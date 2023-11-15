Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, - Кирби
Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на борту Air Force One во вторник, 14 ноября, заявил, что Китай мог бы сыграть определенную роль, помогая США поддерживать Украину, а также способствовать продвижению видения президента Украины Владимира Зеленского относительно справедливого мира в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.
По словам Кирби, на встрече с руководителем Китая Си Цзиньпином президент США Джо Байден будет говорить о событиях в Украине.
Кирби заявил: "Разговор еще не состоялся и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии.
Безусловно, мы приветствовали бы возможности, чтобы Китай захотел быть полезным в оказании поддержки Израиля, необходимой для его защиты, а также для оказания гуманитарной помощи нуждающимся".
Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина состоится 15 ноября на полях форума АТЭС в Сан-Франциско.
Это будет первый визит Си в Сан-Франциско с тех пор, как он был молодым лидером Коммунистической партии. Громких заявлений после встречи Байдена и Си не ожидается, но в повестке дня хватает сложных вопросов.
Последний раз Байден и Си встречались почти год назад на полях саммита Группы 20 на Бали в Индонезии. Во время почти трехчасовой встречи Байден прямо возражал против "принудительных и все более агрессивных действий" Китая в отношении Тайваня и обсуждал вторжение россии в Украину, а также другие вопросы.
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і китай міг би відіграти певну роль,
і Україна могла б клована не відбулавлювати,
і кацапня могла б не нападати,
і кандідати в депутати могли б не тирити, а піклуватися за добробут народу...
а скільки щє тих "могло б бути" могло б бути?
в цю гру, "могло б бути" можна грати до бескінечності.
а щє є гра в "а що ж не могло бути" - те ж цікава...
але маємо що маємо...
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
будемо допомогати, як на те буде ваша, народу України, воля...
самі вибрали ідіoта - самі і відповідайте....
а допомога буде...
а клован відбулавлює своїх клованів - це так сложно?
а на себе хоч раз, ну хоч іноді ніхто не дивиться?
результат вашого голосування у квітні 19 го зараз і сидить навпроти держсекритаря сполучених штатів - шо знову не так?
а потім вінуватитти всіх, тільки не себе..
американські пілоти, на контракті, да за гроші,
але ставлячи на кон своє життя, лупили японські бомбардувальникі...
китайці відповідають, як і русня, зараз тим самим - thank you...
Відповідаючи на запитання в Білому домі, як Байден визначив успіх зустрічі з Сі в середу, Байден сказав, що "повернутися до нормального курсу".
За його словами, це включає в себе "листування, можливість підняти слухавку і поговорити один з одним, якщо виникне криза, можливість переконатися, що наші військові все ще мають контакт один з одним".