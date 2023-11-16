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россия и Северная Корея договорились расширять сотрудничество

рф,кндр

Северная Корея и россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в различных сферах после состоявшихся в Пхеньяне двусторонних переговоров по экономике, науке и технологиям.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча стала продолжением саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом россии владимиром путиным в сентябре. Возглавил российскую делегацию министр природных ресурсов россии Александр Козлов.

Отмечается, что на встрече обсуждались мероприятия по "оживлению и расширению многостороннего двустороннего обмена и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технологии", согласно договоренности, достигнутой на саммите Ким-путин.

Ранее сообщалось, что на этой встрече должны обсудить разные вопросы, в частности, продовольственную помощь, экономическое и логистическое сотрудничество.

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Автор: 

КНДР (1241) россия (96446)


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Яких "різних сферах"? Ви ж окрім, як щось ламати, нічого не вмієте
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16.11.2023 07:55 Ответить
саме в "на все пaламати" і співпраця у двох недокраїн...
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16.11.2023 08:15 Ответить
мацкалям треба вчити не
китайську а корейську мову
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16.11.2023 08:12 Ответить
В Кореї ні Сенату ні Трампа нема.
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16.11.2023 09:21 Ответить
 
 