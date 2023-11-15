НАТО заменит самолеты-разведчики системы AWACS новыми Boeing E-7A Wedgetail

НАТО утвердило контракт на замену своих самолетов дальнего радиолокационного слежения AWACS на 6 новых самолетов Boeing E-7A Wedgetail, поскольку существующий парк воздушных судов Альянса близится к завершению своего срока эксплуатации. Первые модифицированные самолеты будут готовы к выполнению боевых задач к 2031 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАТО.

Отмечается, что производство шести новых самолетов Боинг E-7A Wedgetail должно начаться в ближайшие годы, а первые самолеты будут готовы к выполнению боевых задач к 2031 году.

НАТО назвало это соглашение одной из крупнейших военных закупок в истории Североатлантического союза.

"Объединив ресурсы, члены Альянса могут совместно покупать и эксплуатировать важные средства, приобретение которых отдельными странами было бы слишком дорогостоящим. Эти инвестиции в самые современные технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества в то время, когда мы продолжаем адаптироваться к более нестабильному миру", - заметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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E-7 Wedgetail оснащен мощным радаром, он может обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и корабли на больших расстояниях и может направлять истребители НАТО к их целям. Он основывается на милитаризованной версии лайнера 737.

НАТО эксплуатирует парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A с 1980-х годов. Основываясь на авиабазе Гайленкирхен в Германии, системы AWACS участвовали во всех крупных операциях НАТО, включая борьбу с ИГИЛ, а также на восточном фланге НАТО после вторжения россии в Украину.

Ожидается, что E-7 будет иметь главную базу в Гайленкирхене и сможет действовать по нескольким передовым пунктам базирования по всей Европе. Wedgetail станет частью будущего проекта Альянса по наблюдению и контролю, в рамках которого с середины 2030-х годов будут развернуты системы наблюдения НАТО следующего поколения.