Военные рф ударили из артиллерии по Бериславу, ранен мужчина

Во время очередного обстрела российскими войсками Берислава Херсонской области ранения получил мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:40 российская армия из артиллерии ударила по Бериславу.

Вследствие обстрела пострадал 47-летний мужчина. У него взрывная травма, осколочные ранения лица и ноги. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг снова обстрелял Херсонщину, ранен мужчина