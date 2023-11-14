Киев готовит второй саммит инициативы "Зерно из Украины", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел во вторник Совет с международниками, членами правительства по подготовке уже второго саммита "нашей глобальной и важной гуманитарной инициативы "Зерно из Украины"".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Зеленский заявили в видеообращении во вторник.

"Украина не только сохраняет свою роль как гаранта глобальной продовольственной безопасности. Наш морской экспорт новым коридором уже достиг почти 4 миллионов тонн грузов. Но мы помним, что можем дать больше стабильности мира, помогая продовольствием тем, кто в этом нуждается, в частности в странах Африки. Объединяем партнеров вокруг нашей гуманитарной инициативы. Новости в скором времени", - сказал он.

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