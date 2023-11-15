РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11338 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
828 7

Нанесенный войной ущерб украинской экологии достигает ₴2,2 триллиона, - глава Министерства защиты окружающей среды Стрелец

стрілець

Война россии против Украины нанесла ущерб окружающей среде на 2,2 триллиона гривен. Каждый день эта цифра растет.

Об этом на брифинге в Одессе сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общая сумма ущерба по стране на сегодняшний день уже почти 2,2 триллиона гривен. Это колоссальные цифры, которые увеличиваются ежедневно. Мы уже имеем более 2700 преступлений против окружающей среды", - подчеркнул Стрелец.

Он отметил, что половина ущерба касается загрязнения воздуха.

"Один из основных треков, который мы делаем совместно с Госэкоинспекцией и Офисом генпрокурора, это подсчет ущерба окружающей среде в результате вооруженной агрессии россии для того, чтобы зафиксировать преступления против окружающей среды страны-агрессора и после нашей победы первыми в мире получить репарации именно за экологические преступления", - отметил Стрелец.

Читайте также: В результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС пострадало свыше 62 тыс. га леса Херсонщины, - Минзащиты окружающей среды

Автор: 

природа (245) экология (1611) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (76) Стрелец Руслан (17)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Шмигаль чомусь замовчує збитки в Україні від московських убивць!
Мабуть, воно не в ТЕМІ! Він просто відсиджує на ПОСАДІ, по команді єрмака!
показать весь комментарий
15.11.2023 22:43 Ответить
ху із ф...ін ЖмиГаль? Лялька на шарнірах ляльки із рукою в дузнизу?
показать весь комментарий
15.11.2023 23:16 Ответить
Касап гірше за чуму...
показать весь комментарий
15.11.2023 22:44 Ответить
З такою владою тільки все гірше на всіх напрямках, країну роздирають та грабують, бо влада не народна
показать весь комментарий
15.11.2023 22:44 Ответить
' є речі які ні яки гроши не компенсують, це загиблі і ще не народжені , інваліди і сироти, так що краще промовчи стрілець може за розумного зійдеш, порахуєш після перемоги
показать весь комментарий
15.11.2023 23:15 Ответить
А на скільки мільярдів ці збитки знизила програма пре ЗЕдента "мільярд дерев"? Вона ж реалізована, нє? А десятки мільйонів на неї вже "оприходувані"...
показать весь комментарий
15.11.2023 23:38 Ответить
на відосах від хлопців тей мільярд дерев дуже бачно...
показать весь комментарий
15.11.2023 23:41 Ответить
 
 