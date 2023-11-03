Оккупанты сообщили, что арестовали подозреваемого в покушении на предателя Царева

В оккупированном Крыму арестовали на два месяца 46-летнего жителя Ялты, подозреваемого в покушении на предателя Царева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

"Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал на два месяца 46-летнего жителя Ялты, подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева", - говорится в сообщении.

Фамилия подозреваемого в сообщениях не называется. Ему инкриминируют посягательство на жизнь государственного либо публичного деятеля (статья 277 УК РФ).

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Как отмечается, мужчину задержали 31 октября сотрудники ФСБ. По версии спецслужб, подозреваемый на квартире оборудовал "тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись при покушении". В видео с признанием вины мужчина сказал, что в феврале 2023 года его якобы завербовали украинские спецслужбы для организации покушения на Царева.

В ФСБ также сообщили, что во время обыска у подозреваемого были обнаружены фото Царева, "схемы подходов к местам его проживания и работы", самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, а также "средства конспиративной связи с украинскими кураторами".

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Напомним, у экснардепа и предателя Украины Олега Царева стреляли в оккупированной Ялте.

Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".