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Новости
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Папа Римский передал украинским беженцам 100 тысяч евро

папа,римський,чміліте-нільсен

В Ватикане состоялась встреча между Папой Римским Франциском и спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сейма Литвы.

"Слово Папы Римского относительно прекращения войны и прекращения агрессии очень важно. Во время аудиенции я также сказала, что Литва ценит внимание Святого Престола, молитвы за страдающий украинский народ и помощь военным беженцам из Украины. Недавно Папа Франциск перечислил 100 тыс. евро литовской организации Caritas на нужды беженцев", - сказала Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также отметила, что Литва призывает международное сообщество поддержать мирный план Президента Зеленского.

"Если Украина не победит, то однажды война может прийти в Литву", – подчеркнула она.

Читайте: Папе Римскому подарили знамя 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев. Он сказал, что будет молиться. ФОТО

Чмилите-Нильсен с Папой Римским Франциском обсудили отношения Литвы и Святого Престола, роль католической церкви, а также помощь беженцам из Украины.

Автор: 

беженцы (1659) Литва (2522) Папа Римский (454) помощь и поддержка (879)


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Топ комментарии
+9
Світова спільнота за 2 роки війни передала терористу Путіну 550 млрд євро - пресслужби мовчать.
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16.11.2023 08:24 Ответить
+4
''не оскудеет рука дающего'' відсохла, так розщедрився
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16.11.2023 08:25 Ответить
+4
Жлобяра...
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16.11.2023 08:27 Ответить
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ого, неочікувано якось
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16.11.2023 08:23 Ответить
ці гроші на дві вечері папусіка
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16.11.2023 10:13 Ответить
я чекав дулю від нього, з іронією у вас погано
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16.11.2023 12:58 Ответить
Світова спільнота за 2 роки війни передала терористу Путіну 550 млрд євро - пресслужби мовчать.
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16.11.2023 08:24 Ответить
''не оскудеет рука дающего'' відсохла, так розщедрився
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16.11.2023 08:25 Ответить
Жлобяра...
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16.11.2023 08:27 Ответить
"30"
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16.11.2023 08:28 Ответить
жлоб як і попи рпц мп а міг передати кримінальні гроші світової мафії і рускай причому хоча частину
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16.11.2023 08:32 Ответить
папа щедрий, а міг би і по долларів 25 з кожного вимогти на свічкі...
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16.11.2023 08:33 Ответить
Pri tom , chto vatikane atmivaietsa dengi mafii v sotniah milionov .....😂 , vot shchedrost
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16.11.2023 08:56 Ответить
Лицемірна мразота.
Коли вже Сатана відкличе до пекла свого вірного холуя?
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16.11.2023 09:18 Ответить
в Києві якась бабуся 1500 долларів колись давала
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16.11.2023 09:24 Ответить
Злидень. А а ще кажуть найбагатша церква, краще б не соромився.
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16.11.2023 09:25 Ответить
 
 