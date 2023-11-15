Взрыв раздался в оккупированном Мелитополе
Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту неспокойно", - говорится в сообщении.
Пока выясняются детали.
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Amber
показать весь комментарий15.11.2023 14:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий15.11.2023 14:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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