россия подписала контракт на производство ПЗРК "Игла-C" в Индии, - росСМИ

россия подписала контракт на поставку ручных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в Индию и разрешила там их производство по лицензии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские информагентства ТАСС и РИА, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК "Игла-С" в Индии", – заявил Александр Михеев, глава государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".

Отмечается, что Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а россия остается его крупнейшим поставщиком, несмотря на ущерб, нанесенный репутации его армии и вооружений войной в Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на россию приходится 45% импорта вооружений Индии в период между 2018 и 2022 годами, на Францию – 29%, а на США – 11%.

Читайте также: рф могла перебросить системы ПВО С-400 из Калининградской области в Ростов-на-Дону, - Bellingcat

Российское государственное информационное агентство РИА ранее цитировало слова Михеева о том, что "Рособоронэкспорт работает с индийскими частными и государственными предприятиями над организацией совместного производства авиационных вооружений и их интеграции в существующий авиационный парк Индии".

Никакие подробности о том, какие именно индийские компании будут привлечены или когда потенциальное производство может начаться, не было предоставлено.

Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" и индийские партнеры предоставили Министерству обороны Индии истребители Су-30МКИ, танки, бронетехнику и снаряды.