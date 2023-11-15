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На Харьковщине мужчина подорвался на противопехотной мине, его госпитализировали

мина

В с. Сороковка Харьковского района на вражеской мини подорвался 42-летний мужчина. Он лишился нижней конечности. Пострадавший находится в больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковщине остается высокой минная опасность! Сегодня в селе Сороковка Ольховской громады Харьковского района 42-летний гражданский мужчина подорвался на противопехотной мине. Сейчас пострадавший находится в больнице", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что в результате подрыва мужчина потерял нижнюю конечность. Пока он госпитализирован и находится в медицинском учреждении.

"На месте происшествия работают правоохранители", - добавили в ГСЧС.

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Автор: 

минирование (1446) Харьковщина (5577) ГСЧС (5051)


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