Штраф за админнарушение теперь можно оплатить в "Дії"

Всего за несколько кликов в смартфоне можно оплатить штраф за совершенное административное правонарушение.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушения прямо в Дії. Без долгих бюрократических процедур и поездок в суд. Всего за несколько кликов - в смартфоне. Из-за опрометчивости можно совершить админнарушения. Например, закурить в неустановленном месте или нарушить правила торговли. После этого человека ждет штраф, запускающий долгий и скучный процесс.

Нужно ехать в суд и стоять в очередях, чтобы получить постановление и реквизиты для уплаты штрафа и судебного сбора. И только потом идти в банк", – объяснил министр.

Теперь в приложении "Дія" следует открыть раздел Судебные дела или Судебные штрафы, выбрать штраф и уплатить его. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.

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