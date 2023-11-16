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Венгерский министр по делам ЕС Бока призвал к "стратегическим дебатам" по политике Евросоюза в отношении Украины

янош,бока

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что политика блока в отношении Украины должна быть сформирована путем "рассмотрения вариантов и проведения стратегических дебатов".

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС или пересмотру многолетней финансовой программы", - отметил он.

По словам Боки, дебаты должны показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины. Он добавил, что постоянство стратегии ЕС также должно быть предметом обсуждения.

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Как отметил министр, ЕС составил курс действий, учитывая, что Украина выиграет войну и повлечет за собой политические перестановки в россии, но если этого не произойдет, то "ЕС должен разработать альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе".

Автор: 

Венгрия (2023) членство в ЕС (1078) Евросоюз (17341)


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Топ комментарии
+12
Угорщина - країна паразит, яка ні за кого воювати чи платити не буде.
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16.11.2023 11:16 Ответить
+5
"дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України"

Саме існування ЄС є таким результатом? Чи цей ****** не збирається воювати за Литву чи Польщу згідно п'ятої статті?
(Насправді не збирається)
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16.11.2023 11:14 Ответить
+4
кацапські бабкі працюють
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16.11.2023 11:16 Ответить
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"дебати повинні показати результати, які вже дала стратегія ЄС щодо підтримки України"

Саме існування ЄС є таким результатом? Чи цей ****** не збирається воювати за Литву чи Польщу згідно п'ятої статті?
(Насправді не збирається)
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16.11.2023 11:14 Ответить
Угорщина - країна паразит, яка ні за кого воювати чи платити не буде.
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16.11.2023 11:16 Ответить
кацапські бабкі працюють
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16.11.2023 11:16 Ответить
Якщо Україна не стане членом ЄС і втратить шанс на повноцінне членство то справи Угорщини суттєво погіршаться. Україна заблокує угорський кордон і інтернує всіх угорців з угорськими паспортами з своєї території. Перекриє газову і нафтову труби. Крім того Україна поставляє до Угорщини багато різного товару. Таке постачання теж буде припинено. Жодних транспортних коридорів через Україну кацапи та угорці не зможуть використовувати. Ну і що тоді виграє Угорщина?
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16.11.2023 11:20 Ответить
Міжнародні суди
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16.11.2023 13:45 Ответить
дебати того Бока в орбана до досягнення повного сійярто
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16.11.2023 11:26 Ответить
ЄС склав курс дій з огляду на те, що Україна виграє війну і спричинить політичні перестановки у рф
Якби такий курс справді був, нам би дали достатньо зброї для перемоги. Але схоже, курс таки обраний протилежним. Сцють непідконтрольної ядерної зброї.
Ну а дебати - це відомий спосіб зробити з однієї проблеми багато нових, і заплутатись у них остаточно.
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16.11.2023 11:27 Ответить
Ще одне на вашу користь: вся европейська допомога суттєво менша за ті гроші, що РФ від ЄС за пальне отримує.
А ось економіка еврозони виграла, бо вдалося зменшити ціни на газ та нафту.
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16.11.2023 11:55 Ответить
А що Україна зробила для "себе", щоб мати їх??? Бездарні правителі......... бездарний мзс.......... бездарні чиновники......... корупція...... і ти дав би гроші синові, щоб він купив матері їсти, знаючи, що він їх проп'є ......
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16.11.2023 13:49 Ответить
Аналізуючи чиїсь гроші, озирніться і подивіться на "наші" гроші - де вони...
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16.11.2023 13:46 Ответить
Хай проведуть референдум у смартфоні,хай с...иш фьодоров їм предоставе ісходні коди "дії".Чи у сикунка єрмаковського слабо,мабуть боїться що закінчить десь у канаві разом з куратором.
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16.11.2023 11:49 Ответить
Кров і смерть солдат на лівобережному плацдармі має стати військовим підгрунтям для вільного розкрадання посадовцями допомоги ЄС.
Це (крадівництво) і є той "потужній успіх", що вчора Гуменюк анонсувала.
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16.11.2023 11:51 Ответить
Підтримую. Гарна ідея. Є шанс, що після таких дебатів Угорщина перестане бути в ЄС.
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16.11.2023 12:31 Ответить
Ага, - "давайте почнемо робити шось, шоб нічого не робить"...
****** йдуть нах*й!
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16.11.2023 13:01 Ответить
 
 