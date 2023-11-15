Завезенные оккупантами мигранты создали криминальные этнические группы на ВОТ, - Центр национального сопротивления
На временно оккупированных территориях Украины растет криминогенная ситуация из-за действий российских оккупантов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за завезенных россиянами в Украину мигрантов, на ВОТ образовались этнические криминальные группы. Все они традиционно находятся под влиянием ФСБ, которое традиционно использует криминал для расширения своего контроля", - говорится в сообщении.
В ЦНС отметили, что на юге Донецкой области новые криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышеванием" пассажирских перевозок.
"Все кураторы завоза преступных элементов в Украину и те, кто занимаются вымогательством на ВОТ, будут нести ответственность после деоккупации региона", - подчеркнули в Сопротивлении.
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Де в статті уточнено національність мігранта? І чому якут з Якутії який переселився в Україну не може буть "мігрантом"?
Кажется, все кроме вас поняли прочитанное однозначно: "из-за завезенных россиянами в Украину мигрантов, на ВОТ образовались этнические криминальные группы..." Даже в этой приведенной фразе содержится различие между "россиянами" и "мигрантами".
А упомянутый вами якут, "привезенный в Украину с оружием" - оккупант.