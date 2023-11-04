Военные рф ударили из артиллерии по Бериславу, ранен мужчина
Во время очередного обстрела российскими войсками Берислава Херсонской области ранения получил мужчина.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Около 15:40 российская армия из артиллерии ударила по Бериславу.
Вследствие обстрела пострадал 47-летний мужчина. У него взрывная травма, осколочные ранения лица и ноги. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий04.11.2023 17:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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