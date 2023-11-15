Завезенные оккупантами мигранты создали криминальные этнические группы на ВОТ, - Центр национального сопротивления

На временно оккупированных территориях Украины растет криминогенная ситуация из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за завезенных россиянами в Украину мигрантов, на ВОТ образовались этнические криминальные группы. Все они традиционно находятся под влиянием ФСБ, которое традиционно использует криминал для расширения своего контроля", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на юге Донецкой области новые криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышеванием" пассажирских перевозок.

"Все кураторы завоза преступных элементов в Украину и те, кто занимаются вымогательством на ВОТ, будут нести ответственность после деоккупации региона", - подчеркнули в Сопротивлении.

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