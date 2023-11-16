РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9952 посетителя онлайн
Новости
5 446 12

Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal, - Воздушные силы. СКРИНШОТ

телефон,военный

Российские хакеры пытаются получить доступ к перепискам украинцев в мессенджере Signal. Для этого посылают сообщения о якобы попытке входа с нового устройства и требуют ввести код из SMS.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русни мессенджером SIGNAL.

Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!", - говорится в сообщении.

Читайте также: Хакеры из рф атакуют мобильные устройства украинских военных для кражи планов боевых действий, - CNN

В Воздушных силах опубликовали скриншоты того, как россияне пытаются имитировать меры безопасности. И напомнили: администрация Signal имеет верифицированный аккаунт с синей "галочкой", все остальное – подделки.

В ВСУ призывали быть бдительными и ничего не посылать в ответ на подобные фейковые запросы.

Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal, - Воздушные силы 01

Автор: 

телефон (251) социальные сети (643) кибербезопасность (675) Воздушные силы (2479)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Розрахунок на дурня, але це працює.
Все ж дивно, а чому "лучшіє хакєри міра" не можуть знайти технічну вразливість? Експлойт якийсь зробити, чи ще щось подібне.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розрахунок на дурня, але це працює.
Все ж дивно, а чому "лучшіє хакєри міра" не можуть знайти технічну вразливість? Експлойт якийсь зробити, чи ще щось подібне.
показать весь комментарий
16.11.2023 10:58 Ответить
Таргетовані атаки, особливо на самий захищений месенжер, це найскладніше, що може бути. Зазвичай, ґакери майже ніколи не атакують конкретну ціль - вони сканують величезний перелік цілей і обирають для атаки тільки ті, які сканування виявило вразливими.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:23 Ответить
Значить, ступінь технічного захисту месенджера настільки високий, що залишається лише сподіватись на фактор Л.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:24 Ответить
Якщо фактор Л це ви про соцінженерію, то саме з месенжерами є нюанс - треба прямо доступ до тіла, наприклад як під час катання на квадроциклах в 2019 губернатора вологодщини і віцепрезидента телеграму іллі перекопського.
на скам через месенжер представники месенжеру не поведуться.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:29 Ответить
Так, соцінженерія. Яке є мистецтвом обману, за Митником.
Атака спрямована на рядових користувачів, які не обізнані у технічних деталях. Легко може спрацювати.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:33 Ответить
ну ось ви зможете знайти когось такого в Signal Messenger LLC? мені здається якщо і зможете, то це буде якась прибиральниця або інженер по кавомашинам, які нічим не допоможуть в зламі
показать весь комментарий
16.11.2023 11:35 Ответить
Російські хакери намагаються отримати доступ до переписок українців у месенджері Signal.
Чимало військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від русні месенджером SIGNAL.
Мова все ж йде про пересічних користувачів, не працівників компанії.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:41 Ответить
мова йшла про захищеність самого сігналу. просто наприклад в телеграмі фактор Л спрямований на топ-працівників самого телеграму які із радістю якшаються з російською владою у тому числі у спільних неформальних розважальних заходах.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:36 Ответить
Ну, з тєлєгой все ясно, її Дуров робив, тому не дивно.
Мова все ж конкретно про Сигнал. Начебто американська компанія, без коріння на росії.
показать весь комментарий
16.11.2023 13:39 Ответить
це набагато дешевше та ефективніше.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:42 Ответить
Найефективніше - отримати повний доступ до БД сервера. Але, судячи з усього, це неможливе завдання для руснявих ґакерів.
показать весь комментарий
16.11.2023 11:43 Ответить
То треба зробити сотні фейкових акаунтів в Сигналі і коли кацапи на них вийдуть, зливати їм інформаційне сміття терабайтами.
показать весь комментарий
16.11.2023 12:08 Ответить
 
 