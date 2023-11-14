россия подписала контракт на производство ПЗРК "Игла-C" в Индии, - росСМИ
россия подписала контракт на поставку ручных зенитно-ракетных комплексов "Игла-С" в Индию и разрешила там их производство по лицензии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские информагентства ТАСС и РИА, передает Цензор.НЕТ.
"Мы уже подписали соответствующий документ и сейчас совместно с индийской частной компанией организуем производство ПЗРК "Игла-С" в Индии", – заявил Александр Михеев, глава государственного экспортера оружия "Рособоронэкспорт".
Отмечается, что Индия является крупнейшим в мире импортером оружия, а россия остается его крупнейшим поставщиком, несмотря на ущерб, нанесенный репутации его армии и вооружений войной в Украине.
По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на россию приходится 45% импорта вооружений Индии в период между 2018 и 2022 годами, на Францию – 29%, а на США – 11%.
Российское государственное информационное агентство РИА ранее цитировало слова Михеева о том, что "Рособоронэкспорт работает с индийскими частными и государственными предприятиями над организацией совместного производства авиационных вооружений и их интеграции в существующий авиационный парк Индии".
Никакие подробности о том, какие именно индийские компании будут привлечены или когда потенциальное производство может начаться, не было предоставлено.
Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" и индийские партнеры предоставили Министерству обороны Индии истребители Су-30МКИ, танки, бронетехнику и снаряды.
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а тепер кошти виведуть на підприємства якихось інших міст, на їхні підприємства...
а житомиру шиши остануться...
https://youtu.be/kSqfcvLVCKA?si=3zXkUWE_Qb2qrhFL
відео, там шиши литовські
Ета над хахламі нада гигикати, а "вєлічію" з голою дупою побиратися - ета другоє, ви просто нє понімаєтє!
"Вяликая Рассия"! "Светач славянскава мира!" "Непабедимая и легендарная"!!!