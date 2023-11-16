Финляндия закроет пункты пропуска на границе с рф с 18 ноября, - премьер Орпо

Финляндия с 18 ноября полностью закроет 4 пункта пропуска на границе с россией.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Орпо на брифинге подтвердил, что на восточной границе Финляндии закроют пункты пропуска. Речь идет о четырех КПП: Иматра, Нийрала, Нуйямаа и Ваалимаа.

Премьер подчеркнул, что пункты пропуска будут закрыты ночью с 17 на 18 ноября. Финляндия обсудила решение с соседями и ЕС.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен отметила, что это решение вызвано большим количеством беженцев, ищущих убежища, и едут к ним через границу с рф.

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По ее словам, приграничная зона остается мирной территорией, за ситуацией на границе будут наблюдать. Последующие изменения в работе КПП будут приниматься после анализа ситуации.

Пункты будут закрыты до 18 февраля 2024 года.