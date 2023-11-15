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В Хмельницком создадут Парк Героев

парк,хмельницкий

Городской совет Хмельницкого принял решение о создании Парка Героев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Парк будет расположен по обоим берегам реки Южный Буг от улицы Свободы до Староконстантиновского шоссе. Его площадь составит более 23 га.

"Отведенный участок будет иметь статус парка и это делает невозможным любые капитальные сооружения. Мы хотим вместе с семьями погибших высаживать там деревья в память о Героях. Эта инициатива - именно от семей погибших", - отметил городской голова Александр Симчишин.

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Автор: 

горсовет (667) память (1498) парк (172) Хмельницький (480)


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Давайте щось створювати для ще живих героїв.
Геть подуріли...
В чернівецькій області зняли на дорозі асфальт і виклали плиткою, мабуть щоб вшанувати Героїв.
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15.11.2023 09:15 Ответить
А у Херсоні БУЗКОВИЙ ПАРК зроблять памʼяткою , де загинули патріотичні українці , коли поліція і СБУ повтікали з міста?
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15.11.2023 09:15 Ответить
Ідея гарна,але головне щоб як завжди це не перетворилось на розпил бабла
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15.11.2023 09:17 Ответить
"і це унеможливлює будь-які капітальні споруди" 🤣
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15.11.2023 09:37 Ответить
просто парк героїв, а звідки я знаю хто герої для ватного Хмельницького, може у них герой гундяїв, а може треба було додати російсько-українській війні?
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15.11.2023 10:57 Ответить
 
 