Ни один пленный россиянин не бездельничает, все работают, - Малюська

Все российские военнопленные, которые не ранены и не находятся на лечении, в лагере работают. Эффективность их труда выше эффективности труда обычных заключенных.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Українському радіо, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все военнопленные, которые не ранены и не проходят лечение, работают в лагере для военнопленных. Это не сложный труд - плетение мебели из лозы, склеивание разнообразных материалов. То есть, это простой физический труд, вместе с тем они заняты. А с точки зрения отношение к труду и дисциплине, безусловно, с ними работать проще, чем с обычными заключенными, совершившими преступление. Поэтому там дисциплина на высшем уровне и, соответственно, эффективность труда лучше. Ни один военнопленный, который находится в нашей системе, не бездельничает, все работают", - рассказал министр.

Он напомнил, что труд заключенных в Украине добровольный.

"Многие заключенные хотят работать, и мы создаем все условия с тем, чтобы они работали... Если он (заключенный - ред.) будет работать, с одной стороны, он скорее всего получит навыки, которые будут ему полезны, чтобы потом трудоустроиться после выхода на свободу. С другой стороны, он получает дополнительный доход в виде заработной платы, часть которой пойдет на возмещение причиненного им ущерба, когда он совершил преступление", - рассказал Малюська.

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По его словам, заключенные работают в разных местах: на заводах, предприятиях, на предприятиях внутри тюремной системы.

Он также отметил, что наиболее опасным преступникам режим учреждения не позволит работать за пределами учреждения исполнения наказания: "Если же мы говорим о работе вне учреждения исполнения наказания, то это, как правило, преступления небольшой тяжести, где риски того, что человек совершит повторное преступление при выполнении такой работы, крайне незначительны".

Ранее Малюська сообщал, что в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания российских военнопленных создан 51 участок и лагерь, где обеспечены надлежащие бытовые условия и организовано медицинское обеспечение.