. На болотах в них такого заробітка не було, ще на повному утриманні. Вони потім з наших курортів не захочуть повертатись у своє гівно..
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03.11.2023 09:58 Ответить
а даремно!!!!
дармовий труд збагачує когось.
нач колонії в шоколаді, замовники задоволені, в бюджет куй і дика качка!
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03.11.2023 11:13 Ответить
при такій дебільній владі дійсно дивно.)))
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03.11.2023 09:32 Ответить
дуже своєчасна та корисна інформація від малюськи, дякуємо, тепер ми читали все
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03.11.2023 09:36 Ответить
безумовно, з ними працювати простіше, ніж зі звичайними в'язнями, які вчинили злочин. Джерело:
тобто ці п*дори, за визначенням малюськи, не вчиняли злочинів.

а ще **** й привід усіляким лівацьким кондомам дав привід верещати про Конвенцію!!!
міністр юстиції - їб@нат
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03.11.2023 09:40 Ответить
Бл ну це вже просто повний треш.
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03.11.2023 09:41 Ответить
Це прям камінь з душі впав, особлдиво враховуючи рівень безробіття українців. Ну та вже давно ж відомо стало, що аби отримувати людське ставлення до себе від країни, тим же пенсіонерам треба записатися в воєнізований зброд мразії і здатися в полон. Бо там 14 тисяч платять, а не 2800. І лікують за державний кошт.
******* клоунський цирк, бляха.
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03.11.2023 09:41 Ответить
їм не платять 14 тис, а утримають їх на цю суму, платять копійки на особисті потреби
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03.11.2023 09:47 Ответить
Їм платять у євро за склеювання пакетів та збирання розеток. Раніше це робила спілка сліпих. Це нормально??
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03.11.2023 10:00 Ответить
Звісно що ненормально , бо повинні голими руками розбирати те що , суки, зруйнували ; і робити це за шмат хліба і кухоль води із калюжі , як кацапи наших полонених годують .
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03.11.2023 10:03 Ответить
з цим згоден
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03.11.2023 10:18 Ответить
Думаєш що наш пенсіонер пересічний відмовився б від утримання на 14000 замість своєї пенсії у 2800 ?
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03.11.2023 10:00 Ответить
Аха, а з тих мінімалок ще й комуналку платять.
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03.11.2023 10:08 Ответить
з такою мінімалкою субсидії призначають, якщо звертаються, звичайно
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03.11.2023 11:38 Ответить
звісно погодився би, але ж ніхто не пропонує, добре у кого є діти щоб утримувати батьків... це все сумно ... нема що додати
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03.11.2023 10:20 Ответить
Володимир Сердюк вам все відповів. В принципі, з точки зору чисто купівельної спроможності, 14 тисяч від 2800 мало чим відрізняються - порш каєн на ці "гроші" не купиш, в куршавель не з'їздиш на приватному джеті. Тому витрати йдуть виключно на ліки, їжу, шмотки і комуналку. І в такому випадку отримувати ліки, їжу, шмотки і комуналку на 14 тисяч в місяць це значно шикарніше, ніж отримувати їх же на 2800.
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03.11.2023 10:23 Ответить
Я пенсіонер і повністю з Вами згоден!
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03.11.2023 10:46 Ответить
На розмінування їх, якщо Малюська не знає як, нехай запитає в США, в них є досвід залучення полонених нацистів, за результатами Другої Світової.
Або роблять FPV дрони, або розбирають завали, або врешті-решт на кар'єр, довбати граніт киркою, для Великого дорожнього будівництва Зеленського. Він схвалить 100%. Або хоча б 1 000 000 дерев саджають.
А не в комфорті і ситості "плетуть меблі з лози...."
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03.11.2023 09:45 Ответить
ваша лють зрозуміла алє ж ми не дикуни, як кацапи
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03.11.2023 09:48 Ответить
Дикуни, не дикуни.... Скажіть, а США по вашому дикуни, чи ні? А перед тим, як дасте відповідь, пошукайте в Інтернеті, на англійській, що вони пишуть про власні іміграційні тюрми. І це просто мова йде про нелегалів. А якщо підняти питання Гуантанамо?
Якось це дико, дивитись на вгодовані морди полонених рашистів, а потім дізнатись, як в Україні виживають на мінімальні пенсії, чи в прифронтових містах, чи.....
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03.11.2023 09:55 Ответить
Та да. Гуантанамо - в'язниця для військових злочинців. Одна з лідерів рейтингу найжорстокіших й найстрашніших в'язниць світу.
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03.11.2023 10:03 Ответить
Офційний статус цієї завиденції точно невідомий.
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03.11.2023 11:48 Ответить
Це було після ІІ СВ. Потім прийняли Женевську конвенцію - полонених не можна заставляти працювати. Гуманізм.
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03.11.2023 11:47 Ответить
Звісно що ти не дикун , але і зайця солоного ти у житті не бачив , бо якби на своїй шкурі відчув те що від кацапів отримали інші , то не писав би херні .
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03.11.2023 10:07 Ответить
..вибачаюсь, помилився адресатом...
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03.11.2023 10:18 Ответить
не бажайте незнайомим людям того що не бажаєте собі

моя думка у тому що не можна вчиняти звірства у відповідь, ви таким чином псуєте свою психіку
ворога треба знищувати холоднокровно
але полонених не можна катувати та гнати на міни
якщо не пристрелили коли полонили то треба поводитися згідно законом
ми не росія і не хамас
інакше за що ми боремося?
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03.11.2023 10:24 Ответить
Ваша думка є вашою , маєте на неї право , так само як і я на свою . За що ми боремося - питання досить цікаве у нашій державі , бо одні за свободу і демократичні цінності , а інші за маєтки у Європі і офшори на Кіпрі (( при цьому другі в Україні останні роки беруть верх ((
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03.11.2023 10:54 Ответить
згоден з вами
але хто бере верх то питання діскусійне
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03.11.2023 11:19 Ответить
"мы ж ны дыкуни", "а мы - по закону"!! це кацапскі мантри, які агентами кацапів пропихаються ше з часів майдану!!!! Перший раз, я це почув, коли на майдані "полонених" мусорів" пропонували скалічити" ламати руки ноги" або хоча б страшно відкиздити!! І тоді заслані(як тепер зрозуміло) казачки починали співати" мы ж ны дыкуни..... а мы - позакону"!!!! 😡😡
потім мусора які розбивали лиця дубінками навіть жінкам і підліткам залишились в мусарці, і ходили єхідно либились!!!!!!😡😡😡😡я вже мовчу про тих хто розстрілювали безбройних людей!!!!
ДЕ твій "закон" тепер, де - міжнародні канвєнціі, НЕДИКУН????
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03.11.2023 10:08 Ответить
це не кацапськи мантри, а здоровий глузд
якщо ми перетворимося на звірів то за що ми воюємо?
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03.11.2023 10:26 Ответить
ти з окопа пишеш, чи може вже пройшов кацапский полон, ВОЄН????
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03.11.2023 10:32 Ответить
а ти? до чого ти достібався?
я маю на увазі "нас" як державу
заспокойся вже будь ласка, торквємада доморощений
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03.11.2023 10:36 Ответить
в краіні де не працює навіть ЗАКОН, а тим більше в умова ВІЙНИ, свій - "здоровЫй глузд", можеш запхати собі в свою кацапску сраку!!!!
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03.11.2023 10:38 Ответить
сам ти кацап, дурко
моя срака то моя справа, а ти краще заспокійся вже дядьку
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03.11.2023 10:43 Ответить
вони ше конверти склеюють!!
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03.11.2023 09:54 Ответить
І при цьому інтерв"ю дають що ми нацисти ..... Я як побачив - ох"їв ((
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03.11.2023 10:09 Ответить
1 лярд дерев)
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03.11.2023 10:08 Ответить
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими забороняє використовувати їх на шкідливих і небезпечних роботах.
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03.11.2023 11:06 Ответить
В рамках неї, завжди можна підібрати щось таке, щоб життя раєм не здавалось. Розбирання завалів, робота з важкою фізичною працею, і т.п. Варто лише захотіти. Ане "плести меблі з лози...".
А саме найкраще - роботи пов'язані з обороню, на кшталт плетіння маскувальних сіток, частина робіт по FPV доронах, виготовлення сітчастих укриттів для техніки від Ланцетів, виготовлення протимінних тралів, тощо. Після цього, повернувшись назад, вони точно не будуть зі сміхом розповідати про курорт в українському полоні, а жахатимуться, що їх пресуватимуть їх спецслужби за роботу на нашу оборонку.
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03.11.2023 11:15 Ответить
Можливо.
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03.11.2023 11:25 Ответить
Женевська конвенція стосується людей, а не людиноподібних макак без мозку.
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03.11.2023 15:01 Ответить
Блін! Ти хочеш, щоб захисики тварин втрутились? Грета Тунберг?
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04.11.2023 10:21 Ответить
До чого тут тварини? Орки - не тварини. Їм до тварин ще еволюціонувати і еволюціонувати. Наразі це багатоклітинні організми, які тільки зовнішністю трохи нагадують людей.
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06.11.2023 11:05 Ответить
не можна їх залучати до виробництва зброї бо буде саботаж
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03.11.2023 12:23 Ответить
Це часом не ті меблі які ми бачимо на ринку в три дороги, куди поставляють продукцію?
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03.11.2023 09:57 Ответить
Жоден полонений не байдикує, всі працюють… на відміну від слуг урода.
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03.11.2023 09:58 Ответить
Сума утримання полоненого складає 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць
Виплати на дитину складають 860 грн на місяць,
Мінімальна зарплата українця становить 6 700 гривень
Мінімальна пенсія українців та утримання інваліда становить 2 760 грн
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03.11.2023 10:06 Ответить
Звідки цифра по полоненим?
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03.11.2023 10:28 Ответить
З відкритих джерел
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03.11.2023 11:09 Ответить
Десь було. Але там з урахуванням затрат на охорону й т.і. Ось вони й відробляють.
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03.11.2023 11:09 Ответить
Нежй рукожопи хоча б шиють рукавиці для ЗСУ
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03.11.2023 10:08 Ответить
вони туди плювати будуть
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03.11.2023 10:27 Ответить
А як утримують українських полонених в рос *********?
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03.11.2023 10:11 Ответить
Якось Малюска не слідкує за словами, і що, навіть таки "жоден полонений росіянин не байдикує?" Усі поголовно працюють, усі людожери сумирно трудяться і визнають свою вину, що вони прийшли в Україну вбивати українців?
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03.11.2023 10:21 Ответить
ходять чутки що і зарплатню отримують. своїх ні абіжаєтє? це ж не пенси якісь....
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03.11.2023 10:41 Ответить
Окупанти мають клеїти ті пакети в урановій шахті, у кайданах, по пояс у холодній воді!!! І можете їхнє утримання навіть збільшити до 15 тисяч😉!
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03.11.2023 10:54 Ответить
Женевська конвенція про поводження з військовополоненими забороняє використовувати їх на шкідливих і небезпечних роботах, а також катування. До того ж таке ставлення, як Ви пропонуєте, буде використане російською пропагандою і відіб'є будь-яке бажання здаватися у полон. Нехай краще щось клеють ніж стріляють у наш бік. Це, однозначно, обходиться дешевше.
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03.11.2023 11:15 Ответить
Абсолютно по пофіг що може писати ************* пропаганда. Справжнє покарання кацапи отримають повернувшись з полону в *********. Там їм доведеться усвідомити що в українському полоні вони були "більшими людьми" ніж на свободі в *********і. Це усвідомлення остаточно отруїть їм життя довічно...
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03.11.2023 11:32 Ответить
Коли воно ще буде? Завтра буде дути завтрашній вітер.
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03.11.2023 11:50 Ответить
Тю... Кацапам дуже подобаються спогади про "порядок" та "халявну" і "поживну" варену ковбасу по 2,20...
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03.11.2023 15:17 Ответить
У переважній більшості регіонів немитої тієї ковбаси ніколи не бачили, за нею їздили у москву. Працівники вагону-ресторану поїзда "Дніпропетровськ - Барнаул" затарювалися у Дніпрі цією ковбасою й вершковим маслом і "штовхали" це в росії по 9-10 крб/кг.
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05.11.2023 08:58 Ответить
Бачили але рідко і по великим святам. Служив в Рибінську. Там були такі собі ОРСи - "отдєли рабочєго снабжєнія". От вони цим і займалися, а кацапи скидувались і посилали в москву (8 гоодин поїздом) "коня" з чемоданами. Поїзд прибував вранці і до вечора кінь мав набити "варьонкою" чемодани і ввечорі відбути "во своясі". Аборигени ковбасу фасували в кульки (саморобні) і запихали в морозилку. Після розморозки гидота була ще та! Коли смажили сморід стояав не продихнути. За складом та ковбаса мало відрізнялась від сосисок, а от з одного кілограма мяса згідно ГОСТу виготовляли 19,5 кг. сосісок...
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05.11.2023 09:35 Ответить
Правда, і в Україні не все було гаразд. Моя перша дружина була з Нової Каховки, там м'ясо і ковбасу у державних магазинах ніколи не бачили (це у Херсонській аграрній області!!!), зате молоко можна було купити, практично, протягом дня. Зате у місті був м'ясокомбінат. Але, також, рефрижераторне депо. У 1985 році довелося їхати у відрядження з Дніпра у Москву машиною, фури "Совінтертрансу" перли на Москву одна за одною.
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05.11.2023 09:47 Ответить
70% всіх продуктових і товарних складів ********** розташовані під москвою. В 79 був в будівельному загоні в Херсонській області. У селян було все. Крали з колгоспів так що гай шумів! На роботу влаштовувались виключно з причини що там є поцупити для обміну на поцуплене сусідами.
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05.11.2023 10:37 Ответить
Так ти орком і є. Нахіба тобі прикидуватись? Піди ской якийсь злочин, і будеш сидіти до закінчення війни.
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03.11.2023 11:20 Ответить
Ти, якщо пішов за руссскім воєнним корабльом, то сиди собі десь тихенько, наче миша під віником, і не вийожуйся, а то ще одну статтю собі нагавкаєш. Звітувати всякій шушвалі я не збираюся.
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04.11.2023 10:36 Ответить
Ви мабуть погано подумали перед тим, як цю єрунду написати. Емоція.
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03.11.2023 11:51 Ответить
- Вас/нас стравливают, а вы радуетесь...

 Усе доволі просто - РФ у 2014 р. напала на Україну, а не навпаки.

Хто радіє ? І чому ??
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03.11.2023 21:22 Ответить
Після відосиків Малюські, в яких він навіть лідора переплюнув, йому можна вірити.
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03.11.2023 11:30 Ответить
 
 