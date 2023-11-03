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Новости
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Оккупанты сообщили, что арестовали подозреваемого в покушении на предателя Царева

царьов

В оккупированном Крыму арестовали на два месяца 46-летнего жителя Ялты, подозреваемого в покушении на предателя Царева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

"Киевский районный суд оккупированного Симферополя арестовал на два месяца 46-летнего жителя Ялты, подозреваемого в покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева", - говорится в сообщении.

Фамилия подозреваемого в сообщениях не называется. Ему инкриминируют посягательство на жизнь государственного либо публичного деятеля (статья 277 УК РФ).

Читайте: В предателя Царева стреляли в оккупированной Ялте, он в больнице

Как отмечается, мужчину задержали 31 октября сотрудники ФСБ. По версии спецслужб, подозреваемый на квартире оборудовал "тайник со средствами поражения, которые в дальнейшем применялись при покушении". В видео с признанием вины мужчина сказал, что в феврале 2023 года его якобы завербовали украинские спецслужбы для организации покушения на Царева.

В ФСБ также сообщили, что во время обыска у подозреваемого были обнаружены фото Царева, "схемы подходов к местам его проживания и работы", самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, а также "средства конспиративной связи с украинскими кураторами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Покушение на предателя Царева - спецоперация СБУ, - источники

Напомним, у экснардепа и предателя Украины Олега Царева стреляли в оккупированной Ялте.

Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".

Автор: 

арест (10465) покушение (1047) Царев Олег (434)


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Топ комментарии
+10
У ФСБ також повідомили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли фото Царьова, "схеми підходів до місць його проживання та роботи", саморобний вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення, а також "засоби конспіративного звʼязку з українськими кураторами". Джерело:

А візитку Яроша чому не знайшли? Мабуть погано шукали...
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03.11.2023 14:19 Ответить
+7
А з уйопком шо? Хоч не дарма людина постраждала?
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03.11.2023 14:17 Ответить
+5
- Пуля прошла через лоб навылет , не задев важных для меня органов ...
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03.11.2023 14:38 Ответить
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А з уйопком шо? Хоч не дарма людина постраждала?
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03.11.2023 14:17 Ответить
У ФСБ також повідомили, що під час обшуку у підозрюваного знайшли фото Царьова, "схеми підходів до місць його проживання та роботи", саморобний вибуховий пристрій та компоненти для його виготовлення, а також "засоби конспіративного звʼязку з українськими кураторами". Джерело:

А візитку Яроша чому не знайшли? Мабуть погано шукали...
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03.11.2023 14:19 Ответить
Кацапській біомасі заходить подібне фуфло на ура. Вони і не таке хавають.
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03.11.2023 14:27 Ответить
А де той Ярош? Сто рокiв не чуть i не видно. Задовбали вже цiею карткою...
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03.11.2023 14:29 Ответить
Оці "засоби конспіративного зв'язку" найбільш порадували. Видно рація така як у Штірліца, щоб до маскви, пардон, до Києва діставала....
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03.11.2023 14:31 Ответить
Який нах Ярош, його візитками навіть дупу підтерти неможливо🤔🧐😁 В цій акції явно проглядається слід Зоряна і Шкіряка, їх робота, он навіть кацапи верещать, що вже одного зловили от тільки кого з них, але може бути це робота Андлія Палубія, ніяк не менше, бач як він затихарився, певне організовує палтизанську болотьбу у Криму, підозліло це все 😝😝😝😝😝😜🤪
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03.11.2023 14:42 Ответить
А можє тому що Ярош вже нікому не цікавий?
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03.11.2023 15:06 Ответить
Ярош своє завдання (можна тільки здогадуватися чиє) ще у 2014 виконав....
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03.11.2023 16:19 Ответить
так он сдох или нет. нихера непонятно.
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03.11.2023 14:20 Ответить
А винуватців Одеської трагедії там не знайшли?
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03.11.2023 14:21 Ответить
Шо за трагедія?
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03.11.2023 14:37 Ответить
Та то ему недосталося шашлЫков из закопченных рассеянцов, вот он и страдает... і досі!
Хіба то не трагедія? Для москаля? Не скоштував тєла на шару.
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02.02.2024 13:13 Ответить
Хіба ж то трагедія кацапів зашкварити на шашлики, - це ж свято🤔🧐😁 Сказав зепрезидент - на чячлик і святкувати, значить на чячлик, кому що не зрозуміло
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03.11.2023 14:44 Ответить
За, що затримали? За відстріл червонокнижних дов..бойобів?
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03.11.2023 14:22 Ответить
"Українські куратори" - все ясно.
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03.11.2023 14:25 Ответить
Все у кацапов так слажено получается, мол взяли исполнителя, который после хорошего дела не выпал в осадок, типо, не залег на дно на конспиративной квартире, чи не накывав п`ятками, давным-давно позбавывшись орудий труда... Понятно , шо glavкацапы впарывают своей вырождающейся лаптеунтии горбатого.
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03.11.2023 14:25 Ответить
Все злагоджено виходить тому, що спочатку пишеться сценарій розстеження, а вже потім його наповнюють "доказами" ))
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03.11.2023 14:55 Ответить
І як довго бомжує цей 46-річний "підозрюваний"?
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03.11.2023 14:26 Ответить
Та на Московії - це як два пальці об асфальт. Якщо не не нашли, то назначать.
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03.11.2023 14:26 Ответить
опять дрг в синих тапках_)
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03.11.2023 14:27 Ответить
Так вонО здохло, чи ще каптить?
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03.11.2023 14:34 Ответить
Офігеть! Царьов-державний чи громадський діяч
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03.11.2023 14:37 Ответить
- Пуля прошла через лоб навылет , не задев важных для меня органов ...
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03.11.2023 14:38 Ответить
Што??
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03.11.2023 14:49 Ответить
Куля на його лобi е постраждалим об`ектом, бо розплющилася.
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03.11.2023 15:01 Ответить
Шта?
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03.11.2023 15:04 Ответить
"во время обыска у подозреваемого были обнаружены фото Царева"
🤣🤣🤣🤣🤣
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03.11.2023 18:37 Ответить
 
 