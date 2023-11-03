Ни один пленный россиянин не бездельничает, все работают, - Малюська
Все российские военнопленные, которые не ранены и не находятся на лечении, в лагере работают. Эффективность их труда выше эффективности труда обычных заключенных.
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью Українському радіо, сообщает Цензор.НЕТ.
"Все военнопленные, которые не ранены и не проходят лечение, работают в лагере для военнопленных. Это не сложный труд - плетение мебели из лозы, склеивание разнообразных материалов. То есть, это простой физический труд, вместе с тем они заняты. А с точки зрения отношение к труду и дисциплине, безусловно, с ними работать проще, чем с обычными заключенными, совершившими преступление. Поэтому там дисциплина на высшем уровне и, соответственно, эффективность труда лучше. Ни один военнопленный, который находится в нашей системе, не бездельничает, все работают", - рассказал министр.
Он напомнил, что труд заключенных в Украине добровольный.
"Многие заключенные хотят работать, и мы создаем все условия с тем, чтобы они работали... Если он (заключенный - ред.) будет работать, с одной стороны, он скорее всего получит навыки, которые будут ему полезны, чтобы потом трудоустроиться после выхода на свободу. С другой стороны, он получает дополнительный доход в виде заработной платы, часть которой пойдет на возмещение причиненного им ущерба, когда он совершил преступление", - рассказал Малюська.
По его словам, заключенные работают в разных местах: на заводах, предприятиях, на предприятиях внутри тюремной системы.
Он также отметил, что наиболее опасным преступникам режим учреждения не позволит работать за пределами учреждения исполнения наказания: "Если же мы говорим о работе вне учреждения исполнения наказания, то это, как правило, преступления небольшой тяжести, где риски того, что человек совершит повторное преступление при выполнении такой работы, крайне незначительны".
Ранее Малюська сообщал, что в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины для содержания российских военнопленных создан 51 участок и лагерь, где обеспечены надлежащие бытовые условия и организовано медицинское обеспечение.
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дармовий труд збагачує когось.
нач колонії в шоколаді, замовники задоволені, в бюджет куй і дика качка!
тобто ці п*дори, за визначенням малюськи, не вчиняли злочинів.
а ще **** й привід усіляким лівацьким кондомам дав привід верещати про Конвенцію!!!
міністр юстиції - їб@нат
******* клоунський цирк, бляха.
Або роблять FPV дрони, або розбирають завали, або врешті-решт на кар'єр, довбати граніт киркою, для Великого дорожнього будівництва Зеленського. Він схвалить 100%. Або хоча б 1 000 000 дерев саджають.
А не в комфорті і ситості "плетуть меблі з лози...."
Якось це дико, дивитись на вгодовані морди полонених рашистів, а потім дізнатись, як в Україні виживають на мінімальні пенсії, чи в прифронтових містах, чи.....
моя думка у тому що не можна вчиняти звірства у відповідь, ви таким чином псуєте свою психіку
ворога треба знищувати холоднокровно
але полонених не можна катувати та гнати на міни
якщо не пристрелили коли полонили то треба поводитися згідно законом
ми не росія і не хамас
інакше за що ми боремося?
але хто бере верх то питання діскусійне
потім мусора які розбивали лиця дубінками навіть жінкам і підліткам залишились в мусарці, і ходили єхідно либились!!!!!!😡😡😡😡я вже мовчу про тих хто розстрілювали безбройних людей!!!!
ДЕ твій "закон" тепер, де - міжнародні канвєнціі, НЕДИКУН????
якщо ми перетворимося на звірів то за що ми воюємо?
я маю на увазі "нас" як державу
заспокойся вже будь ласка, торквємада доморощений
моя срака то моя справа, а ти краще заспокійся вже дядьку
А саме найкраще - роботи пов'язані з обороню, на кшталт плетіння маскувальних сіток, частина робіт по FPV доронах, виготовлення сітчастих укриттів для техніки від Ланцетів, виготовлення протимінних тралів, тощо. Після цього, повернувшись назад, вони точно не будуть зі сміхом розповідати про курорт в українському полоні, а жахатимуться, що їх пресуватимуть їх спецслужби за роботу на нашу оборонку.
Виплати на дитину складають 860 грн на місяць,
Мінімальна зарплата українця становить 6 700 гривень
Мінімальна пенсія українців та утримання інваліда становить 2 760 грн
Усе доволі просто - РФ у 2014 р. напала на Україну, а не навпаки.
Хто радіє ? І чому ??