»Я это не начинал, но хочу закончить, - Умеров о коррупции»…

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хочет искоренить коррупционную составляющую и относится к коррупции как к терроризму.

"Где и чего мы как Минобороны хотим достичь? Во-первых, это коррупционная составляющая. Для меня понимание "коррупция" или war profiteering – это то, что нужно остановить. Я это не начинал, но хочу это закончить. Во-вторых, мы сейчас выстраиваем досрочные контракты, чтобы контракты были на один год, на три года, на десять лет. Зачем мы это делаем? Для того чтобы удовлетворить срочные потребности и удовлетворить важные вещи", - сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации. (ЕБА) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также Умеров подчеркнул, что у него "отношение к коррупции как к терроризму". "То есть это такой внутренний терроризм или war profiteering", - добавил он.

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