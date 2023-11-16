Венгерский министр по делам ЕС Бока призвал к "стратегическим дебатам" по политике Евросоюза в отношении Украины

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил, что политика блока в отношении Украины должна быть сформирована путем "рассмотрения вариантов и проведения стратегических дебатов".

Об этом он сказал перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

"Без стратегических дебатов мы не в состоянии принимать решения о дальнейших шагах по вступлению Украины в ЕС или пересмотру многолетней финансовой программы", - отметил он.

По словам Боки, дебаты должны показать результаты, которые уже дала стратегия ЕС по поддержке Украины. Он добавил, что постоянство стратегии ЕС также должно быть предметом обсуждения.

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Как отметил министр, ЕС составил курс действий, учитывая, что Украина выиграет войну и повлечет за собой политические перестановки в россии, но если этого не произойдет, то "ЕС должен разработать альтернативную стратегию с целью создания функциональной системы безопасности в Европе".