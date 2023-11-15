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Завезенные оккупантами мигранты создали криминальные этнические группы на ВОТ, - Центр национального сопротивления

рф,враг,россия,оккупант,криминал

На временно оккупированных территориях Украины растет криминогенная ситуация из-за действий российских оккупантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за завезенных россиянами в Украину мигрантов, на ВОТ образовались этнические криминальные группы. Все они традиционно находятся под влиянием ФСБ, которое традиционно использует криминал для расширения своего контроля", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что на юге Донецкой области новые криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются "крышеванием" пассажирских перевозок.

"Все кураторы завоза преступных элементов в Украину и те, кто занимаются вымогательством на ВОТ, будут нести ответственность после деоккупации региона", - подчеркнули в Сопротивлении.

Также читайте: В оккупированном Севастополе ухудшилась криминогенная обстановка из-за появления амнистированных экс-заключенных из ЧВК "Вагнер", - Генштаб

Автор: 

криминалитет (607) мигранты (993) оккупация (10212) Центр национального сопротивления (586)


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Топ комментарии
+6
Русский мир- он такой нерусский.
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15.11.2023 13:17 Ответить
+6
ещё и этих выселять придется.
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15.11.2023 13:19 Ответить
+3
Викидати з ноги, бо умовляннямі не вийде
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15.11.2023 13:23 Ответить
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Русский мир- он такой нерусский.
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15.11.2023 13:17 Ответить
ещё и этих выселять придется.
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15.11.2023 13:19 Ответить
Викидати з ноги, бо умовляннямі не вийде
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15.11.2023 13:23 Ответить
Не потрібно нікого виселяти, просто зразу після звільнення населеного пункту дати можливість туди зайти на пару днів місцевих вимушених переселенців ...
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15.11.2023 13:28 Ответить
к сожалению такое решение несет риски для вынужденных переселенцев, которые итак понатерпелись всякого горя. этой проблемой должны заниматься органы внутренних дел.
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15.11.2023 13:32 Ответить
Ці "органи" сором'язливо проїзджають повз бійку ввечері в провулку, зате сміливо в'яжуть та перевіряють кишені підвипившого громадянина, що мовчки та тихо "петляє" додому
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15.11.2023 14:17 Ответить
всех действующих полицейских нужно прогнать через фронт, при отказе - уволить.
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15.11.2023 17:44 Ответить
Ну, так і наші кримінальні угрупування теж під впливом тих же "авторитетів", які базуються в рашці і...підконтрольні ФСБ! А про перевізників - я взагалі мовчу! Бо безпроблемно їздити з України до рашки під час війни могли ТІЛЬКИ тіпочки, яких кришували їхні структури! Ось такі самі "перевізники" від Польщі зараз і блокують наш кордон з Польщею, чим відверто грають на рашистів.
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15.11.2023 13:24 Ответить
Переселенці не повернуться туди звідки колись були змушені виїхати до повної зачистки від "понаєхов" і колаборантів.
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15.11.2023 13:59 Ответить
Свою квартиру я сам зачищу від будь кого ...тільки б до кадика дістати ...
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16.11.2023 00:15 Ответить
А пластичних хірургів та косметологів вони теж туди завезли? Бо буряти і якути з чеченцями і дагестанцями "трішки несхожі" на "місцевих"
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15.11.2023 14:08 Ответить
Перечисленные вами - россияне. А здесь речь идет о мигрантах. Так что скорее всего это джамшуды и равшаны... А они исконно промышляюти наркотой..
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15.11.2023 15:23 Ответить
Мігрант (лат. migrans, migrantis - переселенець; той, хто переселяється) - це людина, що свідомо та з власної волі перетинає державні або адміністративно-територіальні кордони з метою зміни місця проживання або без такої зміни.
Де в статті уточнено національність мігранта? І чому якут з Якутії який переселився в Україну не може буть "мігрантом"?
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15.11.2023 15:30 Ответить
Не надо мне толковать значение слова "мигрант".
Кажется, все кроме вас поняли прочитанное однозначно: "из-за завезенных россиянами в Украину мигрантов, на ВОТ образовались этнические криминальные группы..." Даже в этой приведенной фразе содержится различие между "россиянами" и "мигрантами".
А упомянутый вами якут, "привезенный в Украину с оружием" - оккупант.
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15.11.2023 19:56 Ответить
P.S. Да, на оккупированных территориях есть строительные бригады, привезенные из России. Там работают в основном мигранты из стран Средней Азии.
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15.11.2023 20:01 Ответить
Розумієш у чому справа! Якщо комусь примарилося те чого немає у статті - то це не моя вина а його біда Бо "мігрант" - це і є мігрант Звідки-б він не був завезений У статті не написано "мігрант з Середньої Азії" Так що не треба свої "галюни" вважать істиною
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15.11.2023 20:09 Ответить
 
 