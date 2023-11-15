Дания планирует проверять танкеры с российской нефтью, - FT
Евросоюз планирует поручить Дании проверять и блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
По словам трех источников, ознакомленных с результатами переговоров в Брюсселе, Дания будет проверять танкеры, проходящие через ее проливы без западного страхования, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.
Отмечается, что вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% общего морского экспорта рф, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.
Ограничение G7 требует, чтобы западные страховщики судов покрывали только российские поставки, если нефть продавалась менее чем за 60 долларов за баррель. В то же время, все больше танкеров, перевозящих российскую нефть, подозревают в плавании с фальсифицированной финансовой отчетностью или незападным страхованием.
ЕС рассматривает и другие меры в рамках нового пакета санкций, которые должны быть официально обсуждены странами-членами ЕС на этой неделе. Они включают санкции против судоходных компаний, продающих свои старые суда "теневому флоту" рф, а также против стран, позволяющих этим судам ходить под своим национальным флагом.
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Треба було б ще з лютого 22-го це зробити!
(мовою оригіналу):
"Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже
Лига нацийООН удовлетворится таким поводом к войне."
Я в 30 років планував палити кинути.
Кинув у 52.