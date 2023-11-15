Защищая Украину, погиб 25-летний доброволец из Канады Остин Ласлин-Берсье
Защищая Украину, погиб 25-летний доброволец из Канады Остин Ласлин-Берсье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри, традиционная территория проживания которой расположена на севере канадской провинции Манитоба.
"Народность Опаскваяк Кри выражает соболезнования Люси Ласлин и Адаму Берсьеру в связи с потерей их сына, Остина Ласлин-Берсьера. Остин был отважным молодым человеком, который положил на карту свою жизнь, чтобы помочь в войне в Украине. К сожалению, его родители 13 ноября получили информацию, что их сын больше не с нами", - заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри.
По ее словам, Ласлин-Берсьер был "умным, участливым и очень храбрым". Он получил специальное образование, которое объединяло военные знания и опыт коренных народов, после чего поехал в Перу учить местных жителей английскому языку, откуда переехал в Италию и Румынию, где узнал о войне в Украине. "Он позвонил своей матери Люсе и сказал, что обязан защитить женщин и детей. Он сразу вступил в ВСУ и начал бой за то, что считал правильным. Он пожертвовал всем, чтобы помочь, и заплатил высокую цену", - отметила Браун.
Старейшина добавила, что по всей территории, где проживают представители этой народности, будут приспущены знамена для почитания памяти Ласлина-Берсьера.
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Я сподіваюся, що Україна пам'ятатиме твій шляхетний чин, відважний воїне.
Ви воювали пліч-о-пліч з ним?
Якщо ні, то до глибокої dupy Вас!
та щирі співчуття родині Канади 😪😪😪
Честь тобі, хлопче!
На цьому тлі українські хлопці, що тікають від мобілізації, виглядають відвертими покидьками.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам!!!
Цинично? Да. Но мир не идеален.
Пример из недавних. Острова Японии, Карабах. Сектор Газа.
Это нужно вам сегодня.
А оно ему надо? Зная что максимум через пол года всё равно обосрут.
Вы согласитесь с предвыборной программой:
1. Ограничение действия конституции.
2. Цензура в СМИ.
3. 12 часовой рабочий день.
4. К оплате минималка, остальное облигациями займа до победы.
Одним словом пушки вместо масла.
Герою Слава !
співчуття рідним
спочивай з миром, Героє.
ми живемо завдяки тобі
Але зелі їх НАГОРОДИВ за цей вчинок, баканов може підтвердити !
А в самій Україні багато ухилянтів щоб виїхати за кордон пересидіти...
Бо якщо держава сформувалась в кордонах, то народ так і залишився роз'єднаним
А що вбиває державу?
Президент?
Корупція?
Так і це також , але коли народ роз'єднаний і йому байдуже на власну державу- то що тоді можна очікувати?
Коли ми один одного ненавидимо тільки за те що хтось хоче руського мира а комусь треба залишок і європейський рівень життя