В течение суток враг 14 раз обстрелял Сумщину
В течение 16 ноября российские войска совершили 14 обстрелов пограничных громад Сумской области.
Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 142 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады", - говорится в сообщении.
Враг обстреливал Сумщину из минометов, гранатомета, артиллерии, а также сбрасывал мины и ВОГ.
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