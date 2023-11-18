Ночью 18 ноября в Киеве объявляли воздушную тревогу – была угроза "шахедов"
Ночью 18 ноября в Киеве объявляли воздушную тревогу - в сторону города следовала группа "шахедов".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает КГВА.
В сообщении отмечается: "Внимание! "Шахеды" с севера в направлении Киева!"
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