На Харьковщине мужчина подорвался на противопехотной мине, его госпитализировали
В с. Сороковка Харьковского района на вражеской мини подорвался 42-летний мужчина. Он лишился нижней конечности. Пострадавший находится в больнице.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"На Харьковщине остается высокой минная опасность! Сегодня в селе Сороковка Ольховской громады Харьковского района 42-летний гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что в результате подрыва мужчина потерял нижнюю конечность. Пока он госпитализирован и находится в медицинском учреждении.
"На месте происшествия работают правоохранители", - добавили в ГСЧС.
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