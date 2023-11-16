Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal, - Воздушные силы. СКРИНШОТ
Российские хакеры пытаются получить доступ к перепискам украинцев в мессенджере Signal. Для этого посылают сообщения о якобы попытке входа с нового устройства и требуют ввести код из SMS.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русни мессенджером SIGNAL.
Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!", - говорится в сообщении.
В Воздушных силах опубликовали скриншоты того, как россияне пытаются имитировать меры безопасности. И напомнили: администрация Signal имеет верифицированный аккаунт с синей "галочкой", все остальное – подделки.
В ВСУ призывали быть бдительными и ничего не посылать в ответ на подобные фейковые запросы.
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Все ж дивно, а чому "лучшіє хакєри міра" не можуть знайти технічну вразливість? Експлойт якийсь зробити, чи ще щось подібне.
на скам через месенжер представники месенжеру не поведуться.
Атака спрямована на рядових користувачів, які не обізнані у технічних деталях. Легко може спрацювати.
Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером SIGNAL.
Мова все ж йде про пересічних користувачів, не працівників компанії.
Мова все ж конкретно про Сигнал. Начебто американська компанія, без коріння на росії.