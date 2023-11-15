Чехия заморозит все активы россии на своей территории, - глава МИД Липавский

Правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов россии на чешской территории.

Об этом Липавский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"По моему предложению правительство сегодня одобрило замораживание российских государственных активов в Чешской Республике. На этом коммерческая деятельность, которую россия использует для финансирования убийств украинцев, заканчивается", – написал он.

В то же время на пресс-конференции, которую цитирует портал Novinky, Липавский объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента рф "Госзагрансобственность".

"Предприятие является юридическим лицом, финансирующим российский режим, который убивает мирное население в Украине", – отметил он.

Липавский отметил, что объекты недвижимости, связанные с "Госзагрансобственностью", размещены преимущественно в Праге и Карловых Варах. Финансовые счета предприятия будут заблокированы, а его собственность в земельном кадастре заморожена, чтобы оно не смогло продать недвижимость.

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