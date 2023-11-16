Папа Римский передал украинским беженцам 100 тысяч евро

В Ватикане состоялась встреча между Папой Римским Франциском и спикером Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сейма Литвы.

"Слово Папы Римского относительно прекращения войны и прекращения агрессии очень важно. Во время аудиенции я также сказала, что Литва ценит внимание Святого Престола, молитвы за страдающий украинский народ и помощь военным беженцам из Украины. Недавно Папа Франциск перечислил 100 тыс. евро литовской организации Caritas на нужды беженцев", - сказала Чмилите-Нильсен.

Спикер Сейма также отметила, что Литва призывает международное сообщество поддержать мирный план Президента Зеленского.

"Если Украина не победит, то однажды война может прийти в Литву", – подчеркнула она.

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Чмилите-Нильсен с Папой Римским Франциском обсудили отношения Литвы и Святого Престола, роль католической церкви, а также помощь беженцам из Украины.