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НАТО заменит самолеты-разведчики системы AWACS новыми Boeing E-7A Wedgetail

нато

НАТО утвердило контракт на замену своих самолетов дальнего радиолокационного слежения AWACS на 6 новых самолетов Boeing E-7A Wedgetail, поскольку существующий парк воздушных судов Альянса близится к завершению своего срока эксплуатации. Первые модифицированные самолеты будут готовы к выполнению боевых задач к 2031 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение НАТО.

Отмечается, что производство шести новых самолетов Боинг E-7A Wedgetail должно начаться в ближайшие годы, а первые самолеты будут готовы к выполнению боевых задач к 2031 году.

НАТО назвало это соглашение одной из крупнейших военных закупок в истории Североатлантического союза.

"Объединив ресурсы, члены Альянса могут совместно покупать и эксплуатировать важные средства, приобретение которых отдельными странами было бы слишком дорогостоящим. Эти инвестиции в самые современные технологии демонстрируют силу трансатлантического оборонного сотрудничества в то время, когда мы продолжаем адаптироваться к более нестабильному миру", - заметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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E-7 Wedgetail оснащен мощным радаром, он может обнаруживать вражеские самолеты, ракеты и корабли на больших расстояниях и может направлять истребители НАТО к их целям. Он основывается на милитаризованной версии лайнера 737.

НАТО эксплуатирует парк самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A с 1980-х годов. Основываясь на авиабазе Гайленкирхен в Германии, системы AWACS участвовали во всех крупных операциях НАТО, включая борьбу с ИГИЛ, а также на восточном фланге НАТО после вторжения россии в Украину.

Ожидается, что E-7 будет иметь главную базу в Гайленкирхене и сможет действовать по нескольким передовым пунктам базирования по всей Европе. Wedgetail станет частью будущего проекта Альянса по наблюдению и контролю, в рамках которого с середины 2030-х годов будут развернуты системы наблюдения НАТО следующего поколения.

Автор: 

НАТО (10177) самолет (3659)


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А що зі старими зроблять?
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15.11.2023 15:01 Ответить
А що зробили у свій час з магнітофонами?
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15.11.2023 15:33 Ответить
Украине бесмысленно такое передавать, Нато для вас их использует как часть средства пво, позволяющие держать патриоты и ирисы в режиме молчания, сообщая когда ракеты подходят к точкам досягаемости, вот тогда пво и включают свои купола, что очееень сильно повышает живучесть пво. Для этого 4 авакаса по сменно круглосуточно сменяя друг друга дежурят над небом Румынии. Использовать в нападении например для продления дальности аимов воздух-воздух они не собираются. А если передать их вам для таких целей, сами подумайте над тем, сколько времени жизни есть у самолета класса боинг 737, который под завязку забит ценным и редко обученным экипажем и какие шансы у подобного самолета увернутся от ракеты, при учете того, что аваксы как жирные шмели ввиду излучения светятся на радарах у а50 кацев с расстояния в 500+ км, как и а50 у них. Это оружие полноценно для войны с туземцами, у которых нету современной истребительной авиации и собственных самолетов ДРО. А против рф применяют только в качестве оборонной машинки, защищенной доктриной Нато.
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15.11.2023 16:46 Ответить
Цікава інформація про 4 авакси. Дякую, що пояснили все докладно.
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15.11.2023 17:33 Ответить
какой какой хвост ?
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15.11.2023 15:54 Ответить
клин клином вышибают
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15.11.2023 15:55 Ответить
🀩В Україну йде різке похолодання до -14 градусів та сніг.
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15.11.2023 16:02 Ответить
Нам пригодяться 😉
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15.11.2023 20:01 Ответить
 
 