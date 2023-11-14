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Двухлетний мальчик скончался после лечения зубов в Тернополе, - Нацполиция

стоматологія

В Тернополе мальчику в возрасте один год и 10 месяцев стало плохо во время лечения зубов. Вскоре после этого он скончался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции 14 ноября.

В государственную клинику ребенка привезла мама, чтобы убрать кариес из зубов. Поскольку ребенок очень маленький, медики сказали, что такие процедуры проводятся только под наркозом. Для этого они дали направление для сдачи всех анализов.

Через полтора часа после начала операции у ребенка начало падать давление. Мальчика увезли в реанимационное отделение, но так и не смогли вывести из наркоза, а уже вечером врачи констатировали смерть ребенка.

Причина смерти станет известна после вскрытия. Правоохранители начали следствие по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

дети (6609) смерть (9261) Тернополь (777) врачи (1518) лечение (922)


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Топ комментарии
+40
Якій стоматолог? Якій карієс у дитини в такому віці?? Тим більш наркоз?? Ті молочні зубки випадають, діти й лякатись не встигають..
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14.11.2023 23:18 Ответить
+30
капець - це карієс у дитини 1 рік і 10 місяців.
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14.11.2023 23:21 Ответить
+24
Жах, де ж таку маленьку дитину класти під наркоз без нагальної потреби?
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14.11.2023 23:11 Ответить
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Це капець!
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14.11.2023 23:11 Ответить
капець - це карієс у дитини 1 рік і 10 місяців.
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14.11.2023 23:21 Ответить
зверніть увагу в парках, що мамаші дають дітям в якості перекусу - харчове сміття.
******* діти , на жаль, не гризуть яблука, моркву , а смокчуть смузі з пакетиків(

ост це і є однією з причин і поганого стану зубів, і затримку в розвитку мовного апарату
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15.11.2023 06:31 Ответить
Так,так,так.Цукеркі різнокольорові,дешево печиво.Реально сміття харчове.І всі мамаші це роблять. Бо бабусі за таке діло мамі рукі відсекли б.
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15.11.2023 07:33 Ответить
Жах, де ж таку маленьку дитину класти під наркоз без нагальної потреби?
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14.11.2023 23:11 Ответить
А ти лікував колись зуби без наркозу. Я так, досі здригаюсь від згадки.
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14.11.2023 23:50 Ответить
Недореформовані горе-медики…. А батькам дитини горе!
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14.11.2023 23:12 Ответить
Ну, реформи стосувалися не професійної підготовки медиків, а змін в управлінні державною медициною.
Щось не дкже віриться, що у стоматологічному кабінеті могли дати загалтну анестезію.
Журналісти пишуть, не задумучить що вони пишуть, редактрпів тепер немає.
Мождливо дитині лідокаін у десну вввели. Це також наркоз.
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14.11.2023 23:19 Ответить
А може щось інше, щоб не пручалась.
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14.11.2023 23:42 Ответить
Ну от, давайте будемо фантазувати, що там насправді сталося. Дай Боже, коли з'являться результати розслідування, журналісти про це напишуть. Бо новину- рознесли , не думаючи і не вчитуючись
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14.11.2023 23:50 Ответить
Достатньо вже того, що дитину в такому віці приперли карієс лікувати. Ви взагалі в курсі, скільки зубів у дитини в такому віці, якого вони розміру? Чи думаєте, що лікування при седації безпечне?
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15.11.2023 00:18 Ответить
Ви хочете нарватися на грубість, мадам?
Якщо вам не дійшло, ще раз. Я думаю, що харош розганяти флуд і нести тут різні нісенітниці і дівочі фантазії, на маючи об'єкивної інформації.
Так вам буле зрозуміло?
І щуби потім порахуємо.
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15.11.2023 00:30 Ответить
Маю сумніви, що Ви здатні критично мислити. Бб.
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15.11.2023 00:41 Ответить
Блін, ще один зарєєстрований вчора ведмедчуком!
Вам, що тут медом намазано ?
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15.11.2023 01:11 Ответить
Не вчора, просто є категорія людей, які замість аргументів використовують функцію "спам" з декілька аккаунтів одна людина може пів форуму забанити. В мене один акк в перманенті - який ще з 2014 року, ще один позавчора заспамлений - хз на який строк. І на відмінність від Вас - я не вигадую хріншозанік.
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15.11.2023 01:20 Ответить
Лікують і видаляють зуби дітям під загальним наркозом. Тільки зазвичай це масочний наркоз. Або просто знеболюють. І тоді ьреба здати аналіз на алергічну реакцію на знеболювальне. Якраз теж з 6 річним сином відвідуємо стоматолога.
Таким малюкам мабуть складно зробити укол знеболювального в десну, тому і роблять під медикаментозним сном. Залежить від того як дитина сидить в кріслі, спокійно чи пручається.
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15.11.2023 00:20 Ответить
То має назву - седація, азотно-киснева суміш. Але ж у Вас й дитинка старша.
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15.11.2023 00:45 Ответить
Тут наверное дело больше в этой "яжемать"... Которая насмотрелась видосиков блогерш и наверное еще и скандал устроила, типа лечите кариес. Еще и согласие на наркоз дала. Я сомневаюсь что медики без согласия решились бы наркоз делать в таком возрасте.
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14.11.2023 23:43 Ответить
Тут стоматолог.
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14.11.2023 23:46 Ответить
ГОРЕ БАТЬКИ- котрі самі причетні до смерті дитини. Це ж потрібно бути дуже сильно бути "вдареним" по голові, щоб в один рік і 10 місяців займатися таким лікуванням...
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15.11.2023 00:02 Ответить
Там не у лікуванні навіть справа "Лікування" то "наслідки" Питання: ЧИМ мати дитину годувала - що дитині нема двох років - а у неї вже карієс ? Чистим цукром? А зуби їй чистить увечері пробувала? Моїм внукам - 3 роки Учора по скайпу спілкувалися з ними та батьками Так малі побелькотавши з нами потягли батьків у ванну - зуби чистить перед сном!
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15.11.2023 03:00 Ответить
Якій стоматолог? Якій карієс у дитини в такому віці?? Тим більш наркоз?? Ті молочні зубки випадають, діти й лякатись не встигають..
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14.11.2023 23:18 Ответить
яжемати , кончена дурепа хотіла понти нікому непотрібні поколотити а вбила дитину. Ніколи б вжиті не дозволив би за за молочного зуба дитину класти під загальний наркоз. і лікарі довбое би , мабудь сильно хотіли копійчину на цьому заробить
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14.11.2023 23:37 Ответить
Прямо с языка сняли) Кариес при правильном уходе не развивается 20 лет. За это время молочные зубы 2 раза успеют выпасть.
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15.11.2023 00:47 Ответить
100 лєт піші, **** там, ******* так в красках.
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15.11.2023 03:23 Ответить
нічого тупішого сьогодні не читав, не торкаючись саме цієї ситуації - зуби дітям треба лікувати тільки у нормальних лікарів і без будь-якого наркозу!
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15.11.2023 03:21 Ответить
ви на що посилаєтесь, ******???
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14.11.2023 23:25 Ответить
цензор, ви *********??? на що ви посилаєтесь???
Бутусов!!! тебе в нуль твої випердки посунуть!!!
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14.11.2023 23:26 Ответить
Я вибачаюсь, але що не так з посиланням? Начебто Національна поліція Тернополя. Де зрадонька?
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15.11.2023 09:53 Ответить
дивись "шапку" сайту
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15.11.2023 15:09 Ответить


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14.11.23 23:06 13 806



Дворічний хлопчик помер після лікування зубів у Тернополі, - Нацполіція

Ще раз - для неуважних - що не так? Нічого більше у шапці немає (у мене).
Може, у вас якась реклама стоїть? Так сайт тут ні до чого - це ваш комп'ютер так налаштован.
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15.11.2023 16:16 Ответить
або журналістам якусь маячню розказали, або я щось не розумію про брекети на молочних зубах.
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14.11.2023 23:28 Ответить
это не брекеты
отбеливание и удаление зубного камня, а потом скайсы, стразы, твинклзы, грилзы и инкрустация камнями
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15.11.2023 10:59 Ответить
Извините, но мать мальчика дура? Какой кариес в таком возрасте? Тем более, я так понимаю, она дала согласие на наркоз. Вряд ли бы медики без ее согласия это делали бы.
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14.11.2023 23:35 Ответить
а карієс у нас це вікове?
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15.11.2023 03:26 Ответить
100 процентів дала ..без аналізу на переносимість...а чого вона це зробила це вже питання....або недолуга або наївна....
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15.11.2023 09:43 Ответить
Вона дiтя Тiк Току... Менi 40 рокiв тому якось i в голову
не прийшло веси сина до стоматолага лiкувати молочнi
зуби, якi не болять... Дитину жалко, як i матiр-дурепу...
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15.11.2023 20:04 Ответить
Пизичний дець...
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14.11.2023 23:41 Ответить
Загибель після візиту до стоматолога не рідкість.

Ось витяг з https://wz.lviv.ua/life/390493-za-piat-rokiv-vona-ni-razu-pered-namy-ne-vybachylasia публікації :

Віктора Сьоміна почав боліти зуб мудрості. Чоло­вік звернувся у полікліні­ку, що на вул. Симоненка. Про­блемний зуб йому видалили. А вже наступного дня у порожнині рота утворилася флегмона (вну­трішній нарив). Чоловік зателе­фонував у поліклініку, але там був вихідний. Тоді родина Сьо­міних зателефонувала у «швид­ку»...
Лікар, який прийняв пана Віктора, оцінив стан хворого як середньої важ­кості. Хворому дали антибіотик і антигістамінний препарат, щоб стабілізувати його стан. У чоло­віка був великий набряк, який треба було оперувати. Пере­йшли до ургентної операційної і чекали, коли звільниться черго­вий анестезіолог...
Замість того, аби ввести трубку з киснем у трахею, потра­пляла у стравохід, а далі не змо­гла загалом заінтубувати... перше, що нам впало у вічі, - живіт був як у вагітної жінки на дев'ятому місяці. Весь кисень потрапив у шлунок: кишківник роздувся, живіт роздувся… Діа­фрагма підпирає серце, кисень не потрапляє до головного моз­ку...


- Згадайте той момент, коли лікарі вам сказали, що брат помер…

- Прийшла мама. Вона при­везла постіль - у лікарні нічо­го не було. Ми з мамою сиді­ли під операційною і бачили усю ту метушню. З операційної вийшло чоловік з десять ліка­рів, точно не пам'ятаю, бо була шокована. Виходять понуре­ні: «Ми нічого не могли зробити, ваш брат помер!». Запитуємо: «Як? Від чого?». «У нього корот­ка і м'язиста шия, і ми не змогли його інтубувати», - почули ми (не змогли зробити наркоз. - Авт.). Він спортивної статури, зрозу­міло, що шия має м'язи. Багато людей з такою шиєю. То що, їм усім неможливо ввести наркоз?

- Ви зайшли в операційну?

- Вони нас не пускали, але ми їх відсторонили і зайшли в опе­раційну. Лежить брат на сто­лі, весь фіолетовий, у мармуро­вих плямах. Живіт - величезний. Мама одразу сказала: «Ви його задушили! Він весь синій». Моя мама лікар із шістдесятирічним стажем. У нас в сім'ї - три поко­ління лікарів.
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14.11.2023 23:56 Ответить
Тоді 3 покоління лікарів мають знати, що ускладнення при інтубації трахеї бувають у кожного шостого пацієнта, а летальність досягає 30%!
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15.11.2023 09:07 Ответить
В публікації журналісти не всі матеріали, які вдалось зібрати, висвітили.
Хоча лікарі, що вийшли з операційної, стверджували, що пацієнта не вдалось інтубувати, але на суді з'ясувалось, що насправді мала місце помилка анестезіолога, яку судили.
Тут важливо відмітити, що перед початком самої операції пацієнт, не дивлячись на набряк у ротовій порожнині, дихав нормально і навіть жартував з лікарями. Однак, підсудна всупереч протоколу та не зважаючи на важкодоступність для огляду входу у дихальні шляхи пацієнта розпочала операцію не із підключення кисневого апарату до легень, а власне з введення наркозу.
Коли пацієнт заснув і анестезіолог двічі поспіль не змогла попасти трубкою в трахею, а лише в стравохід, а показники життєдіяльності почали сигналити, що він задихається, тоді за протоколом хірург мала провести трахеостомію.
І тут адвокати підсудної побудували захист на доказуванні того, що начебто мала місце помилка хірурга, яка при трахеостомії зачепила скальпелем флегмону і її вміст залив дихальні шляхи, що і спричинило удушшя і смерть пацієнта.
Проте, суд дійшов висновку, що причина смерті полягала саме у помилці анестезіолога.
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15.11.2023 12:27 Ответить
"віком один рік і 10.." щось тут не те..
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14.11.2023 23:56 Ответить
Это что за бредятину я сейчас прочитал?
Какой кариес на молочных зубах в 2 года???? Да и ещё и наркоз????
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14.11.2023 23:58 Ответить
Може бути. Але вже коли рочків 4-5. А лікування під впливом азотно-кісневої суміші, то при довготривалих маніпуляціях із зубами дітям до 10 років.
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15.11.2023 00:24 Ответить
Що ти мелеш, Маню? Поцікався предметом хоч трохи перед тим, як маячню вкидувати, демонструючи свою тупість та необізнаність!
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15.11.2023 08:57 Ответить
Маню - в дзеркалі побачиш. Якщо в тебе будуть діти, тоді й поцікавишся питанням.
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15.11.2023 09:48 Ответить
Не буде в нього дітей. Принаймні, ближчим часом. Дівчата його не *******, бо має, сарако, прищавий писок. А писок має прищавий, бо дівчата його не *******.
От така халепа.
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15.11.2023 11:36 Ответить
Зробіть поправку на тернопільських дохторів. Тернополяни збрехати не дадуть - ті "искулаби" з легкістю діагностують який-небудь іхтіоз Шлеймана чи радикуліт п'ятки і лікуватимуть його касторкою з йодом. Тому знайти у дворічної дитини карієс для них десь така ж за складністю задача, як для дурника з гори збігти.
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15.11.2023 04:57 Ответить
Я даже не знал, что в 2 года детям лечат кариес? это ж как надо любить деньги, чтобы не отправить долбанутую мамашу к психиатру...
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15.11.2023 00:00 Ответить
Врачи хотели срубить бабла, и доказали, что бесплатно лечиться крайне вредно для здоровья.
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15.11.2023 00:11 Ответить
Анафілактичний шок. Гіперчутлива реакція організму на різні фактори, у тому числі на лікарські препарати. Тут, - на обезболююче. Протягом кількох хвилин різко падає тиск і все. Гайки.
Мали зробити тестову пробу. Очевидно, її не провели.
Але ставити пломби дитині такого віку, - це якась дурня. Тут щось не те.
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15.11.2023 00:16 Ответить
Ти дурко як оця кончена мамашка! Робили мені якось в дантиста ту пробу перед ін'єкцією. Все по протоколу - гут. А вже вдома пішла така алергія, що чухався місяць, поки вся шкіра не облізла. Спати не міг тиждень.
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15.11.2023 00:56 Ответить
"дурня" - лікувати зуби дитині? Дурня це писати те, в чому ти дупля не отстрелюєш! дітям з такого віку лікують аж бігом і правильно роблять, просто це робити треба вчасно і без анестезій взагалі, дитячі стоматологи ніколи і вкололиб! Тут питання до лікарів *********.
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15.11.2023 04:00 Ответить
Мати або *******, або недой0бана...
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15.11.2023 00:23 Ответить
Матуся з покоління гаджетів, бляха. Замість мізків - хмара! Лікувати карієс на молочних зубах - кончена ідіотка... ПЗДЦ, людство вимирає. Шош, сама себе покарала. Наступній дитині вже, мабуть, карієс не буде лікувати. Повезе пірсінг і татуху набивати під наркозом, кончена.
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15.11.2023 00:52 Ответить
а що лікувати карієс не потрібно? скільки експерт рекомендує не лікавати, з якого віку потрібно 2-5-10-14 років? Бо саме стільки молочні зуби і сидять у роті! а якщо не лікувати то випадуть ще швидше а нові не виростуть і будеш їсти десною, потім нові вилізуть кривими що доведеться жити у кабінеті стоматолога, не кажучи про інші супутні проблеми і розлади!! . Як ви вже *******. Дитину вбили лікарі а не мати
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15.11.2023 03:55 Ответить
вона дозвіл підписувала.....чого ти її захищаєш?
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15.11.2023 09:41 Ответить
сміх сміхом, але вже мамаші спокійно дозволяють дівчаткам з 10-11 років регулярно наносити гель-лак на нігті.

2 рази на місяць піддавати платину такій обробці - тут в дорослому віці нігті зіпсовані геть після кількох разів, а що казати про дитячі.
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15.11.2023 06:36 Ответить
І не тільки. Деякі притрушені ще й фарбують діткам волосся, роблять мейк ап - моделі, конкурси краси..
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15.11.2023 09:51 Ответить
Из-за кариеса даже на молочных зубах дети мучаются. Тут налицо некомпетентность врачей.
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15.11.2023 07:19 Ответить
Є версія, що дитину вбив інстаграм та інстамозер з тирсою замість мозоку.
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15.11.2023 02:44 Ответить
читаєш комменти і складається враження що половина коментаторів - дебіли які кидаються на матір так, ніби та саме за цим і прийшла до стоматолога, щоб вбити дитину. Є питання до неї, але на них є і логічні відповіді, тому писати що мати - дурепа.... це треба бути самоу дурепою.

Я відкрию велику таємницу інтернет-спеціалістам - карієс це "не вікове" і може вилізти разом з зубами малюка, ну а саме геніальне "нафіга лікувати, вони самі випадуть" - пишуть взагалі унікали! Молочні дуже швидко псуються і якщо не латати дірочки то до віку зміни молочних (а це ***** до 13-15 років, перші з 4-6) у дитини не буде зубів взагалі! Дірки - погане зарчування, болі, хвороби ясен і проблеми у майбутньому і не тільки з зубами!

Лікувати зуби дітям ПОТРІБНО, але потрібно не затягувати і лікувати на початкових стадіях взагалі без ніяких наркозів і у дитячих лікарів, діти абсолютно не бояться при правильному підході!
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15.11.2023 03:50 Ответить
Багато незрозумілого: Який вид наркозу? Звичайний масочний (ін'єкційний в стоматкабінетах не використовують) чи закис азоту? Може місцева анестезія? Анестетик був з адреналіном(епінефрином) чи без? Деякі клініки наймають звичайних анестезіологів з лікарень, які мають досвід і можуть проводити реанімаційні заходи безпосередньо на місці. Чи був анестезіолог біля пацієнта постійно і до самого закінчення лікування? Чи мала клініка реанімаційний набір в кабінеті? Чи мала дитина в анамнезі якісь захворювання? Чи була якась премедикація?
Півтори години карієс молочного зуба не лікують, це виконують за 30-40 хвилин. Можливо лікували декілька зубів? Скільки часу дитину везли в реанімацію?
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15.11.2023 05:40 Ответить
Трагедия. И для семьи и для медиков. Увы, такое изредка бывает. У детей даже в таком возрасте бывает осложненный кариес и единственная возможность ему помочь это наркоз.
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15.11.2023 09:16 Ответить
Але ж більшість дебілів, що тут коментують не розуміють цього. В мого сина в 1.5 року було 4 зуби, які його мордували. Я що, в живу під крикаїном мав це лікувати? Ні. В 1рік і 7 міс загальний наркоз, 2 год спокою для лікаря, якому руки не трясуться, бо дитина кричить і все супер. А дитині стрес напам'ять потрібен?
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15.11.2023 10:01 Ответить
як "мати" без аналізу на переносимість дозволила робити наркоз...це пздць....
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15.11.2023 09:38 Ответить
Дело не только во врачах...
Тупое население ненавидит и боится врачей, как дикие крестьяне в 18-ом веке протестует против прививок и клизму ставят только под общим наркозом...
А лекари и рады содрать лишнюю копейку за общий наркоз!
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15.11.2023 09:56 Ответить
У мене мати померла, через декілька днів після того, як їй виривали 2 зуби. Лікарка ввела знеболювальне в десну, а потім сказала, що, мабуть мало і ввела ще раз, хоча мама казала, що їй і одного уколу досить. При чому, вводила не лідокаїн зі словами -"я ж вам не лідокаїн вколола", за що взяла додатково гроші. Лікарка досвідчена, викладач з стоматологічної академії, доцент. Після того, як вирвали мамі зуби, по приїзду додому, вона поскаржилася на біль в животі. Потім почав підніматися тиск, доходило до гіпертонічного кризу. З'їздили до сімейного - намагалися збити тиск. Наступного дня вже викликали швидку і в лікарні мама померла. Від цих знеболювальних виникають проблеми з тиском. Будьте обережні.
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15.11.2023 10:02 Ответить
Пи...ц! У меня тоже одна знакомая лечила трехлетнему сыну зубы под общим наркозом.. Очень заботливая мать. Твою мать! Обошлось..
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15.11.2023 10:35 Ответить
👶🙏🙏🙏
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15.11.2023 20:13 Ответить
 
 