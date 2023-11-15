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Дания планирует проверять танкеры с российской нефтью, - FT

танкер,marine,minerva

Евросоюз планирует поручить Дании проверять и блокировать проходящие через ее воды танкеры с российской нефтью.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

По словам трех источников, ознакомленных с результатами переговоров в Брюсселе, Дания будет проверять танкеры, проходящие через ее проливы без западного страхования, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.

Отмечается, что вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море, или примерно 60% общего морского экспорта рф, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

Ограничение G7 требует, чтобы западные страховщики судов покрывали только российские поставки, если нефть продавалась менее чем за 60 долларов за баррель. В то же время, все больше танкеров, перевозящих российскую нефть, подозревают в плавании с фальсифицированной финансовой отчетностью или незападным страхованием.

Также читайте: США проверяют 100 танкеров из 30 стран в отношении нарушения потолка цен на российскую нефть, - Reuters

ЕС рассматривает и другие меры в рамках нового пакета санкций, которые должны быть официально обсуждены странами-членами ЕС на этой неделе. Они включают санкции против судоходных компаний, продающих свои старые суда "теневому флоту" рф, а также против стран, позволяющих этим судам ходить под своим национальным флагом.

Автор: 

Дания (598) нефть (1938) россия (96446)


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А ось це буде дуже гарно!
Треба було б ще з лютого 22-го це зробити!
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15.11.2023 11:24 Ответить
Я от не розумію покупців кацапської нфти... Нафта зараз підскочила в ціні, ви хочете дешевшої нафти, то і купуйте в кацапів по 60 - і ні копійкою більше. У кацапів не буде прибутків, а у вас буде дешева нафта. Швидко законсервувати свердловини вони не можуть, тому будуть змушені продавати по 60.
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15.11.2023 11:25 Ответить
Так шо, буде "канхфлікт" росія -Данія?

(мовою оригіналу):
"Назначу себя уполномоченным пророка и объявлю священную войну, джихад. Например, Дании. Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При современной политической обстановке даже Лига наций ООН удовлетворится таким поводом к войне."
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15.11.2023 11:39 Ответить
Планування це добре.
Я в 30 років планував палити кинути.
Кинув у 52.
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15.11.2023 12:00 Ответить
НЕ, ну если Дания, то да. Эти могут.
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15.11.2023 13:00 Ответить
 
 