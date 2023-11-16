россия и Северная Корея договорились расширять сотрудничество

Северная Корея и россия подписали соглашение о расширении сотрудничества в различных сферах после состоявшихся в Пхеньяне двусторонних переговоров по экономике, науке и технологиям.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча стала продолжением саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и президентом россии владимиром путиным в сентябре. Возглавил российскую делегацию министр природных ресурсов россии Александр Козлов.

Отмечается, что на встрече обсуждались мероприятия по "оживлению и расширению многостороннего двустороннего обмена и сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, экономику, науку и технологии", согласно договоренности, достигнутой на саммите Ким-путин.

Ранее сообщалось, что на этой встрече должны обсудить разные вопросы, в частности, продовольственную помощь, экономическое и логистическое сотрудничество.

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