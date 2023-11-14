Киев готовит второй саммит инициативы "Зерно из Украины", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник Совет с международниками, членами правительства по подготовке уже второго саммита "нашей глобальной и важной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины"".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявили в видеообращении во вторник.
"Украина не только сохраняет свою роль как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Наш морской экспорт новым коридором уже достиг почти 4 миллионов тонн грузов. Но мы помним, что можем дать больше стабильности мира, помогая продовольствием тем, кто в этом нуждается, в частности в странах Африки. Объединяем партнеров вокруг нашей гуманитарной инициативы. Новости в скором времени", - сказал он.
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+8 Сергей Ильин #426523
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+5 Марина Нєчаєва #584540
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А все інше - зробить ЗСУ!
тричі чи більше разів то тебе звертається?
ні новити подивитися, ні жінку обійняти - всюди він!
не Президент, а жувачка в волоссях...
без оплесків та овацій ЦЕ жити не може... у той час коли Червінський досі у тюрмі, дипломатія провалена, телеканали закриті, помічники Залужного, військові гинуть, рєзнікоков з подєльніками на волі жирує, хвойди відправляються послицями, а Зєля пакує контейнерами своє крадене "єврейське золото"
саммит Зерно из Украины... скоро будет саммит "В Украине - Коррупции НЕТ", саммит "МЫ УЖЕ В ЕС", саммит "Я НЕ ЛОХ".