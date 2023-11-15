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Новости Война
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Взрыв раздался в оккупированном Мелитополе

вибух

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту неспокойно", - говорится в сообщении.

Пока выясняются детали.

Читайте также: В результате вчерашнего взрыва в штабе оккупантов в Мелитополе ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии, - ГУР Минобороны

Автор: 

взрыв (6824) Мелитополь (616)


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Вибухають кацапи , мабуть
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15.11.2023 14:18 Ответить
"Нєспокойно" чи "трєвожно"?
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15.11.2023 14:40 Ответить
 
 