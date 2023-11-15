В Хмельницком создадут Парк Героев
Городской совет Хмельницкого принял решение о создании Парка Героев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Парк будет расположен по обоим берегам реки Южный Буг от улицы Свободы до Староконстантиновского шоссе. Его площадь составит более 23 га.
"Отведенный участок будет иметь статус парка и это делает невозможным любые капитальные сооружения. Мы хотим вместе с семьями погибших высаживать там деревья в память о Героях. Эта инициатива - именно от семей погибших", - отметил городской голова Александр Симчишин.
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Геть подуріли...
В чернівецькій області зняли на дорозі асфальт і виклали плиткою, мабуть щоб вшанувати Героїв.