Защищая Украину, погиб 25-летний доброволец из Канады Остин Ласлин-Берсье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри, традиционная территория проживания которой расположена на севере канадской провинции Манитоба.

"Народность Опаскваяк Кри выражает соболезнования Люси Ласлин и Адаму Берсьеру в связи с потерей их сына, Остина Ласлин-Берсьера. Остин был отважным молодым человеком, который положил на карту свою жизнь, чтобы помочь в войне в Украине. К сожалению, его родители 13 ноября получили информацию, что их сын больше не с нами", - заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри.

По ее словам, Ласлин-Берсьер был "умным, участливым и очень храбрым". Он получил специальное образование, которое объединяло военные знания и опыт коренных народов, после чего поехал в Перу учить местных жителей английскому языку, откуда переехал в Италию и Румынию, где узнал о войне в Украине. "Он позвонил своей матери Люсе и сказал, что обязан защитить женщин и детей. Он сразу вступил в ВСУ и начал бой за то, что считал правильным. Он пожертвовал всем, чтобы помочь, и заплатил высокую цену", - отметила Браун.

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Старейшина добавила, что по всей территории, где проживают представители этой народности, будут приспущены знамена для почитания памяти Ласлина-Берсьера.