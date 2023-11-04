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Военные рф ударили из артиллерии по Бериславу, ранен мужчина

берислав

Во время очередного обстрела российскими войсками Берислава Херсонской области ранения получил мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:40 российская армия из артиллерии ударила по Бериславу.

Вследствие обстрела пострадал 47-летний мужчина. У него взрывная травма, осколочные ранения лица и ноги. Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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Автор: 

обстрел (27941) Берислав (150) Херсонская область (4899)


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04.11.2023 17:30 Ответить
 
 