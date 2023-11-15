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7 204 80

Я это не начинал, но хочу закончить, - Умеров о коррупции

генштаб,умєров

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хочет искоренить коррупционную составляющую и относится к коррупции как к терроризму.

"Где и чего мы как Минобороны хотим достичь? Во-первых, это коррупционная составляющая. Для меня понимание "коррупция" или war profiteering – это то, что нужно остановить. Я это не начинал, но хочу это закончить. Во-вторых, мы сейчас выстраиваем досрочные контракты, чтобы контракты были на один год, на три года, на десять лет. Зачем мы это делаем? Для того чтобы удовлетворить срочные потребности и удовлетворить важные вещи", - сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес-ассоциации. (ЕБА) в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Также Умеров подчеркнул, что у него "отношение к коррупции как к терроризму". "То есть это такой внутренний терроризм или war profiteering", - добавил он.

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Автор: 

коррупция (8584) Умеров Рустем (599)


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Топ комментарии
+29
Ви вже чотири роки «закінчуєте».
Єдиний результат, якщо перший рік, про коррупцію в Україні, говорили лише українськи ЗМІ, то зараз говорить весь світ.
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15.11.2023 22:59 Ответить
+20
Зупинити? Разом з Єрмаком, Татаровим, Смірновим, Шурмою, та іншими?
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15.11.2023 23:03 Ответить
+17
Корупція, наркотики, проституція..... Що їх усіх об'єднує? Бажання зелених легалізувати все це! І діджиталізувати для спрощення процесу. єМалятко, єПідтримка, єХабар, єПовія....
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15.11.2023 22:59 Ответить
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Свої би і застрелили.. або гранати подарували..
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15.11.2023 22:56 Ответить
Б&Я!!!
Да він, святий!?!

»Я это не начинал, но хочу закончить, - Умеров о коррупции»…

А як ти став долоровим мульти мілліонером?!!
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16.11.2023 00:44 Ответить
Прийде весна - будемо! Правильно, головне -захотіти )))
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15.11.2023 22:57 Ответить
у фонді держмайна питання 90 лярдів, як писали смі, залишилось не закритим
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16.11.2023 06:59 Ответить
«Дрібниці, не варто і згадувати!» (Карлсон)
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16.11.2023 23:55 Ответить
Ви вже чотири роки «закінчуєте».
Єдиний результат, якщо перший рік, про коррупцію в Україні, говорили лише українськи ЗМІ, то зараз говорить весь світ.
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15.11.2023 22:59 Ответить
Побачимо. Головне шоб до військових справ та бойових генералів носа ге пхав.
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15.11.2023 22:59 Ответить
Дивини не станеться(. Можна не дивитися..
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15.11.2023 23:01 Ответить
Чувак який їздив по вказівці в Туреччину Крим на 15 років здавати і по вказівці зняв генерала буде з корупцією боротися? Та він не має совісті. Який він борець?
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16.11.2023 11:43 Ответить
та вже пхає - Наєв, Тарновський - не?
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15.11.2023 23:01 Ответить
*Тарнaвський...
мої перепрошування шановній спільноті і до пана Генерала!
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15.11.2023 23:05 Ответить
Могли б одним словом , будь ласочка... тiпо, пхае носа в зедупу...
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15.11.2023 23:06 Ответить
Та він вже там з головою,бо не був би там де є.
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15.11.2023 23:09 Ответить
шо тут бачити від перестановки ліжок в барделі нічого не змінеться
Він вже почав із зменшення суми грошей на харчування військових на день це тільки початок
Американська фін допомога зменьшуеться Ви думаєте вони собі забезпечення зменшать вони звикли жрати в три горла то ще все попереду
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15.11.2023 23:08 Ответить
Уже увидели.

... Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа 2023 года по делу 991/7415/23, которое есть в распоряжении издания ...
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15.11.2023 23:28 Ответить
Адвокати, брокери - ви по справді вірете, шо зеленский поставить хоть когось хто принесе користь Україні? Ну хоть один приклад з призначених, Марченко не рахувати - він сам попросився на Південь, та зміг у голому полі зупинити рашистів. А ваше - шоб він не чіпав бьових генералів - так вже зняв і призначив без узгодження з Головнокомандувачем.
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16.11.2023 07:56 Ответить
Ні, не вірю.
Яка хата такій тин, якій батько такій син.
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16.11.2023 10:50 Ответить
Корупція, наркотики, проституція..... Що їх усіх об'єднує? Бажання зелених легалізувати все це! І діджиталізувати для спрощення процесу. єМалятко, єПідтримка, єХабар, єПовія....
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15.11.2023 22:59 Ответить
еТЦК
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15.11.2023 23:04 Ответить
єНркота - про Боневиіка не забувайте))
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15.11.2023 23:06 Ответить
«Я це не починав, але хочу закінчити» - дограбувати те що не встиг папєрєднік?
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15.11.2023 23:01 Ответить
Поживемо - побачимо.!
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15.11.2023 23:02 Ответить
Ви ж у 2019 так казали. Ну і що побачили? Як вам це? Подобається?
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15.11.2023 23:24 Ответить
Важко знайти щось тупіше, ніж приписувати іншому свої думки!

Розумна людина ніколи такого не зробить!

У ліпшому випадку можно було спитати в мене, за кого я голосував, але ж Ви ліпше за інших знаєте як вони вчиняють, чи не так?
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15.11.2023 23:40 Ответить
Розумна людина робить висновки на основі того, що було та є, а не каже "побачимо", коли все очевидно.

Чи це не ти постійно під заявами ******** пишеш цю фразу?
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15.11.2023 23:52 Ответить
Розумна людина намагається взяти до уваги весь комплекс, не тільки справ всередині країни, а і ззовні... тим більше що в 19-му році такого тиску не було.

І так - одне з тих рис, що відрізняють розумну людину від нерозумної, полягає в тому, що нерозумна людина завжди впевнена у своєму всезнайстві, в той час як розумна ж людина все піддає сумніву.

Я розумію, що кажу тобі незрозумілі речі, але просто прийми це.
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16.11.2023 00:36 Ответить
Зовнішні чинники заставляють зеденосраків красти то вимоги Євросоюзу, чи МВФ, треба д було уточнити
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16.11.2023 05:57 Ответить
Не вірю!
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15.11.2023 23:02 Ответить
Зупинити? Разом з Єрмаком, Татаровим, Смірновим, Шурмою, та іншими?
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15.11.2023 23:03 Ответить
зеленським
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15.11.2023 23:21 Ответить
Зеленський - це виборна посада, його поки що доведеться терпіти. А то все призначенці, їх не треба переобирати виборцям, тому їх позбутися значно легше (теоретично легше).
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15.11.2023 23:29 Ответить
Лихо начал открывать омеригу, типо, надо , да кабы... и так голосно...
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15.11.2023 23:03 Ответить
Він схожий на Єрмака. Може вони братья?
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15.11.2023 23:03 Ответить
вони обоє працювали на Ахметова ( Єрмак як на власника партії ПР ,а цей у його бізнесі)
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15.11.2023 23:08 Ответить
Ще не починав, але хоче, бо не можна закінчити те, що не починав.
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15.11.2023 23:09 Ответить
Я це не починав, але хочу закінчити, - тут йому потрібний особистий пістолет "макарова".
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15.11.2023 23:09 Ответить
Не, ну не садюга какой-то.
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15.11.2023 23:13 Ответить
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15.11.2023 23:12 Ответить
А покороче нельзя, мол, покроется сетью абырвалг.о.в по 8 грн.
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15.11.2023 23:17 Ответить
Вангую, що і при Умерову будуть свої яйця... ну не яйця, може, а чай, наприклад, по сімнадцять... Тому що він недарма пише представлення "чего ізволіте, ЄрЗе?" на генералів...
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15.11.2023 23:13 Ответить
...тысяч сто грам?
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15.11.2023 23:14 Ответить

Ванго-оптіміст.
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16.11.2023 00:39 Ответить
А если не получится, то хотя бы возглавить...
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15.11.2023 23:13 Ответить
Ану-ану. Побори!!! Новомиргородська громада 25 000 "істот". 100 загиблих і "зниклих" мінімум. Що там в Києвах? 10 000 є? Це якщо на 2 500 000 ... Ти вкурсі про геноцид "колхозанов"? Коли обласні швлк запускають "селюків" як власних отприсків? Нє? Крім того ще НСЗУ доять більше чим Ермак столовку. Нє? Заваліть ******, кенгури срані.
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15.11.2023 23:14 Ответить
Умєров, і саме тому ти звільняєш за наказом ОП, навіть без попередження, бойового генерала, командуючого ССО, і навіть не обговоривши цю хатєлку ОП з Главкомом? Умєров, чи ти не розумієш, що ЦЕ і є політична корупція, яка підриває обороноздатність України, міністром оборони якої тебе призначив офіс преЗЕдента?
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15.11.2023 23:16 Ответить
Складывается впечатление , шо всем зебилам хоть кол на лбу теши... бо туда попадают тока благодаря ********* рылу.
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15.11.2023 23:21 Ответить
А сам почав з корупціі знявши боевого генерала по вказівки з ОП бо сам нічого в военній справі не розуміе і за такий короткий проміжок часу фізично не міг войти в курс воених справ
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15.11.2023 23:17 Ответить
Ну так верни Ачкаріка з острова з джулькою
І покажи який він ***** злодій і як він має років 100 сидіти.
Тоді і народ повірить. А так все це просто слова
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15.11.2023 23:18 Ответить
я думав що гниди зеленського і єрмака мають людей за ідіотів, але щоб хуцпа на хуцпі це просто неймовірно.
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15.11.2023 23:20 Ответить
Там проще, им пофиг все и всьо. До того ж, до хуцпи ще й мiзким потрiбнi. Там нахабство iз пiдворiття, звичайне.
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15.11.2023 23:27 Ответить
Ага. І саме тому Умеров плотно сидить на кукані Єрмака.

У такій позі йому набагато зручніше боротися.
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15.11.2023 23:21 Ответить
Уряд тік токерів ....
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15.11.2023 23:21 Ответить
Pan Оleksа_UA @Oleksa_UA66 https://twitter.com/Oleksa_UA66/status/1724889678946722232 40 мин
Де всі ці пазітівниє блохєрів, які слюною бризкали про Герасимова і корупцію, про якісь незадекларовані квартири в Іспанії ? Ауууу. Куди ви подівалися? Чого мовчите? Аааа, розумію. З'їли своє ж лайно... Смачного... Не вдавіться.
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15.11.2023 23:22 Ответить
це тільки підтверджує корупцію .
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16.11.2023 04:07 Ответить
Це підтверджує, що зесрань така зесрань)))
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16.11.2023 08:14 Ответить
які проблеми?
хочеш? - кінчяй...
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15.11.2023 23:30 Ответить
Так де перевірка дій резнікова ?
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15.11.2023 23:31 Ответить
"я це не починав"
зелена пісня "попередникі" - куплет другий...
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15.11.2023 23:34 Ответить
Шановний міністр - тебе ж не з вулиці підібрали. Куди дивились твої очі раніше?
На мою думку - дряна мулька брати на посаду міністра оборони людей, які доволі далекі від армії.
Навіть строкова служба чоловіку збільшує кругозор...
А ті, хто в свій час хворіли і вчились, гризли граніт науки - аби не в армію... Якось - не такось...
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15.11.2023 23:40 Ответить
Партія Регіонів -ЦЕ КЛАН , СІМ"Я, МАФІЯ... До чого тут професіоналізм та відповідність посаді. Вони тримали Україну так за президентства Бандюковича, як зараз Єрмак - вихованець послідовників кооператива ОЗЕРО в Україні + Бандитські перші капітали Ахметова
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15.11.2023 23:49 Ответить
Вам вже тільки київські каштани допоможуть, курва.
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15.11.2023 23:52 Ответить
До речі, про каштани - як писав Лесь Подерв'янський - їх прекрасне тіло ************ смертельная гангрена.
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16.11.2023 00:02 Ответить
а ніяк не можна повернути резнікова за яйця по 14 з доплатою від союзників?
тей хочя б не ліз в справи військових,
подання не подавав - крав собі і крав...
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16.11.2023 00:03 Ответить
Мав на увазі, очолити. Яйця по 17 то таке. Що буде дорожче?
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16.11.2023 00:18 Ответить
Каже добре. Як буде , побачимо.

А інши , нехай вангують , кашпирують , прєдсказують , мріють , балаболють , ...
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16.11.2023 00:47 Ответить
Без грошей з корупцію легко подолати і не тільки в оборонці.
І на митниці, якщо туди не пустять перевізників.
І в портах, якщо не має свої королів.
І в освіті, і в медицині.
Всюди програма "нуль" виконується.
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16.11.2023 01:36 Ответить
Ви ж,зелені мавпи,і є корупція.Твоє призначення то вже корупційна дія.
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16.11.2023 03:31 Ответить
73% дурнів дали "де-факто" згоду на прийом рішень по приколу. Тут палат не всіх не вистачить. Пролізе любе)
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16.11.2023 04:31 Ответить
Бачуть всі, що не починав, головне щоб не закінчив не починаючи.
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16.11.2023 04:50 Ответить
як завжди, злодії кричать, тримай злочінця… гучніш за всіх(С_)
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16.11.2023 06:40 Ответить
Коррупция есть,но арестов и посадок нет и не будет,оригинально,шоу продолжается.
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16.11.2023 07:40 Ответить
Так у чому яйця? В децибелах чи в лiтрах на годину?
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16.11.2023 07:51 Ответить
Так.. звичайно. Ти можеш просто закінчити її у своїй голові, - як найвеличніший війну...
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16.11.2023 09:00 Ответить
Чому так виходить - чим більше людина бореться з корупцією, тим більше богатіє?
Може треба просто сумлінно виконувати свої обов"язки і не лізти своїм симітським носом в справи, в яких нічого не розумієш.
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16.11.2023 09:03 Ответить
"Я це не починав, але хочу закінчити",- ну дуже-дуже неймовірно.
Вірогідніше: "Я це не починав, але тепер я лідор цього"!
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16.11.2023 09:21 Ответить
 
 