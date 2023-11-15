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Нынешней зимой Минцифры представит новую 10-летнюю стратегию развития инноваций, - Федоров

федоров,михайло

Министерство цифровой трансформации в декабре или в январе планирует презентовать 10-летнюю стратегию инноваций.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает Цезор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы в декабре или в январе, более вероятно в декабре, будем презентовать новую стратегию развития инноваций в нашей стране. Мы ее сейчас разрабатываем, и это будет единый понятный ответ, что мы будем делать каждый месяц для того, чтобы инновации в нашей стране развивались", - заявил Федоров.

По его словам, инициатива также будет представлена на полях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках разработки стратегии Минцифры изучили стратегии инноваций 20 стран с самым высоким ВВП. Также изучался опыт стран, которые развивали инновации во время войн. К работе были привлечены эксперты в секторах экономики на национальном и локальном уровнях, рассказал вице-премьер.

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"И это будет, по сути, такой указатель, куда мы двигаемся", - подытожил Федоров.

Стратегия рассчитана на 10 лет, но главные преобразования будут внедряться очень быстро.

"Мы будем стараться все самое главное сделать максимально быстро. То, что касается интеллектуальной собственности, индустриальных парков, интеграции науки в реальный сектор экономики, мы будем делать максимально быстро", - подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что отдельно будет представлена стратегия трансформации сферы образования.

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Автор: 

инновации (55) Федоров Михаил (510) Минцифры (317)


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Топ комментарии
+8
Давайте страна в начале просто хотя-бы выживет после вашего прихода. А потом уже мы будем думать об инновациях.
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15.11.2023 20:41 Ответить
+7
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15.11.2023 20:50 Ответить
+4
Є-бабуся вже впроваджена? Бо я міг пропустити.

А Є-*** для самотніх чоловіків та жінок вже була?
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15.11.2023 20:57 Ответить
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привет зебилам
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15.11.2023 20:37 Ответить
Це повний 3.14 здець !

Ідіоти живуть у своіі реальності -

вони будуть разробатувати « 10 літню концепцію стратегії…».

Не перемога у війні, не зброя, не захист людей- ні!

» Розвітіе інновацій»!!!???

Вони зовсім не рощуміють що ніхто не здатен « управляти» думкою людей, та що виноходи та інновації не можна передбачити
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16.11.2023 00:53 Ответить
Давайте страна в начале просто хотя-бы выживет после вашего прихода. А потом уже мы будем думать об инновациях.
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15.11.2023 20:41 Ответить
Те, що зараз є інновацією, точно буде нею через десять років?
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15.11.2023 20:42 Ответить
тобто, перші 10 років вже пройшли? за п'ять?
презентації, зе!дебіли, дуже ******* малювати.
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15.11.2023 20:43 Ответить
Презентації, стратегії,плани, форуми, формули чого тільки не було
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15.11.2023 20:46 Ответить
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15.11.2023 20:50 Ответить
Шашлики! Де шашлики!???
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15.11.2023 20:56 Ответить
Є-бабуся вже впроваджена? Бо я міг пропустити.

А Є-*** для самотніх чоловіків та жінок вже була?
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15.11.2023 20:57 Ответить
А може краще ці гроші пустити на ЗСУ, щоб в Укнаїни були ті 10 років? Нє?
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15.11.2023 20:58 Ответить
Судячи з розриву між кацапами та Україною в кількості постачання техніки та *********** (цифри наведено кількома статтями раніше), а також враховуючи різницю в кількості людей - нам тільки плану цифрових інновацій на 10 років не вистачає. Зробили їх разом.
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15.11.2023 21:04 Ответить
Кому і що збирається 10 років продавати цей аферист? З такими цінами засоби для схуднення,якими він торгував,непотрібні.
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15.11.2023 21:27 Ответить
Кожен день на Цензорі я бачу статті із паралельної України - там всі люди молоді, всюди інновації, війни і близько немає... Оскільки це систематично, то... то мені треба знайти якесь пояснення - не можу ж я написати, що молоді злодії при владі настільки знахабніли, що вже відверто із реготом пишуть фантастичні глузливі казочки для тупого наріду...
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15.11.2023 21:34 Ответить
А як скоро нарід переведуть на цифрове харчування?
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15.11.2023 22:03 Ответить
Коли винайдуть цифровий ***.
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15.11.2023 23:43 Ответить
 
 