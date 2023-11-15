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Войска рф били из артиллерии по Очакову, повреждено админздание

николаевщина,очаков

Войска рф продолжают наносить удары по территории Николаевщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вчера, 14 ноября, в 09:32 и 10:30 враг наносил артиллерийские удары по г. Очакову Очаковской громады, в результате чего повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Также вчера, 14 ноября, в 10:18 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались на окраине с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

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Автор: 

Николаевская область (2155) обстрел (28239) Очаков (92)


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