Я это не начинал, но хочу закончить, - Умеров о коррупции
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хочет искоренить коррупционную составляющую и относится к коррупции как к терроризму.
"Где и чего мы как Минобороны хотим достичь? Во-первых, это коррупционная составляющая. Для меня понимание "коррупция" или war profiteering – это то, что нужно остановить. Я это не начинал, но хочу это закончить. Во-вторых, мы сейчас выстраиваем досрочные контракты, чтобы контракты были на один год, на три года, на десять лет. Зачем мы это делаем? Для того чтобы удовлетворить срочные потребности и удовлетворить важные вещи", - сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации. (ЕБА) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Также Умеров подчеркнул, что у него "отношение к коррупции как к терроризму". "То есть это такой внутренний терроризм или war profiteering", - добавил он.
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Да він, святий!?!
»Я это не начинал, но хочу закончить, - Умеров о коррупции»…
А як ти став долоровим мульти мілліонером?!!
Єдиний результат, якщо перший рік, про коррупцію в Україні, говорили лише українськи ЗМІ, то зараз говорить весь світ.
мої перепрошування шановній спільноті і до пана Генерала!
Він вже почав із зменшення суми грошей на харчування військових на день це тільки початок
Американська фін допомога зменьшуеться Ви думаєте вони собі забезпечення зменшать вони звикли жрати в три горла то ще все попереду
... Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа 2023 года по делу 991/7415/23, которое есть в распоряжении издания ...
Яка хата такій тин, якій батько такій син.
Розумна людина ніколи такого не зробить!
У ліпшому випадку можно було спитати в мене, за кого я голосував, але ж Ви ліпше за інших знаєте як вони вчиняють, чи не так?
Чи це не ти постійно під заявами ******** пишеш цю фразу?
І так - одне з тих рис, що відрізняють розумну людину від нерозумної, полягає в тому, що нерозумна людина завжди впевнена у своєму всезнайстві, в той час як розумна ж людина все піддає сумніву.
Я розумію, що кажу тобі незрозумілі речі, але просто прийми це.
Ванго-оптіміст.
І покажи який він ***** злодій і як він має років 100 сидіти.
Тоді і народ повірить. А так все це просто слова
У такій позі йому набагато зручніше боротися.
Де всі ці пазітівниє блохєрів, які слюною бризкали про Герасимова і корупцію, про якісь незадекларовані квартири в Іспанії ? Ауууу. Куди ви подівалися? Чого мовчите? Аааа, розумію. З'їли своє ж лайно... Смачного... Не вдавіться.
хочеш? - кінчяй...
зелена пісня "попередникі" - куплет другий...
На мою думку - дряна мулька брати на посаду міністра оборони людей, які доволі далекі від армії.
Навіть строкова служба чоловіку збільшує кругозор...
А ті, хто в свій час хворіли і вчились, гризли граніт науки - аби не в армію... Якось - не такось...
тей хочя б не ліз в справи військових,
подання не подавав - крав собі і крав...
А інши , нехай вангують , кашпирують , прєдсказують , мріють , балаболють , ...
І на митниці, якщо туди не пустять перевізників.
І в портах, якщо не має свої королів.
І в освіті, і в медицині.
Всюди програма "нуль" виконується.
Може треба просто сумлінно виконувати свої обов"язки і не лізти своїм симітським носом в справи, в яких нічого не розумієш.
Вірогідніше: "Я це не починав, але тепер я лідор цього"!