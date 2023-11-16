Россияне пытаются сломать аккаунты украинцев в Signal, - Воздушные силы. СКРИНШОТ

Российские хакеры пытаются получить доступ к перепискам украинцев в мессенджере Signal. Для этого посылают сообщения о якобы попытке входа с нового устройства и требуют ввести код из SMS.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие военнослужащие пользуются сегодня наиболее защищенным от русни мессенджером SIGNAL.

Но и здесь враг или другие злоумышленники пытаются получить доступ к вашему гаджету, персональным данным и, казалось бы, конфиденциальным перепискам!", - говорится в сообщении.

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В Воздушных силах опубликовали скриншоты того, как россияне пытаются имитировать меры безопасности. И напомнили: администрация Signal имеет верифицированный аккаунт с синей "галочкой", все остальное – подделки.

В ВСУ призывали быть бдительными и ничего не посылать в ответ на подобные фейковые запросы.