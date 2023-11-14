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россия подписала контракт на производство ПЗРК "Игла-C" в Индии, - росСМИ

ігла,igla

россия подписала контракт на поставку ручных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в Индию и разрешила там их производство по лицензии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские информагентства ТАСС и РИА, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК "Игла-С" в Индии", – заявил Александр Михеев, глава государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".

Отмечается, что Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а россия остается его крупнейшим поставщиком, несмотря на ущерб, нанесенный репутации его армии и вооружений войной в Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на россию приходится 45% импорта вооружений Индии в период между 2018 и 2022 годами, на Францию – 29%, а на США – 11%.

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Российское государственное информационное агентство РИА ранее цитировало слова Михеева о том, что "Рособоронэкспорт работает с индийскими частными и государственными предприятиями над организацией совместного производства авиационных вооружений и их интеграции в существующий авиационный парк Индии".

Никакие подробности о том, какие именно индийские компании будут привлечены или когда потенциальное производство может начаться, не было предоставлено.

Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" и индийские партнеры предоставили Министерству обороны Индии истребители Су-30МКИ, танки, бронетехнику и снаряды.

Автор: 

Индия (426) россия (96446) ПЗРК (37)


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Топ комментарии
+9
А индусы потом разнесут ети ПЗРК по всему террористическому миру в том числе и палестинцам.
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14.11.2023 13:23 Ответить
+4
Потрібно в Житомирі плиточку переселити.
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14.11.2023 13:22 Ответить
+4
скоріше вони повернуться готовим виробом в кацапстан . чому ? бо де хто застяв визнати державою терористом . а тепер кацапам зброю постачає Іран , П.Корея ,Китай без всяких побоювань .
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14.11.2023 13:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Потрібно в Житомирі плиточку переселити.
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14.11.2023 13:22 Ответить
житомир ті кошти і сам би потратив на оборону, коли була б запропонована понятна робоча програма - все для фронту...і податки залишилися б у місті....
а тепер кошти виведуть на підприємства якихось інших міст, на їхні підприємства...
а житомиру шиши остануться...
https://youtu.be/kSqfcvLVCKA?si=3zXkUWE_Qb2qrhFL
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14.11.2023 13:56 Ответить
Кошти виведуть у Київ на ОП і Єрмака, і їх вже більше не побачите
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14.11.2023 16:33 Ответить
не варто переказувати своїми словами...
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14.11.2023 16:42 Ответить
Ви про що? Я ваше посилання не дивився. Я вгадав? Просто так завжди при цій ОП.
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15.11.2023 03:37 Ответить
пишу понятно і люди розуміють прочитане, а ви ще й дублюєте зрозуміле...
відео, там шиши литовські
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15.11.2023 18:42 Ответить
А индусы потом разнесут ети ПЗРК по всему террористическому миру в том числе и палестинцам.
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14.11.2023 13:23 Ответить
скоріше вони повернуться готовим виробом в кацапстан . чому ? бо де хто застяв визнати державою терористом . а тепер кацапам зброю постачає Іран , П.Корея ,Китай без всяких побоювань .
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14.11.2023 13:36 Ответить
Ну а гулі?
Ета над хахламі нада гигикати, а "вєлічію" з голою дупою побиратися - ета другоє, ви просто нє понімаєтє!
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14.11.2023 13:24 Ответить
Индусы тоже ********...
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14.11.2023 13:31 Ответить
Вонючий ганг
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14.11.2023 13:34 Ответить
так то может быть, а мы тогда кто? транзит гоним ,бабло получаем.
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14.11.2023 13:37 Ответить
Полум'яний привіт індусам від кітайскіх товаріщєй, пілотів J-20.
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14.11.2023 13:35 Ответить
"Дожилися", хвастуни-голодранці !
"Вяликая Рассия"! "Светач славянскава мира!" "Непабедимая и легендарная"!!!
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14.11.2023 13:39 Ответить
З чого це індійці голодранці? Вони купують ліцензії і саму зброю, а не отримують в подарунок.
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14.11.2023 13:55 Ответить
Що? "Волос долог - да ум короток"? Коли це "індуси" були "светочами славянского мира"?
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14.11.2023 14:10 Ответить
Орки голодранці тому що продають ліцензії на свою зброю і саму зброю?
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14.11.2023 14:47 Ответить
Мені тут "адмін" зауваження зробив сьогодні - щоб я коментував новини а не вчив опонентів правилам правопису та лінгвістиці - коли вони пишуть дурниці Тому я лише прокоментував тему Оцінку рівня інтелекту опоненту давать не буду!
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14.11.2023 14:53 Ответить
Він до вас не справедливий. Якщо хтось не може осмислити суть новини, то чому б не дозволити йому хоча б обговорювати граматику. Це теж важливо.
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14.11.2023 16:59 Ответить
Напишіть йому скаргу І коли він з Вашими доводами погодиться - я дам оцінку ВАШИМ коментарям на цій гілці
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14.11.2023 18:02 Ответить
Кацапи взяли в індусів бабло вперед. На ігли, гелікоптери та всяку всячину. В А робити не можуть самі от і вивозять до індусів обладнання в рахунок погашення наявного боргу. Від С 400, літаків індуси відмовились ще перед війною.
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14.11.2023 13:54 Ответить
От підари. Шоб вам Шива всю брахмапутру по самі яйця відірвав!
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14.11.2023 14:06 Ответить
а ведь запад планирует заменить Китай на Индию в качестве мировой фабрики
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14.11.2023 14:21 Ответить
Це буде черговою помилкою Заходу.
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14.11.2023 14:24 Ответить
если Индия выйдет в конкуренты Китаю, то на фоне их перманентного соперничества - не особо.
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14.11.2023 14:29 Ответить
Пока замена так себе, еще недавно индийские спецслужбы прибрали сикха Сингха Ниджара в Канаде, был конфликт на этой почве в сентябре...
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14.11.2023 14:26 Ответить
США договорились о совместном производстве с Индией боевой бронированной машины Stryker. https://www.rbc.ua/ukr/news/spilno-indieyu-ssha-rozshiryuyut-virobnitstvo-1699923573.html Индия торгует с Рашкой ... Байден с Индусами РУКА РУКУ МОЕТ
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14.11.2023 15:04 Ответить
Гроші на пахнуть. Кого **.. чуже горе.
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14.11.2023 16:10 Ответить
сша проблема ввести санкции против индии, и любой другой страны, которая делает военный заказ для росии? гребаные идиоты.
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14.11.2023 22:18 Ответить
 
 