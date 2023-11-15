РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8921 посетитель онлайн
Новости
2 702 35

Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, - Кирби

кирби

Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник, 14 ноября, заявил, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского относительно справедливого мира в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

По словам Кирби, на встрече с руководителем Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден будет говорить о событиях в Украине.

Кирби заявил: "Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии.

Безусловно, мы приветствовали бы возможности, чтобы Китай захотел быть полезным в оказании поддержки Израиля, необходимой для его защиты, а также для оказания гуманитарной помощи нуждающимся".

Читайте также: США исчерпали 96% средств, выделенных на помощь Украине, - Кирби

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября на полях форума АТЭС в Сан-Франциско.

Это будет первый визит Си в Сан-Франциско с тех пор, как он был молодым лидером Коммунистической партии. Громких заявлений после встречи Байдена и Си не ожидается, но в повестке дня хватает сложных вопросов.

Последний раз Байден и Си встречались почти год назад на полях саммита Группы 20 на Бали в Индонезии. Во время почти трехчасовой встречи Байден прямо возражал против "принудительных и все более агрессивных действий" Китая в отношении Тайваня и обсуждал вторжение россии в Украину, а также другие вопросы.

Читайте также: США и Китай должны иметь прямые обсуждения войны рф против Украины, - Салливан

Автор: 

Байден Джо (2795) Китай (3069) Си Цзиньпин (302) Кирби Джон (452)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Вони наївні чи прикидаються? Які дебіли... Мабуть, зеленський покусав!
показать весь комментарий
15.11.2023 01:01 Ответить
+4
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі ...несе повну куйню, позаяк Китай саме благословив куйла іти війною в Україну
показать весь комментарий
15.11.2023 01:05 Ответить
+4
хреновы наши дела, если Госдеп спустя почти 2 года войны до сих пор думает что Китай хочет помочь Штатам закончить эту войну
показать весь комментарий
15.11.2023 01:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони наївні чи прикидаються? Які дебіли... Мабуть, зеленський покусав!
показать весь комментарий
15.11.2023 01:01 Ответить
он наверное просто издевается.
показать весь комментарий
15.11.2023 01:02 Ответить
Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі ...несе повну куйню, позаяк Китай саме благословив куйла іти війною в Україну
показать весь комментарий
15.11.2023 01:05 Ответить
ах, скільки всйого могло б бути...
і китай міг би відіграти певну роль,
і Україна могла б клована не відбулавлювати,
і кацапня могла б не нападати,
і кандідати в депутати могли б не тирити, а піклуватися за добробут народу...
а скільки щє тих "могло б бути" могло б бути?
в цю гру, "могло б бути" можна грати до бескінечності.
а щє є гра в "а що ж не могло бути" - те ж цікава...
але маємо що маємо...
показать весь комментарий
15.11.2023 01:09 Ответить
До жопи дверці.
показать весь комментарий
15.11.2023 01:09 Ответить
Штатам цілком можливо купити китайоз. А от чи зроблять це - то питання...
показать весь комментарий
15.11.2023 01:11 Ответить
яким чином? Нас дешевше. Для нас ціна - це 200 Ф-16 з повним спектром ракет до них, і приблизно 1000 дальнобійних ракет різного типу (атакмс+таурус+скальпи). Ну і під сотню млрд долларві на підтримку штанів у наступні рік-два. Та й усе. Ці витрати США навіть не помітять. А щоб купити Китай (під цим я так розумію пан має на увазі рятування коротких пісюнів від економічної кризи) потрібно мінімум півтрильйона баксів, тут і зараз. Бо Китай дуже великий
показать весь комментарий
15.11.2023 01:17 Ответить
Вот тут сишиа гонять кірьбі ))
показать весь комментарий
15.11.2023 01:11 Ответить
хреновы наши дела, если Госдеп спустя почти 2 года войны до сих пор думает что Китай хочет помочь Штатам закончить эту войну
показать весь комментарий
15.11.2023 01:13 Ответить
намагаються вибити основного з обойми кітай-русня-пельмень-чалматі..
показать весь комментарий
15.11.2023 01:23 Ответить
ви вже зустрічались в Балі порешали ? все це тому що США застяли визнати кацапію країною терористом .
показать весь комментарий
15.11.2023 01:45 Ответить
Китай щодо відсутності допомоги Україні може вже сміливо тикати пальцем на США після рішення Конгресу.
показать весь комментарий
15.11.2023 01:57 Ответить
"Не встановлений об'єкт" (пов. ГЗМ 11.‎11.‎2023) на 5 км на південний схід від Максимівки тот, Крим), знищений ударом MGM-140B ATACMS Block 1A, випущеної з р-ну н\п Одеса (Україна) був мобільним підрозділом радіоелектронної розвідки і електронної протидії, що обслуговувався особовим складом "Школи електронної протидії Національного університету оборонних технологій Китайської народно-визвольної армії (中国人民解放军国防科技大学电子对抗学院). В результаті удару загинуло 16 і поранено 6 членів підрозділу. Серед загиблих - не встановлений високопоставлений політичний комісар. Поранені евакуйовані до 1602-о військового клінічного госпіталю ПівдВО (м. Ростов-на-Дону, РФ) Вірогідні причини перебування підрозділу на окупованих територіях України - вивчення досвіду РЕБ і тестування власних систем. В момент атаки підрозділ здійснював заходи активної протидії.

https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html

показать весь комментарий
15.11.2023 02:03 Ответить
Не я написала - "Єрмак Патрушевич Оманській не має дипломатичного захисту - ЧОМУ США ЙОГО НЕ ЗАРЕШТУВАЛИ? ЛЕГШЕ перд СІ НА КОЛІНАХ СТОЯТИ?
показать весь комментарий
15.11.2023 03:00 Ответить
заарештувати клована? - розполосувати Україну вздовж і поперек?
будемо допомогати, як на те буде ваша, народу України, воля...
самі вибрали ідіoта - самі і відповідайте....
а допомога буде...
показать весь комментарий
15.11.2023 03:15 Ответить
єрмака
показать весь комментарий
15.11.2023 03:26 Ответить
шановна, без образ, в вас негарний вкус...
показать весь комментарий
15.11.2023 03:28 Ответить
В мене зі вкусом вже погано - хоча б прикус служив ,й то не мій
показать весь комментарий
15.11.2023 03:35 Ответить
ковід?
показать весь комментарий
15.11.2023 05:07 Ответить
чи тупий насморк?
показать весь комментарий
15.11.2023 05:09 Ответить
чому він справді так сміливо припхався до США ?Впереше в історії України , якими б впливовими не були керівники служби попередніх президентів на Банковій... У мене підозра , що він чує , що дупа підгоряє й привіз щось таке на ЗЕ... Може щось страшніше, ніж вербування Кремлем...
показать весь комментарий
15.11.2023 03:32 Ответить
тому, шо відбулавили клована,
а клован відбулавлює своїх клованів - це так сложно?
показать весь комментарий
15.11.2023 03:37 Ответить
а протокол ? ВІН сидить навпроти ДЕРЖЕСКРЕТАРЯ а насправді голова конституційного перевороту у демократичній країні ; ДЄМОКРАТІЯ - це фсьо для США
показать весь комментарий
15.11.2023 03:40 Ответить
йому це місце зустрічі забезпечили лобісти типу Тєйлора ... ГАНЬБА! так будуть агентам Кремял потакати - то може вже й ХАМАС лобістів найме для проїзду до Блінкена
показать весь комментарий
15.11.2023 03:42 Ответить
чому всі так переймаються за США?
а на себе хоч раз, ну хоч іноді ніхто не дивиться?
результат вашого голосування у квітні 19 го зараз і сидить навпроти держсекритаря сполучених штатів - шо знову не так?
показать весь комментарий
15.11.2023 03:49 Ответить
Нажаль, я бачила що переможе ця блдота, я була на батьківщині за пів-року до виборів - неначе люди подуріли ...
показать весь комментарий
15.11.2023 07:27 Ответить
Обещают показать Китаю кузькину мать за Тайвань, глупейшие демарши с бабками, потом Блинкен едет унизительно извиняться и говорить что Тайвань принадлежит Китаю. А теперь Китай друг и последняя надежда по Украине. Дичайший непрофессионализм.
показать весь комментарий
15.11.2023 05:14 Ответить
в тебе славнейший проффесіналізм - відбулавити клована-ідіота,
а потім вінуватитти всіх, тільки не себе..
показать весь комментарий
15.11.2023 05:21 Ответить
В самый разгар событий Китай был нужен против рашки, а они вели себя как маленькие дети. А теперь?
показать весь комментарий
15.11.2023 05:35 Ответить
друга світова - японці китайців складають частями - холокост 2.
американські пілоти, на контракті, да за гроші,
але ставлячи на кон своє життя, лупили японські бомбардувальникі...
китайці відповідають, як і русня, зараз тим самим - thank you...
показать весь комментарий
15.11.2023 06:04 Ответить
CNN

Відповідаючи на запитання в Білому домі, як Байден визначив успіх зустрічі з Сі в середу, Байден сказав, що "повернутися до нормального курсу".

За його словами, це включає в себе "листування, можливість підняти слухавку і поговорити один з одним, якщо виникне криза, можливість переконатися, що наші військові все ще мають контакт один з одним".
показать весь комментарий
15.11.2023 05:51 Ответить
Для чого він це сказав? Щоб розписатись у своїй безпорадності перед викликами? Не схоже на америкосів
показать весь комментарий
15.11.2023 06:12 Ответить
Він це сказав , щоб розколихнути совість республіканців у Сенаті . Це історичні події егоїзму партійної доцільності перед загрозою 3 -ої світової . Якщо там справжні традиційні республіканці ненависні до комуняцького тупого диктату , то вони візьмуть на себе відповідальність за неприйняття цих тимчасових бюджетних законів , заради закону спільної допомоги , навіть через шат даун.
показать весь комментарий
15.11.2023 07:57 Ответить
Хотілось би вірити...
показать весь комментарий
15.11.2023 12:12 Ответить
 
 