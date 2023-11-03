РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8093 посетителя онлайн
Новости
1 364 13

Штраф за админнарушение теперь можно оплатить в "Дії"

дія

Всего за несколько кликов в смартфоне можно оплатить штраф за совершенное административное правонарушение.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушения прямо в Дії. Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне. Из-за опрометчивости можно совершить админнарушения. Например, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс.

Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк", – объяснил министр.

Теперь в приложении "Дія" следует открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и уплатить его. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

Читайте также: Повесток в "Дії" не будет, - Федоров

Автор: 

правонарушение (39) штраф (1287) Федоров Михаил (509) Дія (426)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Все для простого українця яких ще реформ вам бракує?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:48 Ответить
+8
А можна замовити через ДІЯ копняка під сраку слуги народу, а то всі «покращення» в цьому кремлівському додатку лише для народу
показать весь комментарий
03.11.2023 11:46 Ответить
+3
Федоров, а ти сплатив всі свої штрафи?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна не сплатити?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:38 Ответить
Обкатаємо ПДР, зробимо з повістками, але в Дії цього не буде - так, цинік Фьодоров?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:43 Ответить
Федоров, а ти сплатив всі свої штрафи?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:46 Ответить
про "закурити" насмішили
показать весь комментарий
03.11.2023 11:46 Ответить
А можна замовити через ДІЯ копняка під сраку слуги народу, а то всі «покращення» в цьому кремлівському додатку лише для народу
показать весь комментарий
03.11.2023 11:46 Ответить
Все для простого українця яких ще реформ вам бракує?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:48 Ответить
И кто заработает проценты на переводе?
показать весь комментарий
03.11.2023 11:49 Ответить
Следующим шагом будет электронное голосование на выборах.
показать весь комментарий
03.11.2023 11:50 Ответить
Все для людини!
Життя покращиться!
показать весь комментарий
03.11.2023 11:51 Ответить
А де можна сплатити ******?
показать весь комментарий
03.11.2023 12:25 Ответить
А чому провайдер для платежів у Дії лише один, і хіба це не корупційна складова що відсоток від держ.проекту, зробленого за рахунок платників податків, летить у кишеню конкретної людини?
показать весь комментарий
03.11.2023 12:29 Ответить
Думає,що самий великий куй. Всіх оцифрувати. Йо, Закарпаття.
показать весь комментарий
03.11.2023 12:34 Ответить
В мене знайомий так одного ращу через дію якесь стягнення заплатив, що потім карточку блоконули за несплату сплаченого через дію.
показать весь комментарий
03.11.2023 13:01 Ответить
 
 