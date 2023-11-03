Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города. ИНФОГРАФИКА
В ходе электронного голосования жители Червонограда Львовской области высказались против того, чтобы менять название города.
Об этом сообщил руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, передает Цензор.НЕТ.
Голосование происходило в электронной форме. Выразить свое мнение красноградцы могли с 25 октября по 2 ноября. Этой возможностью воспользовались 2 823 жителя города. Всего в Червоноградской громаде проживает около 90 тысяч человек.
"Среди 14 предложенных вариантов названия, а также возможностей "проголосовать" за вариант "Против переименования (не поддерживаю ни одно из предложенных названий)" и "Переименование не ко времени" вполне ожидаемо больше всего "голосов" получил вариант с сохранением существующего названия - Червоноград 35% или 1 294 голосов", - написал Радь.
Второе место с отставанием в 208 голосов занял вариант переименования Червонограда в Кристинополь – 30% или 1086 голосов.
Как сообщалось, в июне этого года Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград, Красное и ряд населенных пунктов Львовщины, названия которых касаются советской политики.
Во время общественного обсуждения 11 октября горожане выступили против переименования.
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А на рахунок голосування за Червоноград то 2 тис голосів можна було легко накрутити. Тому це голосування не репрезатитивне. Хай місцеві депутати вирішують як назвати. У них кредит довіри від своїх виборців. А "Червоноград" потрібно вже давно міняти. Совок ...
Якого милого її мінять? Чи як тій собаці коли нема що робить?
То хіба це "народна" назва? Ми протистоїмо "комунізації України у назвах населених пунктів та вулиць А тут - "полонізація"!
Чорновіл В. з совдепією боровся в Україні, а сьогоднішні привладні її оберігають!!