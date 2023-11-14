Двухлетний мальчик скончался после лечения зубов в Тернополе, - Нацполиция
В Тернополе мальчику в возрасте один год и 10 месяцев стало плохо во время лечения зубов. Вскоре после этого он скончался.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции 14 ноября.
В государственную клинику ребенка привезла мама, чтобы убрать кариес из зубов. Поскольку ребенок очень маленький, медики сказали, что такие процедуры проводятся только под наркозом. Для этого они дали направление для сдачи всех анализов.
Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Мальчика увезли в реанимационное отделение, но так и не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.
Причина смерти станет известна после вскрытия. Правоохранители начали следствие по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******* діти , на жаль, не гризуть яблука, моркву , а смокчуть смузі з пакетиків(
ост це і є однією з причин і поганого стану зубів, і затримку в розвитку мовного апарату
Щось не дкже віриться, що у стоматологічному кабінеті могли дати загалтну анестезію.
Журналісти пишуть, не задумучить що вони пишуть, редактрпів тепер немає.
Мождливо дитині лідокаін у десну вввели. Це також наркоз.
Якщо вам не дійшло, ще раз. Я думаю, що харош розганяти флуд і нести тут різні нісенітниці і дівочі фантазії, на маючи об'єкивної інформації.
Так вам буле зрозуміло?
І щуби потім порахуємо.
Вам, що тут медом намазано ?
Таким малюкам мабуть складно зробити укол знеболювального в десну, тому і роблять під медикаментозним сном. Залежить від того як дитина сидить в кріслі, спокійно чи пручається.
Бутусов!!! тебе в нуль твої випердки посунуть!!!
13758 відвідувачів онлайн
14.11.23 23:06 13 806
Дворічний хлопчик помер після лікування зубів у Тернополі, - Нацполіція
Ще раз - для неуважних - що не так? Нічого більше у шапці немає (у мене).
Може, у вас якась реклама стоїть? Так сайт тут ні до чого - це ваш комп'ютер так налаштован.
отбеливание и удаление зубного камня, а потом скайсы, стразы, твинклзы, грилзы и инкрустация камнями
не прийшло веси сина до стоматолага лiкувати молочнi
зуби, якi не болять... Дитину жалко, як i матiр-дурепу...
Ось витяг з https://wz.lviv.ua/life/390493-za-piat-rokiv-vona-ni-razu-pered-namy-ne-vybachylasia публікації :
"У Віктора Сьоміна почав боліти зуб мудрості. Чоловік звернувся у поліклініку, що на вул. Симоненка. Проблемний зуб йому видалили. А вже наступного дня у порожнині рота утворилася флегмона (внутрішній нарив). Чоловік зателефонував у поліклініку, але там був вихідний. Тоді родина Сьоміних зателефонувала у «швидку»...
Лікар, який прийняв пана Віктора, оцінив стан хворого як середньої важкості. Хворому дали антибіотик і антигістамінний препарат, щоб стабілізувати його стан. У чоловіка був великий набряк, який треба було оперувати. Перейшли до ургентної операційної і чекали, коли звільниться черговий анестезіолог...
Замість того, аби ввести трубку з киснем у трахею, потрапляла у стравохід, а далі не змогла загалом заінтубувати... перше, що нам впало у вічі, - живіт був як у вагітної жінки на дев'ятому місяці. Весь кисень потрапив у шлунок: кишківник роздувся, живіт роздувся… Діафрагма підпирає серце, кисень не потрапляє до головного мозку...
- Згадайте той момент, коли лікарі вам сказали, що брат помер…
- Прийшла мама. Вона привезла постіль - у лікарні нічого не було. Ми з мамою сиділи під операційною і бачили усю ту метушню. З операційної вийшло чоловік з десять лікарів, точно не пам'ятаю, бо була шокована. Виходять понурені: «Ми нічого не могли зробити, ваш брат помер!». Запитуємо: «Як? Від чого?». «У нього коротка і м'язиста шия, і ми не змогли його інтубувати», - почули ми (не змогли зробити наркоз. - Авт.). Він спортивної статури, зрозуміло, що шия має м'язи. Багато людей з такою шиєю. То що, їм усім неможливо ввести наркоз?
- Ви зайшли в операційну?
- Вони нас не пускали, але ми їх відсторонили і зайшли в операційну. Лежить брат на столі, весь фіолетовий, у мармурових плямах. Живіт - величезний. Мама одразу сказала: «Ви його задушили! Він весь синій». Моя мама лікар із шістдесятирічним стажем. У нас в сім'ї - три покоління лікарів.
Хоча лікарі, що вийшли з операційної, стверджували, що пацієнта не вдалось інтубувати, але на суді з'ясувалось, що насправді мала місце помилка анестезіолога, яку судили.
Тут важливо відмітити, що перед початком самої операції пацієнт, не дивлячись на набряк у ротовій порожнині, дихав нормально і навіть жартував з лікарями. Однак, підсудна всупереч протоколу та не зважаючи на важкодоступність для огляду входу у дихальні шляхи пацієнта розпочала операцію не із підключення кисневого апарату до легень, а власне з введення наркозу.
Коли пацієнт заснув і анестезіолог двічі поспіль не змогла попасти трубкою в трахею, а лише в стравохід, а показники життєдіяльності почали сигналити, що він задихається, тоді за протоколом хірург мала провести трахеостомію.
І тут адвокати підсудної побудували захист на доказуванні того, що начебто мала місце помилка хірурга, яка при трахеостомії зачепила скальпелем флегмону і її вміст залив дихальні шляхи, що і спричинило удушшя і смерть пацієнта.
Проте, суд дійшов висновку, що причина смерті полягала саме у помилці анестезіолога.
Какой кариес на молочных зубах в 2 года???? Да и ещё и наркоз????
От така халепа.
Мали зробити тестову пробу. Очевидно, її не провели.
Але ставити пломби дитині такого віку, - це якась дурня. Тут щось не те.
2 рази на місяць піддавати платину такій обробці - тут в дорослому віці нігті зіпсовані геть після кількох разів, а що казати про дитячі.
Я відкрию велику таємницу інтернет-спеціалістам - карієс це "не вікове" і може вилізти разом з зубами малюка, ну а саме геніальне "нафіга лікувати, вони самі випадуть" - пишуть взагалі унікали! Молочні дуже швидко псуються і якщо не латати дірочки то до віку зміни молочних (а це ***** до 13-15 років, перші з 4-6) у дитини не буде зубів взагалі! Дірки - погане зарчування, болі, хвороби ясен і проблеми у майбутньому і не тільки з зубами!
Лікувати зуби дітям ПОТРІБНО, але потрібно не затягувати і лікувати на початкових стадіях взагалі без ніяких наркозів і у дитячих лікарів, діти абсолютно не бояться при правильному підході!
Півтори години карієс молочного зуба не лікують, це виконують за 30-40 хвилин. Можливо лікували декілька зубів? Скільки часу дитину везли в реанімацію?
Тупое население ненавидит и боится врачей, как дикие крестьяне в 18-ом веке протестует против прививок и клизму ставят только под общим наркозом...
А лекари и рады содрать лишнюю копейку за общий наркоз!