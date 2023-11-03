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Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города. ИНФОГРАФИКА

червоноград

В ходе электронного голосования жители Червонограда Львовской области высказались против того, чтобы менять название города.

Об этом сообщил руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, передает Цензор.НЕТ.

Голосование происходило в электронной форме. Выразить свое мнение красноградцы могли с 25 октября по 2 ноября. Этой возможностью воспользовались 2 823 жителя города. Всего в Червоноградской громаде проживает около 90 тысяч человек.

Смотрите: Жители Червонограда на Львовщине выступают против переименования города: Представителю Украинского института нацпамяти не дали выступить. ВИДЕО

"Среди 14 предложенных вариантов названия, а также возможностей "проголосовать" за вариант "Против переименования (не поддерживаю ни одно из предложенных названий)" и "Переименование не ко времени" вполне ожидаемо больше всего "голосов" получил вариант с сохранением существующего названия - Червоноград 35% или 1 294 голосов", - написал Радь.

Второе место с отставанием в 208 голосов занял вариант переименования Червонограда в Кристинополь – 30% или 1086 голосов.

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Как сообщалось, в июне этого года Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград, Красное и ряд населенных пунктов Львовщины, названия которых касаются советской политики.

Во время общественного обсуждения 11 октября горожане выступили против переименования.

Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города 01
Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города 02

Автор: 

голосование (1397) переименования (740) декоммунизация (756) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+15
Хіба законодавство передбачає ігнорування вимог шляхом голосування? Закон про декомунізацію автоматично має відміняти совкові топоніми та повертати попередні. А вже як змінювати попередні то хай вирішує громада. Щодо пристаркуватих комуністів та адептів московської церкви (яких в Червонограді вдосталь) то їх взагалі не можна ні про що питати. Як на мене, "Христинопіль" був би одним з найкращих, милозвучних та найбілш запам'ятовуємим топнімом України. Вже аж хочу поїхати у Христинопіль)
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03.11.2023 14:18 Ответить
+11
У адептів "какаяразніца" забули спитать
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03.11.2023 14:20 Ответить
+10
Христинопіль - народна українська назва у ХХ столітті.
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03.11.2023 14:13 Ответить
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Даремно
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03.11.2023 14:04 Ответить
Якась тисяча совкових пенсіонерів як гиря на нозі! Головне це пасивність усіх мешканців!
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03.11.2023 14:27 Ответить
Дивно, чому не перейменували на Лєнінград?
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03.11.2023 14:09 Ответить
Будуть "горішніми плавнями-2".
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03.11.2023 14:10 Ответить
І що не так з назвою Горішні Плавні? Я вже і забув як воно там раніше називалося. Прекрасна історична назва.

А на рахунок голосування за Червоноград то 2 тис голосів можна було легко накрутити. Тому це голосування не репрезатитивне. Хай місцеві депутати вирішують як назвати. У них кредит довіри від своїх виборців. А "Червоноград" потрібно вже давно міняти. Совок ...
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03.11.2023 14:30 Ответить
Нормальна ж назва.
Якого милого її мінять? Чи як тій собаці коли нема що робить?
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03.11.2023 14:12 Ответить
У адептів "какаяразніца" забули спитать
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03.11.2023 14:20 Ответить
У міста була інша назва, а коли прийшли московити, то назвали Червоноград. Христинопіль -народна українська назва у у ХХ столітті, деякі українські видання використовують саме цю назву. З 1692 року і до 3 листопада 1951 року місто називалося Кристинопіль. То чому тоді його перейменували?
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03.11.2023 14:30 Ответить
Засноване місто https://uk.wikipedia.org/wiki/1692 1692 року, великим коронним гетьманом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Феліксом Казимиром Потоцьким (похований https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F 15 травня https://uk.wikipedia.org/wiki/1702 1702 в Кристинополі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4) костелі бернардинів , який сам фундував в https://uk.wikipedia.org/wiki/1695 1695 ; перевіз сюди з Риму мощі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_I св. Климента ). Він назвав місто на честь своєї дружини Кристини Любомирської.
То хіба це "народна" назва? Ми протистоїмо "комунізації України у назвах населених пунктів та вулиць А тут - "полонізація"!
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04.11.2023 05:44 Ответить
Христинопіль - народна українська назва у ХХ столітті.
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03.11.2023 14:13 Ответить
Шикарна назва для міста
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03.11.2023 14:31 Ответить
Неприємно є те, що надто малий відсоток, який бере участь у голосуванні, може вирішити будь-яке питання (це навіть без підтасовування). Нагадало вибори Льоні К...!?!...ну добре добре, Льоні Ч.
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03.11.2023 14:33 Ответить
Так, просто "космічна" байдужість.
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03.11.2023 16:12 Ответить
Хіба законодавство передбачає ігнорування вимог шляхом голосування? Закон про декомунізацію автоматично має відміняти совкові топоніми та повертати попередні. А вже як змінювати попередні то хай вирішує громада. Щодо пристаркуватих комуністів та адептів московської церкви (яких в Червонограді вдосталь) то їх взагалі не можна ні про що питати. Як на мене, "Христинопіль" був би одним з найкращих, милозвучних та найбілш запам'ятовуємим топнімом України. Вже аж хочу поїхати у Христинопіль)
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03.11.2023 14:18 Ответить
В даному випадку назва Красне немає ніякого відношення до комуністів. Це взагалі якась шиза вже.
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03.11.2023 14:20 Ответить
Так, так. Місто перейменовано у 1951 році не має ніякого віднощення до совка . Як і назва заводу у Києві "Красний рєзінщік"
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03.11.2023 14:24 Ответить
Місто називається Червоноград, яким краєм тут ваші рєзчікі.
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03.11.2023 14:41 Ответить
та ні, КраснЕ (тобто гарне, красиве) , з наголосом на останньому складі, старовинна назва . Це в комісія не розібралась.
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03.11.2023 14:43 Ответить
Про таке перейменування немає згадки ні на вікі, ні на офіційній сторінці красненської селищної ради. Так що або пруфи або пи*дi}|{
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03.11.2023 15:31 Ответить
дурнику, ти Красне від Червонограда відрізнити не здатен - то зовсім інше селище і ніхто його перейменовувати не збирається
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03.11.2023 15:43 Ответить
Дибілушка, там в статті про Красне згадується теж.
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03.11.2023 15:45 Ответить
в постанові нацкомісії Красне не входить в список обов'язкового перейменування
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03.11.2023 16:24 Ответить
З першого допису було зрозуміло що недорозвинуте . Бачу букви, та втікають думки
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03.11.2023 15:53 Ответить
Недолітала ще руська ракета мабуть
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03.11.2023 14:25 Ответить
А що на Русі робили ракети? Може російська? Чи какаяразніца?
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03.11.2023 16:39 Ответить
Є закон про декомунізацію. Які можуть бути опитування?
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03.11.2023 14:55 Ответить
Взяло участь 2823 мешканця і це з 65 тисячного міста.
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03.11.2023 14:58 Ответить
іншим пофіг
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03.11.2023 21:24 Ответить
"Кристинопіль" теж коцапський топонім, так саме як ім'я "Крістіна". Наші убоге стадо «по-загранічному» йменує своїх дітей, штибу "Даніл", "Крісніна", "Альона", "Міхаіл"....
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03.11.2023 15:06 Ответить
Ой як цікаво - а австрійці і поляки знали шо це кацапська назва ( місто в Галичині - повторюю в Галичині ).
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03.11.2023 15:17 Ответить
А ви кажете, >30 років, ВІДНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!!
Чорновіл В. з совдепією боровся в Україні, а сьогоднішні привладні її оберігають!!
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03.11.2023 15:20 Ответить
Результат накрутили, хоча місто є совковим, але потрібно міняти назву, і тут демократія не підходить. Жиди як зробили, не дійшло до терористів, то їх валять і ніяке ООН не указ, а ми соплі жуємо, то допускаємо представників ООН до полонених, при тому росіянці не допускають, чи даємо роснаволочі почувати себе комфортно в Україні, на відміну росіянії, яка на корені ріже !
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03.11.2023 15:27 Ответить
задолбали переименованиями
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03.11.2023 15:48 Ответить
та то в тебе від народження
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03.11.2023 15:55 Ответить
Від червоноградців завжди смерділо совком. Я не помилився. Адже "шахтЬОри".
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03.11.2023 15:53 Ответить
Совок та байдужість. Бидло
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09.11.2023 16:46 Ответить
 
 