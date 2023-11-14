Двухлетний мальчик скончался после лечения зубов в Тернополе, - Нацполиция

В Тернополе мальчику в возрасте один год и 10 месяцев стало плохо во время лечения зубов. Вскоре после этого он скончался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции 14 ноября.

В государственную клинику ребенка привезла мама, чтобы убрать кариес из зубов. Поскольку ребенок очень маленький, медики сказали, что такие процедуры проводятся только под наркозом. Для этого они дали направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Мальчика увезли в реанимационное отделение, но так и не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Причина смерти станет известна после вскрытия. Правоохранители начали следствие по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

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