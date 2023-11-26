В течение суток враг 14 раз обстрелял Сумщину

В течение 16 ноября российские войска совершили 14 обстрелов пограничных громад Сумской области.

Об этом в Фейсбуке сообщила Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 142 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады", - говорится в сообщении.

Враг обстреливал Сумщину из минометов, гранатомета, артиллерии, а также сбрасывал мины и ВОГ.

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