В Хмельницком создадут Парк Героев

Городской совет Хмельницкого принял решение о создании Парка Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Парк будет расположен по обоим берегам реки Южный Буг от улицы Свободы до Староконстантиновского шоссе. Его площадь составит более 23 га.

"Отведенный участок будет иметь статус парка и это делает невозможным любые капитальные сооружения. Мы хотим вместе с семьями погибших высаживать там деревья в память о Героях. Эта инициатива - именно от семей погибших", - отметил городской голова Александр Симчишин.

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