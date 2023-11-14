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Киев готовит второй саммит инициативы "Зерно из Украины", - Зеленский

зерно,коридор,зерновий

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник Совет с международниками, членами правительства по подготовке уже второго саммита "нашей глобальной и важной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины"".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявили в видеообращении во вторник.

"Украина не только сохраняет свою роль как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Наш морской экспорт новым коридором уже достиг почти 4 миллионов тонн грузов. Но мы помним, что можем дать больше стабильности мира, помогая продовольствием тем, кто в этом нуждается, в частности в странах Африки. Объединяем партнеров вокруг нашей гуманитарной инициативы. Новости в скором времени", - сказал он.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21085) зерновой коридор (226)


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Топ комментарии
+8
Задолбали уже с этим зерном, кроме личных проблем перекупов-зернотрейдеров других нет что ли ?
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14.11.2023 23:48 Ответить
+8
як так можна жити коли Президент
тричі чи більше разів то тебе звертається?
ні новити подивитися, ні жінку обійняти - всюди він!
не Президент, а жувачка в волоссях...
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15.11.2023 00:00 Ответить
+5
Через нього, всім скоро психологічна допомога потрібна буде. Як отой Кашпіровський, кожен день щось втирає..
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15.11.2023 00:10 Ответить
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Ти, хоч би з польскими далекобійниками розібрався би!
А все інше - зробить ЗСУ!
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14.11.2023 23:47 Ответить
Задолбали уже с этим зерном, кроме личных проблем перекупов-зернотрейдеров других нет что ли ?
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14.11.2023 23:48 Ответить
Вова-саміт.
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14.11.2023 23:50 Ответить
Вова-шоумен.
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15.11.2023 08:32 Ответить
кому що , а жи2ві "гешефт" , чи то "гиндель"
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14.11.2023 23:58 Ответить
як так можна жити коли Президент
тричі чи більше разів то тебе звертається?
ні новити подивитися, ні жінку обійняти - всюди він!
не Президент, а жувачка в волоссях...
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15.11.2023 00:00 Ответить
*на день
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15.11.2023 00:03 Ответить
Через нього, всім скоро психологічна допомога потрібна буде. Як отой Кашпіровський, кожен день щось втирає..
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15.11.2023 00:10 Ответить
В обмін на f16..
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15.11.2023 00:14 Ответить
Зерно з України,бабки в офшори.
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15.11.2023 00:23 Ответить
Зерно Ахмєтва та іже з ним бэнь з пінчуками ... Камишін- міністр стратегічних галузей- це бувший аграрний менеджер Ахмєтова , вивівший його на перше місце серед українських олігархів в агробізнесі.
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15.11.2023 02:37 Ответить
The Show Must Go On...
без оплесків та овацій ЦЕ жити не може... у той час коли Червінський досі у тюрмі, дипломатія провалена, телеканали закриті, помічники Залужного, військові гинуть, рєзнікоков з подєльніками на волі жирує, хвойди відправляються послицями, а Зєля пакує контейнерами своє крадене "єврейське золото"
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15.11.2023 06:57 Ответить
Наше ППО не може захистити иноземні судна що стоять під погрузкой зерна в нашіх портах. Але легщо про щось базікати на самітах.
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15.11.2023 08:20 Ответить
саммит Формулы Мира
саммит Зерно из Украины... скоро будет саммит "В Украине - Коррупции НЕТ", саммит "МЫ УЖЕ В ЕС", саммит "Я НЕ ЛОХ".
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15.11.2023 08:24 Ответить
Шоу маст гоу он!!!
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15.11.2023 08:29 Ответить
А потім танці з зірками, святковий обід та мультики.
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15.11.2023 08:31 Ответить
 
 