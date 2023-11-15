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Новости Война
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Защищая Украину, погиб 25-летний доброволец из Канады Остин Ласлин-Берсье

доброволець,ласлін-берсьєр

Защищая Украину, погиб 25-летний доброволец из Канады Остин Ласлин-Берсье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри, традиционная территория проживания которой расположена на севере канадской провинции Манитоба.

"Народность Опаскваяк Кри выражает соболезнования Люси Ласлин и Адаму Берсьеру в связи с потерей их сына, Остина Ласлин-Берсьера. Остин был отважным молодым человеком, который положил на карту свою жизнь, чтобы помочь в войне в Украине. К сожалению, его родители 13 ноября получили информацию, что их сын больше не с нами", - заявила Морин Браун, старейшина народности Опаскваяк Кри.

По ее словам, Ласлин-Берсьер был "умным, участливым и очень храбрым". Он получил специальное образование, которое объединяло военные знания и опыт коренных народов, после чего поехал в Перу учить местных жителей английскому языку, откуда переехал в Италию и Румынию, где узнал о войне в Украине. "Он позвонил своей матери Люсе и сказал, что обязан защитить женщин и детей. Он сразу вступил в ВСУ и начал бой за то, что считал правильным. Он пожертвовал всем, чтобы помочь, и заплатил высокую цену", - отметила Браун.

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Старейшина добавила, что по всей территории, где проживают представители этой народности, будут приспущены знамена для почитания памяти Ласлина-Берсьера.

Автор: 

Канада (2113) потери (4466) добровольцы (1189)


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Топ комментарии
+47
Глибока шана, земний уклін корінним канадцям загалом і батькам Воїна зокрема за те, що визовчли небайдужого Соловіка для захисту України. Сум. Біль. Вічна пам'ять.
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15.11.2023 22:06 Ответить
+39
R.I.P.

Я сподіваюся, що Україна пам'ятатиме твій шляхетний чин, відважний воїне.
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15.11.2023 22:07 Ответить
+29
Світла Памʼять нашому Герою
та щирі співчуття родині Канади 😪😪😪
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15.11.2023 22:09 Ответить
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Глибока шана, земний уклін корінним канадцям загалом і батькам Воїна зокрема за те, що визовчли небайдужого Соловіка для захисту України. Сум. Біль. Вічна пам'ять.
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15.11.2023 22:06 Ответить
R.I.P.

Я сподіваюся, що Україна пам'ятатиме твій шляхетний чин, відважний воїне.
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15.11.2023 22:07 Ответить
Але після ЗЕлеплєсені.
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15.11.2023 22:09 Ответить
дістали вже шокулуде плесені та зеплесені! зосередьтесь на допомозі ЗСУ!
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15.11.2023 22:25 Ответить
Зеленський має сидіти. Я провів усю окупацію в Херсоні. Втратив сина під Куп'янськом. А тебе що дістало?
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16.11.2023 07:07 Ответить
Герою Слава! Але зі слів фаріонші він не достойний, тому що на фронті не спілкувався виключно державною українською мовою.
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15.11.2023 22:22 Ответить
добродію, а чи не пішли б Ви do dupy?

Ви воювали пліч-о-пліч з ним?

Якщо ні, то до глибокої dupy Вас!
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15.11.2023 23:05 Ответить
В бан, смердячий поц!
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15.11.2023 23:06 Ответить
Світла Памʼять нашому Герою
та щирі співчуття родині Канади 😪😪😪
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15.11.2023 22:09 Ответить
Мені було 25 сорок один рік тому. І попереду було усе життя...
Честь тобі, хлопче!
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15.11.2023 22:09 Ответить
Глибока шана та світла пам'ять канадському Герою!

На цьому тлі українські хлопці, що тікають від мобілізації, виглядають відвертими покидьками.
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15.11.2023 22:14 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам!!!
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15.11.2023 22:20 Ответить
Вообще во всем мире, главными считаются территории. Это не мои слова,(можно завернуть в более привлекательную обертку) но бабы еще нарожают. А земля это товар который больше не производится.
Цинично? Да. Но мир не идеален.
Пример из недавних. Острова Японии, Карабах. Сектор Газа.
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15.11.2023 22:46 Ответить
Не, не, не.
Это нужно вам сегодня.
А оно ему надо? Зная что максимум через пол года всё равно обосрут.
Вы согласитесь с предвыборной программой:
1. Ограничение действия конституции.
2. Цензура в СМИ.
3. 12 часовой рабочий день.
4. К оплате минималка, остальное облигациями займа до победы.
Одним словом пушки вместо масла.
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15.11.2023 22:52 Ответить
Увага - ---провокатор !
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16.11.2023 01:10 Ответить
Негідні люди, як ти , які сховали своїх за кордоном за гроші, тут в Україні реальним біженцям продають свої квартири, ви мародери , який я провокатор?чого ? Того що ви негідники ?
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23.11.2023 20:11 Ответить
Слава герою. Співчуття родині.
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15.11.2023 22:30 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним

спочивай з миром, Героє.
ми живемо завдяки тобі
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15.11.2023 22:33 Ответить
А квартальні блазні кала мокші, потікали з України!!
Але зелі їх НАГОРОДИВ за цей вчинок, баканов може підтвердити !
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15.11.2023 22:41 Ответить
Це важка втрата, і цей чоловік доброволець з канади воював за Україну
А в самій Україні багато ухилянтів щоб виїхати за кордон пересидіти...
Бо якщо держава сформувалась в кордонах, то народ так і залишився роз'єднаним
А що вбиває державу?
Президент?
Корупція?
Так і це також , але коли народ роз'єднаний і йому байдуже на власну державу- то що тоді можна очікувати?
Коли ми один одного ненавидимо тільки за те що хтось хоче руського мира а комусь треба залишок і європейський рівень життя
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15.11.2023 22:54 Ответить
Жалко парня. Всего 25 лет было. 😢 По ту сторону океана жил... По зову сердца пришел защищать Украину. Герой. R.I.P.
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15.11.2023 23:08 Ответить
Zarstvo emu nebesnoe. I gruzinski paren, v 25 pogib dva dnia nazad, vinosia ranenix. ije bolshe 50 gruzinskix voinov pogibli.
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16.11.2023 00:14 Ответить
Слава Герою ! Індіанець крі загинув за свободу України. Це неймовірний і зворушливий факт.
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16.11.2023 02:44 Ответить
 
 