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Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф с 18 ноября, - премьер Орпо

кордон,фінляндія

Финляндия с 18 ноября полностью закроет 4 пункта пропуска на границе с россией.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Орпо на брифинге подтвердил, что на восточной границе Финляндии закроют пункты пропуска. Речь идет о четырех КПП: Иматра, Нийрала, Нуйямаа и Ваалимаа.

Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и ЕС.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что это решение вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежища, и едут к ним через границу с рф.

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По ее словам, приграничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.

Пункты будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

Автор: 

граница (5312) россия (96455) Финляндия (991) пункт пропуска (676) Орпо Петтери (31)


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Топ комментарии
+9
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16.11.2023 14:38 Ответить
+7
А що за біженці? На расіюшці ж така *******, вся планета завидує...
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16.11.2023 14:39 Ответить
+6
Зате країна 404 розвиває відносини з Півн.Кореєю. Це - дипломатичний прорив!!!
Хай кацапня тікає в Північну Корею...
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16.11.2023 14:41 Ответить
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16.11.2023 14:38 Ответить
ото справжня "фінляндізація"
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16.11.2023 15:10 Ответить
Між иншим. Якось бачив сюжет на ТБ про те, що кацапія звозить до кордону з Фінляндією навіть бездомних псів, а потім їх прилаштовує в себе Фінляндія.
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16.11.2023 15:13 Ответить
А що за біженці? На расіюшці ж така *******, вся планета завидує...
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16.11.2023 14:39 Ответить
Що там планета як мінімум голактіка як не як вторая в мірє 😂😂
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16.11.2023 14:41 Ответить
А ті біженці шо кордон з бульбондії в Польщу штурмували. Тепер кацапня їх на Фінляндію направила.
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16.11.2023 15:07 Ответить
Зате країна 404 розвиває відносини з Півн.Кореєю. Це - дипломатичний прорив!!!
Хай кацапня тікає в Північну Корею...
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16.11.2023 14:41 Ответить
русню треба тримати в стойлі
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16.11.2023 14:55 Ответить
Россия пускает не имеющих права на въезд граждан Сомали на границу Эстонии, - глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс
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16.11.2023 17:35 Ответить
ещё бы Турция закрылась.
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16.11.2023 15:03 Ответить
Скільки їх всього?
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16.11.2023 15:03 Ответить
Ваалімаа головний, через нього мабуть 75% трафіку було.

Вважайте, закриють всі [можливі пункти] на три місяці. І це чудово.
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16.11.2023 15:29 Ответить
Москалики під виглядом Санта-Клаусів і Єллоупуккі будуть штурмувати кордони Суомі. Треба кулемети!
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16.11.2023 15:15 Ответить
їдуть до них через кордон із рф.
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На сколько я помню у финов есть закон по которому пеших не принимают, только на колесах, можно на велике.
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16.11.2023 15:17 Ответить
Gut gemacht.
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16.11.2023 15:28 Ответить
А хто буде годувати Пітер ?
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16.11.2023 16:01 Ответить
Треба, ще й дуже треба, - розумнішати скоріше в "три доски" почнуть, або демонтують в К-ге-млі "ТРИ ДОСКИ". Пишу трептиг "Фюрер в гавне", - зеркало *****. АРХ М
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16.11.2023 17:32 Ответить
Россия пускает не имеющих права на въезд граждан Сомали на границу Эстонии, - глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс

По его словам, Россия пропускает людей со своей стороны, и беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются к пограничным пунктам, где подают заявление о международной защите.
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16.11.2023 17:38 Ответить
 
 