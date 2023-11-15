182 тысячи российских военных преступников идентифицированы, - "Антикоррупционный штаб"

Журналисты "Слідство.Инфо" и активисты общественной организации "Антикоррупционный штаб" идентифицировали 182 тысячи российских военных преступников, причастных к войне против Украины.

Об этом в эфире Українського Радіо заявил председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для идентификации россиян использовались соцсети, открытые источники информации, проводились журналистские расследования в отношении российских военных, которые, как оккупанты, заходили на территорию Украины.

"Собранную информацию мы превратили в реестр, куда вы можете зайти, ввести фамилию, имя и отчество лица и проверить своего родственника с территории россии. Таким образом, мы идентифицируем российских военных. Активисты и журналисты сотрудничают и с Офисом генпрокурора Украины. Но по понятным причинам украинские правоохранители не могут поехать в россию и задержать подозреваемого. На сегодняшний день есть 170 приговоров суда в отношении российских военных преступников", - сказал Миткалик.

Он добавил, что "лучшее наказание на сегодняшний день осуществляют Вооруженные Силы Украины" и подчеркнул, что конечной целью является доказательство преступлений не только каждого российского военнослужащего, но и политического руководства россии, включая президента владимира путина, который приказал начать войну против Украины.

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"Мы строим украинское правовое государство, и нам нужно законным способом доказывать преступления каждого россиянина. Если мы идем в Евросоюз, нам нужно использовать только те правовые площадки, которые мы считаем нужным. И надо быть терпимыми, иметь время и выдержку, чтобы получить достаточное количество доказательств и признать виновным не только рядового российского солдата, но и диктатора путина, который в общем и организовал это совершение преступления. Я думаю, что совместными усилиями мы обязательно это сделаем", - сказал Миткалик.