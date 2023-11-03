Жители Червонограда на Львовщине проголосовали против переименования города. ИНФОГРАФИКА

В ходе электронного голосования жители Червонограда Львовской области высказались против того, чтобы менять название города.

Об этом сообщил руководитель проектов гражданской сети "Опора" Тарас Радь, передает Цензор.НЕТ.

Голосование происходило в электронной форме. Выразить свое мнение красноградцы могли с 25 октября по 2 ноября. Этой возможностью воспользовались 2 823 жителя города. Всего в Червоноградской громаде проживает около 90 тысяч человек.

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"Среди 14 предложенных вариантов названия, а также возможностей "проголосовать" за вариант "Против переименования (не поддерживаю ни одно из предложенных названий)" и "Переименование не ко времени" вполне ожидаемо больше всего "голосов" получил вариант с сохранением существующего названия - Червоноград 35% или 1 294 голосов", - написал Радь.

Второе место с отставанием в 208 голосов занял вариант переименования Червонограда в Кристинополь – 30% или 1086 голосов.

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Как сообщалось, в июне этого года Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать Червоноград, Красное и ряд населенных пунктов Львовщины, названия которых касаются советской политики.

Во время общественного обсуждения 11 октября горожане выступили против переименования.



