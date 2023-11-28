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Новости Происшествия
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Буданов (323) отравление (1572) ГУР (61)

В ГУР заявили, что жену Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами: Сейчас она проходит курс лечения

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

буданова

Жену главы ГУР МО Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. В настоящее время она проходит лечение.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщила УП со ссылкой на источники.

"Относительно жены Буданова (отравления) правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые обнаружили отравление", - сообщил источник.

По данным издания, жену Буданова предположительно отравили через еду.

"Ей уже лучше, первый этап лечения прошла. Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "они просто крупноватые немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", - сообщили источники.

Впоследствии в ГУР МО подтвердили эту информацию.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода заявил, что информация, обнародованная сегодня медиа, соответствует действительности.

Жена главы украинской военной разведки действительно была отравлена тяжелыми металлами и сейчас проходит уже завершающийся курс лечения. Больше информации в ГУР обещали обнародовать впоследствии.

Читайте: РФ готовится к "выборам" на оккупированных территориях, Кремль приказал усилить принудительную паспортизацию, - ГУР МО
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Топ комментарии
+52
А забити інформпростір якоюсь шнягою,щоб про безуглу скоріше забули.
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28.11.2023 14:45
+47
Можливо, це були важкі метали з ін'єкцій в губи?
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28.11.2023 14:40
+33
губи їй добряче важко заметалили закльопками

як то кажуть, бросьте и перестаньте !
знову ОПа витягла "дохлу кошку" і тягає її по ЗМІ
мабуть хотять перебити смород від Маріанни Бєзумної

.
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28.11.2023 14:58
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а шо такоє ... Челентано виноград ногами можна давити, а їм своє не можна ??

Тому я цей продукт ніколи не купляю, вони його неділями смажать.
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28.11.2023 17:55 Ответить
Агент ГУР Шевченко прокомментировал ситуацию? хаххахахаххаахх
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28.11.2023 14:56 Ответить
Очередное брехло от тупых зелибоб. Когда будут изучать историю никто не поверит, что возможен такой цирк годами.
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28.11.2023 14:57 Ответить
.. сначала ты живешь в одном доме с гогилашвили, а потом удивляешся, что жену отравили, кошелек пропал, страну ********..
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28.11.2023 14:58 Ответить
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28.11.2023 15:01 Ответить
Золото, иридий, платина?
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28.11.2023 14:59 Ответить
Біткоїни мабуть...
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28.11.2023 15:06 Ответить
Ага, і зверху - "царська водка"
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28.11.2023 15:07 Ответить
Люська Буданова
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28.11.2023 14:59 Ответить
Ипать, по-моему, она от ботокса отравилась.
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28.11.2023 14:59 Ответить
Яка особа, такі і отруєння!!
Після діареї, усе буде добре! Треба руки мити і ротову ПОРОЖНИНУ споліскувати! КОВІД-23.!!!
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28.11.2023 15:00 Ответить
ну заболела телка.. нет надо проорать всем)
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28.11.2023 15:00 Ответить
Золото, иридий, платина?
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28.11.2023 15:01 Ответить
Висновок з джерела інформації, що така інформація тільки огиду визиває
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28.11.2023 15:02 Ответить
это точно, гидко смотреть на нее, стана в войне , народ в горе и нищете, а оно пельмени наращивает, других забот нет
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28.11.2023 15:10 Ответить
"вбитий" Порошенком брат Єрмака, "пакушеніє" на Шефіра у 2021, "пєрєварот" у 2021, стопітсот "пакушеній" на зе-лідора, стільки ж на Буданова, тепер вже й отруєння важкими металами ... Цікаво, сценаристи кварталу, які пишуть сценарії для оцих всіх "реаліті шоу" хоч іноді відпочивають? чи працюють на ОПу 24/7? Бо треба ж згодовувати зе-лохторату чергову "хєроічєскую" локшину, мовляв на Банковій ще небезпечніше, ніж під Бахмутом...
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28.11.2023 15:04 Ответить
не вдалося, на залужного нагадити, почали двигати "конкурента" залужного, буданова.
в україні ******* убогих та абіжєних.
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28.11.2023 15:08 Ответить
Не даремно Явашвирок Хрінпідду розповідав про те що військові не мають займатися політикою. А я знаю лише одного такого військового - це Буданов. То й пішли на його адресу "тонкі" натяки
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28.11.2023 15:04 Ответить
еще малюк появился
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28.11.2023 15:06 Ответить
а пам'ятаєте, пару днів тому назад, малюк обіцяв сюрпризи?
ось вони. в чорному морі використана кліматична зброя. сочі змивається. керченський міст в тріщинах.
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28.11.2023 15:10 Ответить
про трещины поподробнее, это что-то новое
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28.11.2023 15:28 Ответить
Клизьму поставьте. С двух сторон.
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28.11.2023 15:05 Ответить
ото я лошара...завжди думав,шо шайка безмозглої спалиться на релігійному питанні...
на крайняк на мовному...
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28.11.2023 15:06 Ответить
А до ченців УПЦ МП вже звертались? Вони ж -- Буданови -- їм віддають перевагу.
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28.11.2023 15:07 Ответить
може в губы закачали вместо селикона? нужно проверить- губы вырезать и сделать пересадку с других губ
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28.11.2023 15:09 Ответить
Роблю діагноз по фото (недорого). 🧐
У тієї з фото, схоже ротавірусна інфекція.
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28.11.2023 15:12 Ответить
Какая радость. Просто это очередной вкид, чтобы пожалели несчастную власть, которая так страдает. Как и все эти замахи. Они рассчитаны на жалость.
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28.11.2023 15:19 Ответить
Вони там мабуть всі ФСБшні, як щурі, хто кого перший
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28.11.2023 15:27 Ответить
Срочно добавте Буданову зарплату.**** его семья с голодухи "просрочкой" травится.
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28.11.2023 15:19 Ответить
можно отруїтися і дорогою їжею ,наприклад деякі рибні делікатеси містять ударні дози важких металів.
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28.11.2023 15:45 Ответить
Ну откуда у них деньги на дорогую еду? Вы издеваетесь что ли? Чебуреков на вокзале или беляшей в переходе купила на бегу. Вот всегда знала - уличный фастфуд- зло.
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28.11.2023 16:59 Ответить
Новина з серіі лохи обсуждайте оце гімно.Краще б розповіли джерела як кацапсько-алегархічна пропоганда отруіла 13,5млн виборців де ціна такої отрути сотні тисяч життів.А ця дама оклигає як що це не передоз.
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28.11.2023 15:20 Ответить
народ это не переживет
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28.11.2023 15:20 Ответить
Та ну, специ ерефії та миш'як?) Вони новачком половину Аглії ледь не отруїли, а тут миш'як?) На кого це розраховано?
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28.11.2023 15:21 Ответить
Не треба їсти шо попало і закачувати в себе інородні речовини.

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28.11.2023 15:25 Ответить
може й правда
- але після гогілашвіль, перших Маш України, "вбивств шефірів", диригента вагнергейту дермака.... та прездобольства Найвеличнівшивого - усі ваші "прикольні сценарії" - до сраки, зебіли-пздболи, нехай вам довіряє ваш кончений лохторат какаразніца-посєрєдінє-харошийасфальт... ви зробили себе разом, живіть з цим, ідіоти
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28.11.2023 15:28 Ответить
та гогішвалі -- то не агент рашки, його просто як хорошого пацана взяли на високу посаду в міністерсво міліції, міліції, без спецперевірки зь боку сьбєу та на допуск до дежтаємниці-- у нас же зелений гарант дімократ,а машка його вирішує кадрові питання. Буданчик цього не занав нічого, хоча структуру ГУР є підрозділи агентурної розвідки, які відразу накинулись на ю.Швеця за його вкиди по буданчику, який просто ниряв з аквалангом. А "отравление чергової машки"-- це відвести прокльони на адресу безмозглої і її кукловодів із опу на чолі з головним. Гидота!! Мабуть хотіли приєднатися до скрипалів--- доза не та!!! Слава ЗСУ!! Переможемо зелену ггнниииль!!!
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28.11.2023 16:43 Ответить
heavy metal сувора річ, треба бути обережним
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28.11.2023 15:30 Ответить
Матерь божья!... Єто она после оруєння? 😭
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28.11.2023 15:31 Ответить
Написано что после первого этапа лечения, неизвестно сколько этапов еще впереди
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28.11.2023 15:37 Ответить
не , гембы накачала до отруення, може этими гембами и отравилось, хрен знает , что ей там нафляцкали
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28.11.2023 16:02 Ответить
Что вы ржоте? Она выполняла спецзадание ГУР по разведке крымского моста, шла на задание пучиной морскою,прикидывалась скумбрией по 8, вместе с сотрудниками шла. Вот там и траванулась тяжелыми металлами. Знаете сколько их в омарах и других морепродуктах? Пострадала за отчизну. Ей орден нужно дать и на депутатство номинировать. Можно вместо Марьяны.
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28.11.2023 15:32 Ответить
))))
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28.11.2023 15:46 Ответить
за скумбрію гарно підмічено-- тепер треба дійсно повірити всім і зібрати по рублю на віднолення ліца та губів "отравленой".
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28.11.2023 16:46 Ответить
Главу розвідки чуть не отрули, оце розвідка...
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28.11.2023 15:34 Ответить
Тобто: у ГУР України на дев'ятому році війни мають вільний вхід-вихід кацапскі агенти. Я вірно розумію?
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28.11.2023 15:37 Ответить
та ні ,, це вам видно хтось нашептав чи ванга ,, яка вже сім разів мила ноги в чорному морі, попиваючи при цьому каффее в Ялті!!!
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28.11.2023 16:47 Ответить
Ця Маріанна живе в кабінеті Буданова, там ГУР як прохідний двір
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28.11.2023 16:57 Ответить
Це мабуть наріду зуби заговарівают, а поки ми зайняті обговоренням, самі в цей час щось тирять!
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28.11.2023 15:37 Ответить
"Отруєння важкими металами" - це такий медійний евфемізм для "корпоратива під наркотою".
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28.11.2023 15:39 Ответить
тю , через еду - покакает и все будет нормально , у Меня он соли железа в сосудах уже 30 лет и нечего
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28.11.2023 15:41 Ответить
только голова по утрам как с похмелья болит , потом проходит
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28.11.2023 15:43 Ответить
Mason Lemberg

25 хв ·

Дві тисячі полонених Азовсталі, зданих ворогу під гарантії, яких ніхто нікому не давав, які за словами міністра МЗС Кулеби мають завдячувати Володимиру Зеленському. За яких вже 1.5 року всі забули (принаймні публічно мовчать), ніхто не носить 2000 бласлетиків з їхніми іменами, за них не боряться (принаймні публічно мовчать) провладні жополизи, які обіцяли це робити.

Тисячі інших полонених. Не менш героїчних. І не менш забутих, нажаль.

Тисячі людей безвісті зниклих, про яких нема вістки місяцями, а про деяких з них вже роками. Чиї батьки, дружини і діти, вирвавши від горя рештки посивілого волосся, вже моляться не за те щоб їх рідний син/чоловік/батько вернувся живим, а за те щоб хоч тіло його знайшли і віддали, щоб попрощатися з ним, "щоб вийти на цвинтар зі старою і поговорити з могилою".

І нам, суспільству розказують якісь дегенеративні казки про якусь "отруїну" манду. Хто вона? Що вона? Чим вона важлива для країни, щоб розказувати про її діареї, в умовах мовчання про тисячі героїчних людей, які щодня проходять через пекло?

І це, мабуть, один з найбільших злочинів цих скотів, до яких входять і медійна наволоч. Вони знецінюють все.

Знецінюють державні символи, по яких топчуться, яким домальовують лева з двома лівими ногами.

Знецінюють героїзм і відданість, затуляючи справжніх героїв гундосним зрадником.

Знецінюють і саму війну, боротьбу за Незалежність, кидаючи на призволяще Героїв і забиваючи важливе і критичне дешевими хайпами про вигадану діарею.
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28.11.2023 15:44 Ответить
та то те вона-- то *****
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28.11.2023 16:49 Ответить
изложите пожалуста список всех металлов ?
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28.11.2023 15:44 Ответить
мівіна?
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28.11.2023 15:45 Ответить
икра черная
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28.11.2023 15:46 Ответить
Морепродуктами обьелась, а ела бы гречневую кашу, украинскую картошку, все было бы ок!
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28.11.2023 15:53 Ответить
такими губами только икру и крабы и иногда что-то эротическое
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28.11.2023 15:59 Ответить
лошадь с губами пельменями
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28.11.2023 15:58 Ответить
Боже Милостивий, збережи Україну.
І якщо на то воля Твоя, позбав нашу страждальну країну від недолугої влади і її корисних до неї людей.
Пробач нам всі гріхи і не віру, які привели до страшної катастрофи " хочпоржем".
Прости і помилуй наш народ, якого лукавий затягнув в свої тенета.
Пробач нам, Милостивий Боже і помилуй. В Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
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28.11.2023 15:59 Ответить
шось похоже на бота, дай бог, щоб помилився!!
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28.11.2023 16:50 Ответить
Мені здається,нас знову тримають за кінчених 73%-х лошар...щось подібне було з страшним "замахом" на благочестивого Шефіра. Тепер якісь важкі метали в хід пішли і схоже вони накопичилися в губах.....
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28.11.2023 16:20 Ответить
та шо шехфір, он на зє було чи то 10 чи то 15 замахів з боку страшних кровожерлих з бородами спєціально підготовлених спецназівців з братньої Чечні, які місяць літати на вертолітах над пагорбами бенкової, чекаючи слушної нагоди вдарити з арбалєтів!! АЛЄ іїх всіх знищила місцева ТРО!! Правда ніодної відрізаної бороди не показали, та може і правильно-- ЗІ в останньому інтеквю якому бульваному виданню вказав на 6 замахів на його величність--- інші, як сказав голос за кадром, були репитиціями, і не треба брати їх до уваги!! Гидко а потім смішно!!!
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28.11.2023 16:58 Ответить
Проверьте spa-салон, в котором у жены Буданова безлимит( судя по ее внешности) Там разные обвертывания. Золотые, например. Вдруг враг постарался с тяжелыми металами. Там всегда предлагают выпить. Элитный китайский чай, или бразильский кофе, или непонятный фреш. Я в кино видела.
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28.11.2023 16:21 Ответить
Будашка уже ее допрашивает
- Где пила?
- Не знаю.
- Как это *** не знаю,отвечай ***,где пила?
- У Гоги.
- Зачем дала?
- Ну выпили да и дала.
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28.11.2023 16:28 Ответить
Швидко п'єсочку вигадали: маріанну отруїли - усі так "о, безмозглу таки їб@нули", виявляється, не ту, а дружину главнага развєдчіка на кримських пляжах. Усі так "та ну на...", і тут навздогін: нє-нє, і ще де-кого з рукавадящіх развєдчікав. І що? Думають, усі забудуть про безумну? Та і н@хєр він кому впав той буданов? І якщо таке групове отруєння, чому та маріанна терлась серед тих развєдчіков? Ну, нє вєрю, як казав Станіславський - щось з режисурою теж вже погано виходить, да єрмак?
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28.11.2023 16:35 Ответить
Альтернативно - одаренную безуглую не скоро забудут. Простите " дети Солнца ". Вы намного лучше, чем эта нардепка,
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28.11.2023 16:44 Ответить
А переїдання суші тільки Ющенка отруїло?
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28.11.2023 16:45 Ответить
у нас таки демократия и свобода слова...
а фанатам страусов януковича кругом дороги открыты...
бо,блеать,мы просто ленивые вам ямы рыть...
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28.11.2023 17:03 Ответить
Пирожок недожаренный на улице купила или шаурму?
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28.11.2023 16:53 Ответить
Так то вона влітку разом з чоловіком в Крим їздила ,там і отруїли.
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28.11.2023 17:18 Ответить
Вона ще й вірянка упц мп.. !!!!!!!
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28.11.2023 17:19 Ответить
То на неї упц мп порчу навела, щоб не давала головному розвіднику
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28.11.2023 17:42 Ответить
В тій московитській церкві кацапські попи переховували бойовиків ЛиНиДиРи, того ж бразильського "джентельмена удачі" Лусваргі ...
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28.11.2023 18:23 Ответить
новий мем для фотожаб, чекаємо!
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28.11.2023 17:36 Ответить
це покушеніє на зелю
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28.11.2023 18:04 Ответить
чтиво для досуга..

Що розказувала Буданова Маріанна про повномасштабне вторгнення РФ

"Увечері 23 лютого чоловік сказав мені, що о 5:00 ранку почнеться повномасштабне вторгнення. Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалися якось особливо, не можу: документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали. Уже ввечері я спостерігала за підготовкою перших груп спецпризначенців, які мали вирушити у Гостомель, за видачею зброї й амуніції. Усі перебували в очікуванні, о 12-й ночі хлопці їли гамбургери з McDonald's. І були готові до бою", - зазначала вона.(с)
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28.11.2023 17:42 Ответить
Що то було- ртутний термометр, гриби ?
Ото нічого жити з відомим е.-бальником на прізвище Гогіашвілі
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28.11.2023 18:03 Ответить
ви звинуватили у зраді з залізним чоловіком....з домішками тяжких металів...
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28.11.2023 18:12 Ответить
справа пшонкі-тепловізора буде жити в віках
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28.11.2023 18:27 Ответить
З виду - клон Мар'яни Безкриши.
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28.11.2023 18:40 Ответить
"Важкий метал"? - свинець?
"Отруєння"? - у голову?
Нє?
Тоді це не отруєння а балабольство і дешевий піар...
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29.11.2023 12:19 Ответить
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