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Ночью 18 ноября в Киеве объявляли воздушную тревогу – была угроза "шахедов"

шахед

Ночью 18 ноября в Киеве объявляли воздушную тревогу - в сторону города следовала группа "шахедов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.

В сообщении отмечается: "Внимание! "Шахеды" с севера в направлении Киева!"

Читайте также: Враг запустил несколько групп "шахедов" с южного направления, - Воздушные силы ВСУ

Автор: 

Киев (25502) воздушная тревога (785)


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