Нынешней зимой Минцифры представит новую 10-летнюю стратегию развития инноваций, - Федоров

Министерство цифровой трансформации в декабре или в январе планирует презентовать 10-летнюю стратегию инноваций.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на ежегодном общем собрании Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), передает Цезор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что мы в декабре или в январе, более вероятно в декабре, будем презентовать новую стратегию развития инноваций в нашей стране. Мы ее сейчас разрабатываем, и это будет единый понятный ответ, что мы будем делать каждый месяц для того, чтобы инновации в нашей стране развивались", - заявил Федоров.

По его словам, инициатива также будет представлена на полях ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе.

В рамках разработки стратегии Минцифры изучили стратегии инноваций 20 стран с самым высоким ВВП. Также изучался опыт стран, которые развивали инновации во время войн. К работе были привлечены эксперты в секторах экономики на национальном и локальном уровнях, рассказал вице-премьер.

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"И это будет, по сути, такой указатель, куда мы двигаемся", - подытожил Федоров.

Стратегия рассчитана на 10 лет, но главные преобразования будут внедряться очень быстро.

"Мы будем стараться все самое главное сделать максимально быстро. То, что касается интеллектуальной собственности, индустриальных парков, интеграции науки в реальный сектор экономики, мы будем делать максимально быстро", - подчеркнул Федоров.

Он также отметил, что отдельно будет представлена стратегия трансформации сферы образования.

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