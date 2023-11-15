Нанесенный войной ущерб украинской экологии достигает ₴2,2 триллиона, - глава Министерства защиты окружающей среды Стрелец

Война россии против Украины нанесла ущерб окружающей среде на 2,2 триллиона гривен. Каждый день эта цифра растет.

Об этом на брифинге в Одессе сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Общая сумма ущерба по стране на сегодняшний день уже почти 2,2 триллиона гривен. Это колоссальные цифры, которые увеличиваются ежедневно. Мы уже имеем более 2700 преступлений против окружающей среды", - подчеркнул Стрелец.

Он отметил, что половина ущерба касается загрязнения воздуха.

"Один из основных треков, который мы делаем совместно с Госэкоинспекцией и Офисом генпрокурора, это подсчет ущерба окружающей среде в результате вооруженной агрессии россии для того, чтобы зафиксировать преступления против окружающей среды страны-агрессора и после нашей победы первыми в мире получить репарации именно за экологические преступления", - отметил Стрелец.

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