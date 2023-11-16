Венгерский министр по делам ЕС Бока призвал к "стратегическим дебатам" по политике Евросоюза в отношении Украины
Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что политика блока в отношении Украины должна быть сформирована путем "рассмотрения вариантов и проведения стратегических дебатов".
Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
"Без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС или пересмотру многолетней финансовой программы", - отметил он.
По словам Боки, дебаты должны показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины. Он добавил, что постоянство стратегии ЕС также должно быть предметом обсуждения.
Как отметил министр, ЕС составил курс действий, учитывая, что Украина выиграет войну и повлечет за собой политические перестановки в россии, но если этого не произойдет, то "ЕС должен разработать альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе".
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Саме існування ЄС є таким результатом? Чи цей ****** не збирається воювати за Литву чи Польщу згідно п'ятої статті?
(Насправді не збирається)
Якби такий курс справді був, нам би дали достатньо зброї для перемоги. Але схоже, курс таки обраний протилежним. Сцють непідконтрольної ядерної зброї.
Ну а дебати - це відомий спосіб зробити з однієї проблеми багато нових, і заплутатись у них остаточно.
А ось економіка еврозони виграла, бо вдалося зменшити ціни на газ та нафту.
Це (крадівництво) і є той "потужній успіх", що вчора Гуменюк анонсувала.
****** йдуть нах*й!