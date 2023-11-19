Глава МИД Латвии будет баллотироваться на должность генсека НАТО

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш планирует присоединиться к списку претендентов на пост генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление представителя главы латвийского МИД.

"При условии, что Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на должность Генерального секретаря, доктор Кришьянис Кариньш готов принять участие в конкурсе", - говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Кариньша в воскресенье.

Отмечается, что Кариньш готов "внести вклад в деятельность Альянса благодаря своему лидерскому опыту в должности премьер-министра, четкому пониманию российской угрозы, твердой позиции в отношении Украины и проверенному опыту формирования международного консенсуса".

Члены НАТО хотели бы рассмотреть кандидатуры из разных регионов и разных профилей, в отличие от недавних генеральных секретарей, которые были скандинавами или голландцами. Решение должно быть единодушным среди 31 члена Альянса, но мнение США, возглавляющих военные взносы в НАТО, всегда имеет наибольший вес.

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Союзники надеются передать эту должность другому бывшему лидеру, поэтому, хотя Кариньш выполняет обязанности посла своей страны, его пребывание в должности премьер-министра может сохранить его шансы на победу. Кариньш занимал должность премьер-министра с 2019 года до своей недавней отставки и был самым продолжительным главой правительства Латвии с момента восстановления независимости в 1991 году.

Другим важным фактором является то, достигла ли страна кандидата цели тратить не менее 2% ВВП на оборону или приближается к ней.

"Геополитическая ситуация и характер вызовов, стоящих перед Североатлантическим альянсом, требуют динамичного, решительного и основанного на консенсусе руководства", - говорится в заявлении Кариньша, который добавил, что под его руководством "Латвия последовательно достигла и превысила целевой показатель в 2% расходов на оборону".