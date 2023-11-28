В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она проходит лечение.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила УП со ссылкой на источники.
"Относительно жены Буданова (отравления) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые обнаружили отравление", - сообщил источник.
По данным издания, жену Буданова предположительно отравили через еду.
"Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто крупноватые немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.
Впоследствии в ГУР МО подтвердили эту информацию.
Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода заявил, что информация, обнародованная сегодня медиа, соответствует действительности.
Жена главы украинской военной разведки действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения. Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.
Пожалуйста, подождите...
Тому я цей продукт ніколи не купляю, вони його неділями смажать.
Після діареї, усе буде добре! Треба руки мити і ротову ПОРОЖНИНУ споліскувати! КОВІД-23.!!!
в україні ******* убогих та абіжєних.
ось вони. в чорному морі використана кліматична зброя. сочі змивається. керченський міст в тріщинах.
на крайняк на мовному...
У тієї з фото, схоже ротавірусна інфекція.
- але після гогілашвіль, перших Маш України, "вбивств шефірів", диригента вагнергейту дермака.... та прездобольства Найвеличнівшивого - усі ваші "прикольні сценарії" - до сраки, зебіли-пздболи, нехай вам довіряє ваш кончений лохторат какаразніца-посєрєдінє-харошийасфальт... ви зробили себе разом, живіть з цим, ідіоти
25 хв ·
Дві тисячі полонених Азовсталі, зданих ворогу під гарантії, яких ніхто нікому не давав, які за словами міністра МЗС Кулеби мають завдячувати Володимиру Зеленському. За яких вже 1.5 року всі забули (принаймні публічно мовчать), ніхто не носить 2000 бласлетиків з їхніми іменами, за них не боряться (принаймні публічно мовчать) провладні жополизи, які обіцяли це робити.
Тисячі інших полонених. Не менш героїчних. І не менш забутих, нажаль.
Тисячі людей безвісті зниклих, про яких нема вістки місяцями, а про деяких з них вже роками. Чиї батьки, дружини і діти, вирвавши від горя рештки посивілого волосся, вже моляться не за те щоб їх рідний син/чоловік/батько вернувся живим, а за те щоб хоч тіло його знайшли і віддали, щоб попрощатися з ним, "щоб вийти на цвинтар зі старою і поговорити з могилою".
І нам, суспільству розказують якісь дегенеративні казки про якусь "отруїну" манду. Хто вона? Що вона? Чим вона важлива для країни, щоб розказувати про її діареї, в умовах мовчання про тисячі героїчних людей, які щодня проходять через пекло?
І це, мабуть, один з найбільших злочинів цих скотів, до яких входять і медійна наволоч. Вони знецінюють все.
Знецінюють державні символи, по яких топчуться, яким домальовують лева з двома лівими ногами.
Знецінюють героїзм і відданість, затуляючи справжніх героїв гундосним зрадником.
Знецінюють і саму війну, боротьбу за Незалежність, кидаючи на призволяще Героїв і забиваючи важливе і критичне дешевими хайпами про вигадану діарею.
І якщо на то воля Твоя, позбав нашу страждальну країну від недолугої влади і її корисних до неї людей.
Пробач нам всі гріхи і не віру, які привели до страшної катастрофи " хочпоржем".
Прости і помилуй наш народ, якого лукавий затягнув в свої тенета.
Пробач нам, Милостивий Боже і помилуй. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
- Где пила?
- Не знаю.
- Как это *** не знаю,отвечай ***,где пила?
- У Гоги.
- Зачем дала?
- Ну выпили да и дала.
а фанатам страусов януковича кругом дороги открыты...
бо,блеать,мы просто ленивые вам ямы рыть...
Що розказувала Буданова Маріанна про повномасштабне вторгнення РФ
"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалися якось особливо, не можу: документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали. Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні, о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з McDonald's. І були готові до бою", - зазначала вона.(с)
Ото нічого жити з відомим е.-бальником на прізвище Гогіашвілі
"Отруєння"? - у голову?
Нє?
Тоді це не отруєння а балабольство і дешевий піар...